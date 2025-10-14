¥ä¥Þ¥Ï¤Î¡Ö¿·¥·¥ê¡¼¥º¥Ñ¥é¥ì¥ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥Ð¥¤¥¯¡×ÅÐ¾ì¡ª ¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¥¿¥¤¥×¤Î¡ÖPROTO HEV¡×¤òJMS2025¤Ç¸ø³« ¤É¤ó¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡©
3¤Ä¤ÎÁö¹Ô¥â¡¼¥É¤ÇÁö¤ê¤ò³Ú¤·¤à
¡¡¥ä¥Þ¥Ï¤Ï¡¢2025Ç¯10·î30Æü¤«¤é11·î9Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëJapan Mobility Show 2025¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÅÅÆ°¥Ð¥¤¥¯¡ÖPROTO HEV¡×¤ò»²¹Í½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ä¥Þ¥Ï¤ÏÄãÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤È¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Î¡Ö³Ú¤·¤µ¤ÎÄÉµá¡×¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤Ê¤¬¤éÆü¡¹³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢2025Ç¯2·î¤ËEV¥Ð¥¤¥¯¤ÎÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ÖSPHEV¡×¡ÊSeries Parallel Hybrid Electric Vehicle¡¿¥·¥ê¡¼¥º¥Ñ¥é¥ì¥ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡Ë¤òÅëºÜ¤·¤¿¥ß¥É¥ë¥¯¥é¥¹¤Î¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤!! ¥ä¥Þ¥Ï¤¬³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¡ÖPROTO HEV¡×¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê24Ëç¡Ë
¡¡Æ±¥â¥Ç¥ë¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤È2´ð¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥â¡¼¥¿¡¼¤Î°ì¤Ä¤Ï¼ÖÎØ¤ò¶îÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÈÄ¾·ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤êÈ¯ÅÅ¤ò¹Ô¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¹½À®¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁö¹Ô¥â¡¼¥É¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢EV¡ÊÅÅÆ°¡ËÁö¹Ô¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤è¤ë¥·¥ê¡¼¥º¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÁö¹Ô¡¢¤½¤·¤Æ¥Ö¡¼¥¹¥ÈÁö¹Ô¡Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¸åÎØ¼´¤Î¶îÆ°ÍÑ¥â¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¥Ç¥å¥¢¥ë¥Ö¡¼¥¹¥È¡¢¤µ¤é¤ËÈ¯ÅÅÍÑ¥â¡¼¥¿¡¼¤â¶îÆ°¤Ë²Ã¤ï¤ë¥È¥ê¥×¥ë¥Ö¡¼¥¹¥È¡Ë¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ä¥Þ¥Ï¤Ë¤è¤ë¤È¡¢PROTO HEV¤ÏÆ±¼ÒÆÈ¼«¤Î¥Ñ¥ï¡¼¡õ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥Èµ»½Ñ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¼Ö³Ê¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÇ³Èñ¤ò35¡ó°Ê¾å¸þ¾å¡ÊWMTC2-2¥â¡¼¥É¡Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ð¥¤¥¯ËÜÍè¤Î¡ÉFun to Ride¡É¤È¤¤¤¦³Ú¤·¤µ¤ÈÍ¥¤ì¤¿´Ä¶ÀÇ½¤ÎÎ¾Î©¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ð¥¤¥¯¥á¡¼¥«¡¼¤¬ÅÅÆ°¥â¥Ç¥ë¤Î³«È¯¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤³¤¦¤·¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥Éµ»½Ñ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¶È³¦¤ÎÆ°¸þ¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£