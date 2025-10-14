17LIVE¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¥³¥é¥Ü¡¡¡ÖBs Fan-Festa¡×½Ð±é¥é¥¤¥Ð¡¼·èÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ
¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¢¥×¥êŽ¢17LIVE(¥¤¥Á¥Ê¥Ê)¡×¤¬¡¢11·î24Æü¤Ëµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖBs Fan-Festa¡×¤Ø½Ð±é¤¹¤ë¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò·èÄê¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Øµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ç³«ºÅ·èÄê! ¡ÖBs Fan-Festa¡×½Ð±é¸¢ÁèÃ¥Àï¡Ù¤ò¡¢10Æü¤è¤ê³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Øµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ç³«ºÅ·èÄê! ¡ÖBs Fan-Festa¡×½Ð±é¸¢ÁèÃ¥Àï¡Ù
¡ûÂ¿¿ô¤Î¥×¥é¥¤¥º¤¬Â£Äè
¡Øµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ç³«ºÅ·èÄê! ¡ÖBs Fan-Festa¡×½Ð±é¸¢ÁèÃ¥Àï¡Ù¤Ï¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤òËÜµòÃÏ¤ËÉý¹¤¤À¤Âå¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤Á¡¢·ø¼Â¤µ¤ÈÀª¤¤¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿µåÃÄ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤¦¤¨¼Â»Ü¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£2023Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡Ø¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¡ß17LIVE ¥×¥íÌîµå¸ø¼°Àï»Ïµå¼°¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¤¬¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Âè2ÃÆ¤È¤Ê¤ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ö17LIVE¡×¤Ç³èÆ°Ãæ¤ÎÇ§¾Ú¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤Ç¤â»²²Ã¤¬²ÄÇ½¡£¥¢¥×¥êÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¾å°Ì¤ËÆþ¾Þ¤·¤¿·×5Ì¾¤Î¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¡¢11·î24Æü¤Ëµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖBs Fan-Festa¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢MVPÁª¼ê¤Ø¤Î¾ÞÉÊÂ£Äè¤ä¼«¿È¤ÎPR¤â¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿±þ±çÂâÄ¹½¢Ç¤¸¢¤ä¡¢µå¾ìÆâ³Æ½ê¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÇÊü±Ç¤µ¤ì¤ëCM¤Ø¤Î½Ð±é¡¢¤Î¤Ü¤ê¡¦¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ø¤Î·ÇºÜ¸¢¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤Î¥×¥é¥¤¥º¤¬Â£Äè¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
Ž¢17LIVE(¥¤¥Á¥Ê¥Ê)¡×¤Ï¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡£¤¹¤Ç¤Ë¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥Ð¡¼¤ä¡¢¤Þ¤À¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Î¤â¤È¡¢Æü¡¹¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
