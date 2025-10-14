KAGOSHIMA Beayty Fes¡Ö¼ã¼êÈþÍÆ»Õ¤¬³èÌö¤Ç¤¤ë¾ì¤ò¡×¸©ÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÈþÍÆ¥¤¥Ù¥ó¥È
¡¡¼¯»ùÅç¤Ç¼ã¼êÈþÍÆ»Õ¤¬³èÌö¤Ç¤¤ë¾ì¤ò¡ªÈþÍÆ¶È³¦¤Î¸©Æâ18¼Ò¤¬¶¨ÎÏ¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¼¯»ùÅç»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸©Æâ¤ÇºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡£ÈþÍÆ»Õ¤ò»Ö¤¹³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤ä¤ëµ¤¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÊHEARTS KAGOSHIMA¡¦¶¶¸ý°¦³¤¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¼¯»ùÅç¤Ë¤¤¤Æ¤â²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¼¯»ùÅç¤ÎÈþÍÆ»Õ¤ÎÃç´Ö¤¬Áý¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¡×
¡¡¼¯»ùÅç»Ô¤Î¥»¥ó¥Æ¥é¥¹Å·Ê¸´Û¤Ç10·î13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¸©ÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÈþÍÆ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖKAGOSHIMA Beauty Fes¡×¡£ÈþÍÆ»Õ¤È¤¤¤¦»Å»ö¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡ª¼¯»ùÅç¤Î¼ã¼ê¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤òºî¤ê¤¿¤¤¡ª¤È¸©Æâ¤Î18¼Ò60¥µ¥í¥ó¤¬¶¨ÎÏ¤·³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÈþÍÆ³ØÀ¸¡Ë
¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¼«Ê¬¤¬ÈþÍÆ»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÊÈþÍÆ³ØÀ¸¡Ë
¡Ö¥â¥Ç¥ë¤Î¤Ä¤¯¤ê¤ä¼êºî¶È¡¢µ»½Ñ¤ò¸«¤Æ¤½¤³¤Î°ã¤¤¤ò¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×
¡ÊÈþÍÆ³ØÀ¸¡Ë
¡ÖÉáÃÊ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤È¤Æ¤â´¶Æ°¤·¤¿¡×
¡¡¸©Æâ¤ÎÈþÍÆÀìÌç³Ø¹»¤Ë¡¢¶áÇ¯¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î¿ÊÏ©´õË¾¤ò¿Ò¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡A¹»¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÅÔ²ñ¤Ç¾¡Éé¤·¤¿¤¤¡×¡ÖÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ç®¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¸©³°¤Ø¤Î½¢¿¦´õË¾¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À°ìÊý¤ÇB¹»¤äC¹»¤Ç¤Ï¡¢SNS¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ´¤ì¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¾ðÊó¤ÎÆþ¼ê¤äµ»½Ñ¤Î½¬ÆÀ¤âÎ×¤á¤ë¤¿¤á¡¢¸©Æâ¤Ë»Ä¤ë³ØÀ¸¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°¨ÎÉ»Ô¤Î¡ÖPARIS AVNIR¡×¤ÇÈþÍÆ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯髙¶¶ Ë¨ÍÕ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤ò·è¤á¤¿1¿Í¤Ç¤¹¡£Æþ¼Ò2Ç¯ÌÜ¤Çº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡£ÂçÀª¤ÎÁ°¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤¿ÏÃ¤¹Ë¨ÍÕ¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÆ²¡¹¤È¤ä¤ê¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊPARIS AVNIR¡¦髙¶¶ Ë¨ÍÕ¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÅÔ²ñ¤À¤È¤³¤¦¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð¤ëµ¡²ñ¤â¾¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢¼¯»ùÅç¤È¸À¤¦¤ß¤ó¤ÊÃçÎÉ¤·¤ÎÃÏ°è¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤ËºÇ½é¤Î¤¦¤Á¤«¤é»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤·Ð¸³¡×
¡Êamoretto¡¦³ýÌîÃ£ÌéÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
¡Ö½Ð±é¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤äÈþÍÆ»Õ¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬µ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¡£¤ªµÒÍÍ¤ËÈþÍÆ»Õ¤Î³Ú¤·¤µ¤äÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬ËÍ¤é¤Î¤ä¤ê¤¬¤¤¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¼¯»ùÅç¤ÎÈþÍÆ¶È³¦¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¥µ¥í¥óÆ±»Î¤¬¸ß¤¤¤Ë¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤¿¡ÖKAGOSHIMA Beauty Fes¡×¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÀèÇÚ¤¿¤Á¤Îµ±¤¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¼¯»ùÅç¤ÇÆ¯¤¯¼ã¼ê¤¿¤Á¤Î´õË¾¤Î¸÷¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£