¡Ö¤¤¤¯¤é¡×¥¹¥×¡¼¥ó1ÇÕ1000±ß¤Ë¡©½©ºú¤ÎÉÔµù¤Ç²Á³Ê¹âÆ¡Äµù³ÍÎÌ¤ÏÁ°Ç¯¤Î¡Ö3³ä¡×¤Ç¡ÈÊ¿À®°Ê¹ßºÇ¾®¡É¤«
¤´ÈÓ¤Î¾å¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤ÇÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¤ËÀÖ¤¯µ±¤¯¥¤¥¯¥é¡£
¤·¤«¤·¥µ¥±¤Î¿åÍÈ¤²ÎÌ¤¬·ã¸º¤·¡¢²Á³Ê¹âÆ¤Î¤¢¤ª¤ê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¡Ö³¤Á¯¥Ð¥¤¥¥ó¥°¡õÉÍ¾Æ¤BBQ¶Ì¼êÈ¢¡×¤ò¼èºà¤¹¤ë¤È¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬1ÇÕ¡¢2ÇÕ¡¢3ÇÕ¤½¤·¤Æ4ÇÕ¤È¹ë²÷¤Ë¤´ÈÓ¤Ë¤Î¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥¤¥¯¥é¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¤¥¯¥é¤Î»ÅÆþ¤ì²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³¤Á¯¥Ð¥¤¥¥ó¥°¡õÉÍ¾Æ¤BBQ¶Ì¼êÈ¢¡¦ÊÆËþ¾Ê¸ã¥ª¡¼¥Ê¡¼¡§
º£Ç¯¤ÏµîÇ¯¤ò¾å²ó¤ë¹âÆ¡£¡ÊËÌ³¤Æ»»º¥¤¥¯¥é¤Ï¡Ë»ÅÆþ¤ìÃÍ¤ÇÂçÂÎ¡¢ËÜÅö¤Ë1Ëü5000±ß¤«¤é2Ëü±ßÄ¶¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¡£ËÜÅö¤Ë¥¹¥×¡¼¥ó1ÇÕ¤Ç1000±ß¤°¤é¤¤¤¤¤¯¤Î¤Ç¡£
¤â¤È¤â¤ÈÅ¹¤Ç¤ÏËÌ³¤Æ»»º¤Î¥¤¥¯¥é¤ò»ÅÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ÅÆþ¤ì²Á³Ê¤Î¹âÆ¤Ç¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤º2025Ç¯¤«¤é³°¹ñ»º¤ËÊÑ¹¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¥¤¥¯¥é¤Î²Á³Ê¤Ï¹â¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³¤Á¯¥Ð¥¤¥¥ó¥°¡õÉÍ¾Æ¤BBQ¶Ì¼êÈ¢¡¦ÊÆËþ¾Ê¸ã¥ª¡¼¥Ê¡¼¡§
ÆüËÜ¤Ë¤¢¤ó¤Þ¤ê¶á´ó¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç½©ºú¤¬¤¢¤Þ¤ê¼è¤ì¤Ê¤¤¡£
¥¤¥¯¥é¤ÏËÌ³¤Æ»¤òÂåÉ½¤¹¤ëº£¤¬½Ü¤Î½©¤ÎÌ£³Ð¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¥µ¥±µù¤¬ºÇÀ¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µù»Õ¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¤À¤á¤À¤Í¡¢100É¤¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«¡×¡ÖÇ³ÎÁÂå¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ï¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÔµù¤È¤¤¤ï¤ì¤¿2024Ç¯¤ÎÌó3³ä¤·¤«¿åÍÈ¤²¤¬¤Ê¤¯¡¢µù¤Ë½Ð¤ë¤ÈºÎ»»¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤Î¥µ¥±¤Î¿åÍÈ¤²¤ÏÌó1141ËüÉ¤¤òÍ½Â¬¡£
Ê¿À®°Ê¹ß¤ÇºÇ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢20Ç¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¤½¤Î¿ô¤Ï5Ê¬¤Î1¤Ë¤Þ¤Ç¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥¯¥é¤Î²Á³Ê¤¬¹âÆ¤¹¤ëÃæ¡¢¤ªÆÀ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë½©¤ÎÌ£³Ð¤òµá¤á¤ÆÅÔÆâ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ö¥¢¥¥À¥¤´ØÄ®ËÜÅ¹¡×¤ò¼èºà¤¹¤ë¤È¡¢Å¹Æ¬¤Ë¤Ï¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î½©¤Î²ÌÊª¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤¬600±ßÂæ¤È¡¢¤È¤Æ¤â°Â¤¤¤Ç¤¹¡£
Â¾¤Ë¤âËÌ³¤Æ»»º¤Î¥«¥Ü¥Á¥ã¤Ï100g¤¢¤¿¤ê33±ß¤È¡¢ÎãÇ¯¤è¤ê¤â°Â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¥À¥¤¡¦½©ÍÕ¹°Æ»¼ÒÄ¹¡§
³Á¤Ê¤ó¤«¤è¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢1¡Á2³äÃÍÃÊ¤â²¼¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç´Å¤¯¤Æ°Â¤¯¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¡Ê·ª¤Ï¡Ë½Ð»Ï¤á¤ËÈæ¤Ù¤Þ¤¹¤È2³ä¤°¤é¤¤²¼¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤ÇÈó¾ï¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£Èó¾ï¤Ë½©¤ÎÌ£³Ð¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£