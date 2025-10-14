¡Ú°²²°¥Ü¡¼¥È¡¡¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè15Àï¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÇÕ¡ÛÅÄ¸ýÀá»Ò¡¡ÄËº¨¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÙ¤ì¡¡Ï¢¾¡¤Ç±øÌ¾ÊÖ¾å¤À
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹°²²°¤Î¡Ö¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè15Àï¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÇÕ¡×¤Ï5ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡ÅÄ¸ýÀá»Ò¡Ê44¡á²¬»³¡Ë¤Ï5ÆüÌÜ¤Î½àÍ¥10R¤Ç¡ÖµÞ¤Ë±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¡¢É÷¤â¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤éÆÏ¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥ó¥Þ25¤ÈÄËº¨¤Î¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÙ¤ì¡£¥Ð¥Ã¥¯4¡¢5ÈÖ¼ê¤«¤éÆ»ÃæÄÉ¤¤¾å¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·ë²Ì¤Ï3Ãå»ß¤Þ¤ê¤ÇÌµÇ°¤Î½àÍ¥ÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿58¹æµ¡¤Ï¿´ÇÛ¤Ê¤¤¡£¡Ö»î±¿Å¾¤Þ¤Ç¤Î´¶¿¨¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢º£Àá¤Ï¤¤¤¤Ä´À°¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï»×¤¦¡×¤È·Ú²÷¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¡£¤Ê¤é¤Ð¡¢ºÇ½ªÆü¤Ï±øÌ¾ÊÖ¾å¤ÎÏ¢¾¡Äù¤á¤È¹Ô¤¯¤«¡£