ÈîÎÁ¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¹©¾ì¤ÎÁÒ¸Ë1Åï¤òÁ´¾Æ¡¡¥±¥¬¿Í¤Ê¤·¡¡½Ð¿å»Ô¡¡
¡¡½Ð¿å»Ô¤Ç13Æü¡¢¹©¾ì¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ë¤¢¤ëÁÒ¸Ë1Åï¤òÁ´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥±¥¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï½Ð¿å»ÔÊ¿ÏÂÄ®¤Ë¤¢¤ë¥Þ¥ë¥¤¥Õ¥¡ー¥à¤Î¹©¾ì¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ë¤¢¤ëÁÒ¸Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È13Æü¸á¸å11»þÈ¾²á¤®¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é¡Ö¥Þ¥ë¥¤¹©¾ì¤Î²ÐºÒ¥Ù¥ë¤¬ÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î±ê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²Ð¤ÏÌó2»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹©¾ì¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ë¤¢¤ëÅ´¶ÚÊ¿²°·ú¤Æ¤ÎÁÒ¸Ë¤¬Á´¾Æ¤·¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ëÁÒ¸Ë¤Î°ìÉô¤â¾Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ë¥¤¥Õ¥¡ー¥à¤ÏÈîÎÁ¤òÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´¾Æ¤·¤¿ÁÒ¸Ë¤Ë¤ÏÈîÎÁ¤òÆþ¤ì¤ëÂÞ¤¬ÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡½Ð²ÐÅö»þ¡¢ÁÒ¸Ë¤Ë¤ÏÃ¯¤â¤ª¤é¤º¥±¥¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£