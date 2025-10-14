¡Ú½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡ÛÉþÉôÆ»»Ò»á¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼°éÀ®¤ÎÎÏ¤Ë¡×¥×¥ì¥ß¥¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥ê¡¼·ÀÌó
¡¡¼«Æ°¼Ö¤Ë´Ø¤¹¤ëÁí¹çÅª¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥ª¡¼¥È¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¼´ë¶È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥°¥ë¡¼¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡×¡ÊËÜ¼Ò¡¦ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Ï14Æü¡¢¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ç¸ÞÎØÆüËÜÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ëÉþÉôÆ»»Ò»á¡Ê57¡Ë¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÉþÉô»á¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î¡Ö¿Íºâ°éÀ®¡×¤ÎÍýÇ°¤ò¼Ò²ñ¹×¸¥¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ëÌò³ä¤òÃ´Åö¤·¡¢¼ç¤Ë¡Ê1¡Ë¥´¥ë¥Õ³¦¸þ¤±¤Ë¼¡À¤Âå°éÀ®µÚ¤Ó¼Ò²ñ¹×¸¥¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤Î´ë²è¡¦¼Â¹Ô»Ù±ç¡Ê2¡ËÆ±¼Ò¸þ¤±¤Ë´ë¶È¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥á¡¼¥¸¸þ¾å¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡¢§ÉþÉôÆ»»Ò»á¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥°¥ë¡¼¥×ÍÍ¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤ËÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥°¥ë¡¼¥×ÍÍ¤¬¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤ä¡¢º£¸åÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¸¥å¥Ë¥¢¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼°éÀ®¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»ä¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¾¯¤·¤Ç¤â¤ªÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Á´½¾¶È°÷¤Î³§¤µ¤Þ¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¶¯¤¤¡¢ÌÀ¤ë¤¤¡¢Í¥¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦VALUE¤Ë¤â¶¯¤¯¶¦´¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤È¤â¤Ë¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ò·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ°ì½ï¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£