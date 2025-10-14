¥·¥ãー¥×¡¢CEATEC¥¢¥ïー¥É¼õ¾Þ¤ÎLEO±ÒÀ±¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤ò¼Â±é
¡¡10·î17Æü¤Þ¤ÇËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡ÊÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»Ô¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁí¹çµ»½Ñ¸«ËÜ»Ô¡ÖCEATEC 2025¡×¤Ë¥·¥ãー¥×¡Ê3H223¡Ë¤¬½ÐÅ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£CEATEC¥¢¥ïー¥É¤ÇÁíÌ³Âç¿Ã¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡ÖÅÅ»ÒÀ©¸æ¼°¥Õ¥§ー¥º¥É¥¢¥ì¥¤¥¢¥ó¥Æ¥ÊÅëºÜ¾®·¿¡¦·ÚÎÌLEO¡ÊÄãµ°Æ»¡Ë±ÒÀ±¸þ¤±¥æー¥¶ーÃ¼Ëö»îºîµ¡¡×¤Î¤Û¤«¡¢¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¤äAI´ØÏ¢µ»½Ñ¡¢¹©¾ì¤Ê¤É¤Ç¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥í¥Ü¥Ã¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
LEO±ÒÀ±¸þ¤±¥æー¥¶ー¥¿ー¥ß¥Ê¥ë
¡¡¹âÅÙÌó2000km¤Î¾å¶õ¤òÈô¹Ô¤¹¤ë¡ÖLEO±ÒÀ±¡×¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÀÅ»ß±ÒÀ±¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æµ÷Î¥¤¬¶á¤¤¤¿¤á¡¢¹âÂ®ÂçÍÆÎÌÄãÃÙ±ä¤Ç¤ÎÄÌ¿®¤¬¤Ç¤¤ë°ìÊý¡¢ÃÏµå¤«¤é¸«¤ÆÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ÈÈóÀÅ»ß±ÒÀ±¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢°ÜÆ°¤·¤Ä¤Å¤±¤ë±ÒÀ±¤òÊáÂª¤Ç¤¤ë¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¤¬º£²ó¥¢¥ïー¥É¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿»îºîµ¡¤Ç¤Ï¡¢¥Óー¥àÀ©¸æ¤Ë¤è¤ê±ÒÀ±¤òÄÉÀ×¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÃÏ¾å¤ÇÆ°¤¯½Åµ¡¤Î¤Û¤«¡¢ÉÔ°ÂÄê¤ÊÁ¥¤Î¾å¤Ê¤É¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë5G NTNÄÌ¿®¤È¤·¤Æ¥Öー¥¹¥»¥Ã¥È¤Î¾å¤Ë¤¢¤ëÌÏµ¼±ÒÀ±¤«¤é11GHzÂÓ¤ÎÅÅÇÈ¤ò»È¤Ã¤ÆÃÏ¾åÂ¦¤Î¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤Ø¥Çー¥¿¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£¥Ç¥â¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÅÇÈ¤Ç¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î±ÇÁü¤òÁ÷¼õ¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë½Åµ¡¤ÎÌÏ·¿¤ò±ó³Ö¤ÇÁà½Ä¤¹¤ëÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥»¥Ã¥È¤Î¾å¤Ë¤¢¤ëÌÏµ¼±ÒÀ±¤«¤é¼ÂºÝ¤ËÅÅÇÈ¤òÈ¯¼Í¡Ê¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Ï¹õ¤¤ÁõÃÖ¡Ë
½Åµ¡¤òÍÑ¤¤¤¿±ó³ÖÁàºî¤Î¥Ç¥â
¹©¾ìÆâ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¥·¥¹¥Æ¥à
¡¡¶¹¤¤ÄÌÏ©¤Ê¤É¡¢½¾Íè¤ÎÁÒ¸Ë¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö¥¹¥ê¥à¥¹¥¿¥Ã¥«ー¡¦¥í¥Ü¥Ã¥È¥¹¥È¥ìー¥¸¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤¬Âç¤¤¯Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÂÎÉý¤ò700mm¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÒ¸ËÆâ¤Î¶¹¤¤ÄÌÏ©¤Ç¤âÂÐ±þ¤Ç¤¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¾õ¤Î²ÙÊª¤òÃª¤«¤é¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¡¢ºî¶È¼Ô¤Þ¤Ç¼«Æ°¤Ç±¿ÈÂ¤¹¤ë¡£
¡¡¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢±¿ÈÂ¤Ç¤¤ë¼ýÇ¼Ãª¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÏÍ¢Á÷»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢Í¢Á÷¤¹¤ë¤â¤Î¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÃª¤Þ¤Ç¼«Æ°¤Ç°ÜÆ°¤·¡¢È¢¤òµÛ°ú¤·¤Æ¼ýÇ¼Ãª¤ËÀÑ¤ßÂØ¤¨¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¼ýÇ¼Ãª¤òºî¶È¼Ô¤Þ¤Ç±¿ÈÂ¤·¡¢¼ýÇ¼Ãª¤´¤ÈÃÖ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢±¿ÈÂ¤¬´°Î»¤¹¤ë¡£µÕ¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡¢ºî¶È¼Ô¤Ï±¿ÈÂ¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¼ýÇ¼Ãª¤ËÃÖ¤¤¤Æ»Ø¼¨¤ò½Ð¤¹¤È¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï¼ýÇ¼Ãª¤´¤È¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢°ÜÆ°Àè¤ÎÃª¤Þ¤Ç°ÜÆ°¡¢¤½¤Î¸å¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¥¢ー¥à¤ÇÃª¤ËÀÑ¤ßÂØ¤¨¤ë¡£
¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤è¤¦¤¹¡£±ü¤Î¥°¥ìー¤ÎÃª¤«¤é¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ê¼êÁ°º¸Â¦¡Ë¤Î¥¢ー¥à¤¬²ÙÊª¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤·¡¢¼ýÇ¼Ãª¡Ê¼êÁ°±¦Â¦¤Î¹õ¤¤Ãª¡Ë¤Ë°Ü¤·ÂØ¤¨¤ë
¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢ー¥à¡¢È¢¤ÎÂ¦ÌÌ¤òµÛ°ú¤·¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë
¤½¤Î¸å¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï¼ýÇ¼Ãª¤ò»ý¤Á¾å¤²¤Æ¡¢ºî¶È¼Ô¤¬¤¤¤ë¥Ô¥Ã¥¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤Ë¼ýÇ¼Ãª¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¤ë
°ÜÆ°¤µ¤»¤¿¼ýÇ¼Ãª¡£ºî¶È¼Ô¤Ï¡¢ÁÒ¸ËÆâ¤òÆ°¤«¤º¤Ë¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë
¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÄÌÏ©¤äÃª¤ËÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¤òÀßÃÖ
¡¡Ã´Åö¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÃª¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬ºÇÂç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤È¸ì¤ë¡£¹©¾ì¤äÁÒ¸ËÆâ¤Ç¤Î¼«Æ°±¿ÈÂ¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÏÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥áー¥«ー¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÏÁÒ¸Ë¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤ê¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÃª¤ËÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿¤ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£º£²ó¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢´ûÂ¸¤ÎÃª¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ºÇ²¼ÃÊ¤Î¹â¤µ¤¬¤ª¤ª¤à¤Í10cm°Ê¾å¤¢¤ì¤ÐÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÄÌÏ©¤äÃª¤Ë¤ÏÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¤òÀßÃÖ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¼«Î©¤·¤ÆÁö¹Ô¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢´ûÂ¸¤ÎÁÒ¸Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤Þ¤Þºî¶È¼Ô¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤ä¿Í°÷ºï¸º¤ò¿Þ¤ì¤ë¡£
dynabook¤ÎXR¥°¥é¥¹¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¤ä´ë¶È¸þ¤±¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
·ÚÎÌÁõÃÖ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥æー¥¶ー¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊ¬ÀÏ¤Ç¤¤ë´ë¶È¸þ¤±¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥»¥ó¥µーÎà¤òÀßÃÖ