¥Ï¥é¥¤¥Áß·Éô¡¡1¥«·î¤Î¥¿¥¯¥·¡¼Âå¤Ï¡Ä¡¡ÂÀµÒ¤Ö¤ê·ãÇò¡ÖSAPPHIRE²ñ°÷¤Ç¤¹¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ï¥é¥¤¥Á¡×¤Îß·ÉôÍ¤¡Ê39¡Ë¤È´ä°æÍ¦µ¤¡Ê39¡Ë¤¬14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖDELISH¡¡KITCHEN-¥Ç¥ê¥Ã¥·¥å¥¥Ã¥Á¥ó¡×¤Î¡Ö¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¤Î¤ªÎÁÍý¸þ¾å°Ñ°÷²ñ¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£1¥«·î¤Î¥¿¥¯¥·¡¼Âå¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ß·Éô¤Ï¡Öº£¡¢»ä¥¿¥¯¥·¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡¢¤Ý¤«¤Ý¤«¹Ô¤¯¤È¤¡×¤È·î¡Á¶â¤ÇMC½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×½Ð±é¤ÎºÝ¤Ï¥¿¥¯¥·¡¼°ÜÆ°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¡ÖËèÆü¤Ç¤¹¤è¡¢Ê¿ÆüËèÆü¡£8000¡Á9000±ß¤¬½µ5¤Ç¤¹¤è¡£4Ëü¤¬4½µ¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢´ä°æ¤â¡Ö¤À¤«¤é¤â¤¦¤Û¤ó¤È¤Ë¡¢20Ëü±ß¶á¤¯¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ß·Éô¤ÏÂ³¤±¤Æ¡ÖSAPPHIRE¡Ê¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¡Ë²ñ°÷¤Ç¤¹¡¢»ä¡£GO¥¿¥¯¥·¡¼¡£SAPPHIRE¡ÄSAPPHIRE²ñ°÷¡£²¶¤â¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡¢Ææ¤Î¤Ê¤ó¤«¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢MC¤Î¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡¹ñÆâ¥¿¥¯¥·¡¼¥¢¥×¥êÂç¼ê¤Î¡ÖGO¡×¤Ç¤Ï²ñ°÷¤Ë6ÃÊ³¬¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤òÀß¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖSAPPHIRE¡×¤ÏºÇ¾å¥é¥ó¥¯¤Î¡ÖEMERALD¡Ê¥¨¥á¥é¥ë¥É¡Ë¡×¤Î1¤Ä²¼¤Î¥é¥ó¥¯¡£