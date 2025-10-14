¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¥¹¥Ê¥Ã¥¯³ÈÄ¥·×²è¤ËÈ¿È¯¡¡»¨µï¥Ó¥ëÊü²ÐÌ¤¿ë»ö·ï¡¢50ºÐÃË¤¬µ¯ÁÊÆâÍÆÇ§¤á¤ë¡¡ÂçÊ¬ÃÏºÛ
3Ç¯Á°¡¢ÂçÊ¬¸©ÃæÄÅ»Ô¤Î»¨µï¥Ó¥ë¤òÊü²Ð¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃË¤Î½é¸øÈ½¤¬14Æü³«¤«¤ì¡¢ÃË¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×µ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤ë
¸½½»·úÂ¤ÊªÅùÊü²ÐÌ¤¿ë¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃæÄÅ»Ô¤ÎÌµ¿¦¡¦ÌÚ²¼·ò°ìÈï¹ð¡Ê50¡Ë¤Ç¤¹¡£
µ¯ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÌÚ²¼Èï¹ð¤Ï2022Ç¯10·î¡¢ÃæÄÅ»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë2³¬·ú¤Æ¤ÎÅ¹ÊÞ·ó¶¦Æ±½»Âð¤Ë¥¬¥½¥ê¥ó¤È½á³êÌý¤Îº®¹ç±Õ¤ò¤Þ¤¡¢Êü²Ð¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÊ¬ÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤¿ºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤Î½é¸øÈ½¤Ç¡¢ÌÚ²¼Èï¹ð¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Èµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Ê¥Ã¥¯³ÈÄ¥·×²è¤ËÈ¿È¯¡ÄÊü²Ð¤ò·è°Õ
¸¡»¡¤ÏËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ç¡¢ÈÈ¹Ô¤Ë»ê¤ë·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Èï¹ð¤Ï2022Ç¯3·î¤´¤í¤«¤é»¨µï¥Ó¥ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ë¤Û¤ÜËèÆüÄÌ¤¤¡¢Ëè·î1～2Ëü±ß¤Î¡È¥Ä¥±¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢À¸³èÊÝ¸îÈñ¤ÎµëÉÕ¤¬Æþ¤ë¤¿¤Ó¤Ë»ÙÊ§¤¤¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»Å»ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅ¹¤Î½÷À·Ð±Ä¼Ô¤¬¿´ÇÛ¤·¡¢Èï¹ð¤Ï¥Ó¥ë¤Ë½»¤ß¹þ¤ß¡¢Æâ±ï¤ÎÉ×¤¬±Ä¤àÎÓ¶È¤ÎÁð´¢¤ê»Å»ö¤Ê¤É¤ò¼êÅÁ¤¤¤Ê¤¬¤éÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢½÷À·Ð±Ä¼Ô¤¬ÎÙÀÜ¤¹¤ë¶õ¤Å¹ÊÞ¤Þ¤Ç³ÈÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤ò·×²è¡£¤·¤«¤·¡¢Èï¹ð¤ÏÅ¹ÊÞ³ÈÂç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢·Ð±Ä¼Ô¤Î²ÈÂ²´Ø·¸¤ä·Ð±Ä¤Î°²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¡¢³ÈÄ¥·×²è¤òÃÇÇ°¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢·úÊª¤ËÊü²Ð¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿¤ÈÆ°µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÈ¹ÔÅö»þ¡¢Èï¹ð¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¥¬¥½¥ê¥ó¤Ë¡¢¼«Âð¤ÇÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¥ó¥¸¥ó¥ª¥¤¥ë¤òÃíÆþ¡£¸á¸å11»þ¤´¤í¡¢·úÊª¤Î³°ÊÉ¤Ë±ÕÂÎ¤ò¤Þ¤¡¢¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Úー¥Ñー¤Ë¥é¥¤¥¿ー¤ÇÅÀ²Ð¤·¡¢Åê¤²Æþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÄÌ¹Ô¿Í¤¬²ÐºÒ¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¾Ã²Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·úÊª¤Î¥É¥¢¤Î°ìÉô¤È¸¼´Ø¥Þ¥Ã¥È¤Î°ìÉô¤¬¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡ÖÈï¹ð¤Ï¿´¿ÀÌ×¼å¤Î¾õÂÖ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¸º·º¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£