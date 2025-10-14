CBC

·ª½¦¤¤Ãæ¤ÎÃËÀ­¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢Âç¤±¤¬¤ò¤·¤¿´ôÉì¸©¹â»³»Ô¤Ç¡¢¸½¾ì¶á¤¯¤ËÀßÃÖ¤·¤¿Ý£¤Ç¡¢¿Æ»Ò¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥¯¥Þ2Æ¬¤¬Êá³Í¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û·ª½¦¤¤Ãæ¤Ë¡Ä¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì75ºÐÃËÀ­¤¬Âç¤±¤¬ Ý£¤Ç2Æ¬¤òÊá³Í ¸©¤Ï¡È11·îº¢¤Þ¤Ç¡ÉÃí°Õ¸Æ¤Ó¤«¤± ¿Í¿ÈÈï³²¤Ïº£Ç¯ÅÙ4·ïÌÜ ´ôÉì

¹â»³»Ô¾åÊõÄ®µÈÌî¤Î»³Ãæ¤Ç12ÆüÍ¼Êý¡¢75ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢º¸ÏÓ¤ò¹üÀÞ¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÂç¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÃËÀ­¤Ï1¿Í¤Ç·ª½¦¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¿Æ»Ò¤Î¥Ä¥­¥Î¥ï¥°¥Þ¤ËÁø¶ø¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¹â»³»Ô¤Ï¡¢·§Èï³²ÂÐºöËÜÉô²ñµÄ¤ò³«¤­¡¢¸½¾ì¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¤ª¤ê¤Ç¤±¤µ¡¢¿Æ»Ò¤È¤ß¤é¤ì¤ë2Æ¬¤Î¥¯¥Þ¤¬Êá³Í¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

Êá³Í¤·¤¿ºÝ¡¢¶á¤¯¤Ë¤Ï¤â¤¦1Æ¬¤Î¥¯¥Þ¤¬¤¤¤Æ¡¢»Ò¥°¥Þ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¹â»³»Ô¤Ï¡¢¾åÊõÄ®¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤ËÂÐ¤·ÊÝ¸î¼Ô¤Ë¤è¤ë»Ò¤É¤â¤ÎÁ÷¤ê·Þ¤¨¤ò°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£·îËö¤ò¤á¤É¤Ë¡¢»ÔÆâ¤ÎÁ´¾®Ãæ³ØÀ¸¤Ë¡Ö·§¤è¤±¤ÎÎë¡×¤òÇÛ¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£

ÇòÀî¶¿¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬½±¤ï¤ì¤ëÈï³²¤â¡Ä

¡Ê´ôÉì¡¦¹â»³»Ô ÅÄÃæÌÀ»ÔÄ¹¡Ë
¡Ö¤É¤³¤Ç¥¯¥Þ¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£½¬À­¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÇÄ°®¤¹¤ëÃæ¤Ç¥¯¥Þ¤ËÁø¶ø¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂçÀÚ¤À¤È»×¤¦¡×

´ôÉì¸©Æâ¤Ç¤Ïº£·î5Æü¡¢À¤³¦°ä»º¡¦ÇòÀî¶¿¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì·Ú¤¤¥±¥¬¤ò¤¹¤ë¤Ê¤Éº£Ç¯ÅÙ¡¢¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¿Í¿ÈÈï³²¤¬4·ï¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥¯¥Þ¤ÏÅßÌ²Á°¤Ë¥¨¥µ¤òµá¤á¹ÔÆ°ÈÏ°Ï¤¬¹­¤¬¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤È¤·¤Ï¥¨¥µ¤È¤Ê¤ë¥É¥ó¥°¥ê¤Î¼Â¤ê¤¬°­¤¯¡¢¸©¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö11·îº¢¤Þ¤Ç¤ÏÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£