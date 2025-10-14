¡Úµð¿Í¡ÛÆó²¬ÃÒ¹¨¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤È¶ðÅÄÆÁ¹£³·³´ÆÆÄ¤ÎÂàÇ¤¤òµåÃÄÈ¯É½¡ÄÍèµ¨¤Î·ÀÌó·ë¤Ð¤Ê¤¤¤ÈÄÌÃ£
¡¡µð¿Í¤Ï£±£´Æü¡¢Æó²¬ÃÒ¹¨¥Ø¥Ã¥É·óÂÇ·â¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤È¶ðÅÄÆÁ¹£³·³´ÆÆÄ¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÇ¤¤¹¤ë¤ÈÀµ¼°È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æó²¬¥³¡¼¥Á¤Ï£±£³Ç¯¸Â¤ê¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç¸½Ìò°úÂà¸å¡¢£±£¶Ç¯¤Ë£²·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æµð¿ÍÉüµ¢¡££±£·Ç¯¤«¤é£±·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢£±£¹Ç¯¤Ï£Â£ÃÉÙ»³¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢£²£°Ç¯¤«¤é£³·³Áí¹ç¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æµð¿Í¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£Æ±Ç¯ÅÓÃæ¤«¤é£³·³´ÆÆÄ¡¢£²£²Ç¯¤«¤é£²·³´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¼ã¼ê°éÀ®¤Ë¿ÔÎÏ¤·¡¢¤³¤Î£²Ç¯´Ö¤Ï£±·³¤Ç°¤Éô´ÆÆÄ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡¡£±·³¤ÏºòÇ¯£´Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤·¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¥ê¡¼¥°£³°Ì¤Ç£Ã£ÓÂè£±£ÓÇÔÂà¡£¤½¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤¦·Á¤ÇµåÃÄ¤«¤éÍèµ¨¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤òÄÌÃ£¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¶ðÅÄ£³·³´ÆÆÄ¤Ï£²£²Ç¯¤Ë£³·³´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ë²£ÉÍ¤Ë£Æ£Á°ÜÀÒ¤·¤Æ°ÊÍè£²£¹Ç¯¤Ö¤ê¤Ëµð¿ÍÉüµ¢¡££³·³´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ£´¥·¡¼¥º¥ó¼ã¼ê¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤â¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÉáÃÊÄÌ¤ê£³·³Îý½¬¤ò»Ø´ø¤·¡¢¸ÄÊÌÎý½¬¤ÎÆÃÂÇ¤Þ¤Ç»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ËµåÃÄ¤«¤éÍèµ¨¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤òÄÌÃ£¤µ¤ì¤¿¡£