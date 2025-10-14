½¢¹ÒÎ¨¤Ê¤É²þÁ±¤Ø¡¡³êÁöÏ©1800¥áー¥È¥ë¤Ë±äÄ¹¡¡¹ñ¸ò¾Ê¤¬Äó¼¨¡ÄÁá´üÃå¹©ÌÜ»Ø¤¹¡¡»¥ËÚµÖ¼î¶õ¹Á
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ï»¥ËÚµÖ¼î¶õ¹Á¤Î³êÁöÏ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½ºß¤Î£±£µ£°£°¥áー¥È¥ë¤«¤é£±£¸£°£°¥áー¥È¥ë¤Ë±äÄ¹¤¹¤ë°Æ¤ò´Ø·¸µ¡´Ø¤Ë¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ÏµÖ¼î¶õ¹Á¤Î³êÁöÏ©±äÄ¹¤Ë¸þ¤±¤¿´Ø·¸µ¡´Ø¤Î¶¨µÄ²ñ¤ò»¥ËÚ»ÔÆâ¤Ç½é¤á¤Æ³«¤¡¢¸½ºß¤Î£±£µ£°£°¥áー¥È¥ë¤«¤é£±£¸£°£°¥áー¥È¥ë¤Ë±äÄ¹¤¹¤ë°Æ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®·¿¥¸¥§¥Ã¥Èµ¡¤ÎÄÌÇ¯±¿¹Ò¤ä°åÎÅÍÑ¥¸¥§¥Ã¥Èµ¡¤ÎÅßµ¨¤Î½¢¹ÒÎ¨²þÁ±¤Ê¤É¡¢¶õ¹Á¤Îµ¡Ç½¶¯²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
£²£°£²£µÇ¯ÅÙÃæ¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ê±äÄ¹ÊýË¡¤ò·è¤á¤Æ¡¢Áá´üÃå¹©¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¹ñ¸ò¾Ê¤Ï£±£°·î£±£µÆü¤Ë·×²è°Æ¤òÍ¼±¼Ô¤Ç¹½À®¤¹¤ëÉ¾²Á°Ñ°÷²ñ¤Ë¤â»ð¤ê¡¢º£¸å¤Ï»ÔÌ±¤äÍøÍÑ¼Ô¤Ê¤É¤«¤é¤â°Õ¸«¤òÊç¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
