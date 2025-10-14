TWICE¥¸¥Ò¥ç¡¢ÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿Èþ¥¦¥¨¥¹¥ÈÂçÃÀÈäÏª¡Ö¸«¹û¤ì¤ë¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤ÆÆ´¤ì¡×¤ÈÈ¿¶ÁÂ³¡¹
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/14¡Û´Ú¹ñ¤Î9¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦TWICE¡Ê¥È¥¥¥ï¥¤¥¹¡Ë¤Î¥¸¥Ò¥ç¡ÊJIHYO¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥ß¥Ë¾æ¤«¤é°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿Èþ¤·¤¤Ê¢¶Ú¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛTWICE¥¸¥Ò¥ç¡¢¥ß¥Ë¾æ¤«¤éÈþÊ¢¶Úµ±¤¯
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¸«¹û¤ì¤ë¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤ÆÆ´¤ì¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥Á¥§¥è¥ó¤Á¤ã¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¥¸¥Ò¥ç¡¢ÈþÊ¢¶ÚÈäÏª
¥¸¥Ò¥ç¤Ï¡Ö¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ø¡×¤ÈÅº¤¨¡¢TWICE¤¬³«ºÅ¤·¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖTWICE釻THIS IS FOR釻WORLD TOUR¡×¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¸ø±é¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¥Á¥§¥è¥ó¡ÊCHAEYOUNG¡Ë¤ÈÌ©Ãå¤·¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¤Û¤«¡¢¼«¿È¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£ÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿Ê¢¶Ú¤¬ºÝÎ©¤Ä¥ß¥Ë¾æ¤Î°áÁõ»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¥¸¥Ò¥ç¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
