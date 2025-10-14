ZB1¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ï¥ª¡õTXT¡¦¥¹¥Ó¥ó¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÎ¹¹Ô¡ªÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤2¿Í¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö¶»Ç®¡×¡ÚPHOTO¡Û
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×ZEROBASEONE¤Î¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ï¥ª¤ÈTOMORROW X TOGETHER¤Î¥¹¥Ó¥ó¤¬Î¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ï¥ª¡õ¥¹¥Ó¥ó¤Î´éÌÌºÇ¶¯2SHOT
µî¤ë10·î12Æü¡¢¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ï¥ª¤ÏZEROBASEONE¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤°¤â¤°¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¥¹¥¤¥«¡¢¥Þ¥ó¥´¡¼¡¢¤ß¤«¤ó¡¢¥Ö¥É¥¦¤Î³¨Ê¸»ú¤òÄÖ¤ê¡¢Ê£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ï¥ª¤È¥¹¥Ó¥ó¤¬Ãæ¹ñÎ¹¹Ô¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ë»£¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¥¹¥Ó¥ó¤¬MC¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ï¥ª¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¤ê¡¢2¿Í¤Ç¥À¥ó¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Æ°²è¤ò°ì½ï¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤ê¤ÈÅÙ¡¹¸ø¤Î¾ì¤Ç¤âÃç¤ÎÎÉ¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿¡£
¼Ì¿¿¤Î¤Ê¤«¤Î2¿Í¤Ï¡¢ÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤ÆÃçÎÉ¤¯¼«»£¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿©»ö¤ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤â¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£µ®½Å¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò´î¤Ö¥Õ¥¡¥ó¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Åê¹Æ¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¥Ï¥ª¤È¥¹¥Ó¥ó¤À¡×¡Ö¥Ï¥ª¤È¥¹¥Ó¥ó¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥ÈÎ¹¹Ô¥»¥ë¥«¤¬¸«¤ì¤ë¤ÎÀ¤³¦¹¬¤»¤¹¤®¤ë¤Ê¡×¡Ö¶»Ç®¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ï¥ª¤¬½êÂ°¤¹¤ëZEROBASEONE¤Ï¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖHERE¡õNOW¡×¤ò³«ºÅÃæ¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Ó¥ó¤¬½êÂ°¤¹¤ëTOMORROW X TOGETHER¤ÏÍè¤ë10·î22Æü¤ËÆüËÜ3rd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØStarkissed¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¤À¡£
¡þ¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ï¥ª¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2000Ç¯7·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾Æ±¤¸¡£2023Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØBOYS PLANET¡Ù·Ð¤ÆZEROBASEONE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ½Ð¿È¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ»Ë¾å½é¤á¤Æ1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿³°¹ñ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ°ìÌöÍÌ¾¤Ë¡£Ãæ¹ñ¤ÎÌ¾ÌçÂç³Ø¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÃæ¹ñÃÏ¼ÁÂç³Ø¤ËÆþ³Ø¸å¡¢Êý¸þÀ¤Î°ã¤¤¤ò´¶¤¸¼«¼çÂà³Ø¡£¤½¤Î¸å¡¢¶µ°éÂç³Ø¤Î²»³Ú¶µ°é²Ê¤Ë¼çÀÊ¤ÇÆþ³Ø¤·¡¢ºß³ØÃæ¤Ë¤Ï¶µ°÷ÌÈµö¤â¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âç³Ø±¡¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ë¡¢SNS¤Ç¸ø³«¤·¤¿¥À¥ó¥¹Æ°²è¤¬¥¹¥«¥¦¥È¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤Î¤¤Ã¤«¤±¡£
¡þ¥¹¥Ó¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2000Ç¯12·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥Á¥§¡¦¥¹¥Ó¥ó¡£²Î¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢Ãæ³ØÀ¸»þÂå¤ËÍ§¿Í¤È³Ø±àº×¤Ç¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¤³¤È¡£¤½¤Î¸å¡¢Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ë°ÊÁ°¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿BTS¤Î½êÂ°¤¹¤ëBig Hit¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë±þÊç¡£°ì¼¡¿³ºº¤òÄÌ²á¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢½ñÎà¤ËÌÀµ¤·¤¿ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤Ë¸í¤ê¤¬¤¢¤êÃ´Åö¼Ô¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤¬ÂçÉý¤ËÃÙ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á½½Ê¬¤Ê½àÈ÷´ü´Ö¤Ê¤¯Æó¼¡¿³ºº¤ËÎ×¤ó¤À¤¬¡¢Ìµ»ö¤Ë¹ç³Ê¤·Æ±»öÌ³½ê¤ÎÎý½¬À¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2019Ç¯¤ËTXT¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥ã¡¼¥×¤ÊÆ¸´é¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤¬¿ÈÄ¹¤Ï185cm¤È¹â¤¯¡¢¹¥ÀÄÇ¯¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¤¿¤Ó¤¿¤ÓÏÃÂê¤È¤Ê¤ë¡£