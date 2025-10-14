¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡¢½é¾¡ÍøÌÜ»Ø¤¹¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Î¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½¡¡µ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬ÀèÈ¯¡¡¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤«¤é£´¿ÍÆþ¤ìÂØ¤¨
「国際親善試合、日本代表－ブラジル代表」（１４日、味の素スタジアム）
¡¡²áµî£²Ê¬£±£±ÇÔ¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤é½é¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡££±£°Æü¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¡Ê£²¢¤£²¡Ë¤«¤é£´¿Í¥¹¥¿¥á¥ó¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¡£º¸Â¼óÄË¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤ò·ç¾ì¤·¤¿£Í£Æµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê£²£´¡Ë¡á¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¡á¤¬ÀèÈ¯¤·¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°Æü²ñ¸«¤Ç¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ïµ×ÊÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤À¤·£¹£°Ê¬¤Ï¡¢¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï»þ´Ö¤ò¸ÂÄê¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤Èµ¯ÍÑ¤òÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝ¤Ï£±£±Æü¤ÎÎý½¬¤Çº£³èÆ°½é¤á¤Æ¡¢Á´ÂÎÎý½¬¤Ë¹çÎ®¡£¡Ö¥×¥é¥óÄÌ¤ê¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤È¤ÏÌÀÆü¡¢ÌÀ¸åÆü¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡££±£²Æü¤ËÍÕÁ´ÂÎÎý½¬¤ÎÁ´¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¾Ã²½¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢½çÄ´¤Ë¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢¦£Ç£ËÎëÌÚºÌ±ð¡Ê¥Ñ¥ë¥Þ¡Ë
¢¦£Ä£ÆÎëÌÚ½ßÇ·²ð¡Ê¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¡Ë¡¢ÅÏÊÕ¹ä¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë¡¢Ã«¸ý¾´¸ç¡Ê¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë
¢¦£Í£Æ¡¿£Æ£×Æ²°ÂÎ§¡Ê£Å¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡Ë¡¢º´Ìî³¤½®¡Ê¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡Ë¡¢³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¡Ë¡¢ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¡Ë¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¡Ë¡¢ÆîÌîÂó¼Â¡Ê¥â¥Ê¥³¡Ë¡¢¾åÅÄåºÀ¤¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë