¡Ú¤ªÅ·µ¤¤É¤¦¤Ê¤ë¡Û15Æü¤ÎÆüÃæ¤ËÀ²¤ì´Ö 16Æü¤ÏÉ÷±«¶¯¤Þ¤ë¸«¹þ¤ß¡¡19Æü¤«¤é°ìµ¤¤Ëµ¤²¹²¼¤¬¤ê¡ÈËÜ³ÊÅª¤Ê½©¡É¤Ë
»ÔÀî ÛÙ ¥¥ã¥¹¥¿ー¡§
¤³¤³¤«¤é¤Ïµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¾®Ìî¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¾®Ìî ÏÂµ× µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡§
¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤¹15Æü¤«¤é¤ÎÅ·µ¤¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¾®Ìî¡§
¤¢¤¹15Æü¤ÏÆüÃæ¡¢À²¤ì´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤µ¤Ã¤Æ16Æü¤Ï±«¤ÈÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£19Æü¡¦ÆüÍËÆü¤«¤éµ¤²¹¤¬°ìµ¤¤Ë²¼¤¬¤ê¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê½©¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£
15ÆüÄ«9»þ¤ÎÍ½ÁÛÅ·µ¤¿Þ¤Ç¤¹¡£
¾®Ìî¡§
Á°Àþ¤Ï¾¯¤·Î¥¤ì¤¿°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ê¡¢²Ã²ì¤Ç¤ÏÌ¤ÌÀ¤Þ¤Ç±«¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüÃæ¤Ï²Ã²ì¡¦Ç½ÅÐ¤È¤â¤ËÀ²¤ì´Ö¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¾®Ìî¡§
Á°Àþ¤òÈ¼¤Ã¤¿Äãµ¤°µ¤¬¡¢ËÌÎ¦ÃÏÊý¤òÄÌ²á¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢ÀÐÀî¸©Æâ¤Ï¡¢±«¤ÈÉ÷¤Î¶¯¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µ¤¾ÝÂæ¤Î½µ´ÖÍ½Êó¤Ç¤¹¡£
¾®Ìî¡§
¤¢¤µ¤Ã¤Æ16Æü¤Ë²Ã¤¨¡¢18Æü¡¦ÅÚÍËÆü¡¢19Æü¡¦ÆüÍËÆü¤â±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÃíÌÜ¤Ï¡Èµ¤²¹¡É¤Ç¤¹¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï18Æü¤Þ¤Ç25ÅÙ°Ê¾å¤Ç¤¹¤¬¡¢19Æü¤Ï 22ÅÙ¡¢20Æü¡¦·îÍËÆü¤Ï19ÅÙ¤Ç¤¹¡£
»ÔÀî¡§
°ìµ¤¤Ë²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¾®Ìî¡§
¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇÄãµ¤²¹¤ÎÊý¤ò¸«¤Þ¤¹¤È¡¢19Æü¡¦ÆüÍËÆü¤Ï14ÅÙ¡¢20Æü¡¦·îÍËÆü¤Ï13ÅÙ¤Ç¤¹¡£´¨µ¤¤¬ Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£º£¤Î»þ´ü¡¢¶âÂô¤Îµ¤²¹¤ÏºÇ¹â¤¬21ÅÙ¡¢ºÇÄã¤¬14ÅÙ¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢19Æü¤«¤é¤Ï¤³¤ì¤Ë¶á¤¤µ¤²¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»ÔÀî¡§
Ê¿Ç¯ÊÂ¤ß¤Ë¶á¤¤¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢º£¤Þ¤Ç¤¬¤³¤Î»þ´ü¤È¤·¤Æ¤ÏÃÈ¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£