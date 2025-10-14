¡ãÆÃ½¸¡ä¹âÃÎ¤Î·Ý½Ñ¤Îº×Åµ¡¦¸©Å¸ ～½ñÆ»～¡Ú¹âÃÎ¡Û
º£Ç¯¤Ç79²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿·Ý½Ñ¤Îº×Åµ¡Ö¸©Å¸¡×¡£¤³¤¦¤Áeye¤Ç¤Ï¡¢Æþ¾ÞºîÉÊ¤ä³ÆÉôÌç¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¥·¥êー¥º¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£7²óÌÜ¤Îº£²ó¤Ï½ñÆ»ÉôÌç¤Ç¤¹¡£
¸©ÆâºÇÂç¤Î·Ý½Ñ¤Îº×Åµ¡Ö¸©Å¸¡×¤Ï¡¢79²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï8¤Ä¤ÎÉôÌç¤Ë1378¿Í¤«¤é2605ÅÀ¤Î±þÊç¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¤¦¤Á1026ÅÀ¤¬ÆþÁª°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©Î©Èþ½Ñ´Û¤Ç¤ÏÍÎ²è¡¦ÆüËÜ²è¡¦ÀèÃ¼Èþ½Ñ¤Î3ÉôÌç¡¢¤«¤ë¤Ýー¤È¤Ç¤ÏÄ¦¹ï¡¢¹©·Ý¡¢½ñÆ»¡¢¼Ì¿¿¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î5ÉôÌç¤ÎÆþ¾ÞºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£½ñ²È¡¦ÏÂÀôÁóµí¤µ¤ó
¡Ö¥Ðー¥Ã¤È¤³¤¦¸«¤»¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ºîÉÊ¤¬°Õ³°¤Ë¾¯¤Ê¤¤¡£¡ÈÆ°¡É¡ÈÀÅ¡É¤ÎÃæ¤Î¡ÈÀÅ¡É¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤ÇÎÉ¤¤¡¢¤½¤Î¸«Êý¤¬¡£²¿¤â¸«¤»¾ì¤Î¤¢¤ëÇÉ¼ê¤Ê¤â¤Î¤À¤±¤¬·Ý½Ñ¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡×
º£Ç¯¡¢ÆÃÁª¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï4ÅÀ¤Ç¤¹¡£
£±¤ÄÌÜ¤Ï¡¢ÌðÌîÈë½®¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¡Ö½©¤Õ¤«¤¡×¡£Ê¿°Â»þÂå¤ÎËö´ü¤«¤é³ùÁÒ»þÂå¤Î½é´ü¤Ë¤«¤±¤Æ³èÌö¤·¤¿²Î¿Í¡¦À¾¹Ô¤¬±Ó¤ó¤À7¤Ä¤ÎÏÂ²Î¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£½ñ²È¡¦ÏÂÀôÁóµí¤µ¤ó
¡ÖºÇ½é¡¢±Ô¤¯ºÙ¤¯»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤óÃæ±û¤ÇÂç¤¤¯²Ú¤ä¤¤¤Ç¡¢ºÇ¸å¥Ó¥·¤Ã¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ìÈó¾ï¤ËÍ¥¤ì¤¿ºîÉÊ¤À¤È»×¤¦¡£Èó¾ï¤Ë²Ú¤ä¤°¤È¤³¤í¡¢Äù¤á¤ë¤È¤³¤í¡¢¤½¤¦¤¤¤¦½ê¤¬Èó¾ï¤Ë¡¢¾å¼ê¤¯»Å¾å¤²¤Æµ¤ÉÊ¤¬¤¢¤ë¡£½¬¤Ã¤¿½ñ¤òÉ½¸½¤·¤è¤¦¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦½ñ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¼«Ê¬¤Çºî¤ê¾å¤²¤¿½ñ¡£¤À¤«¤éÃÍÂÇ¤Á¤¬¤¢¤ë¡×
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹°ÅÄÍ©Àç¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¡Ö髙ÀÄî¹»í¡×¡£Ãæ¹ñ¡¦ÌÀ¤Î»þÂå¤Î»í¿Í¡¦¹â·¼¤Ë¤è¤ë´Á»í¤ÎÄ¹Ê¸¤ò3¹Ô¤Ë¤ï¤¿¤ê½ñ¤¾å¤²¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£½ñ²È¡¦ÏÂÀôÁóµí¤µ¤ó
¡ÖÀ¶¤é¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤µ¤é¤µ¤é¤È½ñ¤¤¤Æ¡¢¶ËÃ¼¤ÊÀ¹¤ê¾å¤²¤ò¤»¤º¡¢¤º¤Ã¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÉ®¤Å¤«¤¤¤¬¡Ë¤â¤Ã¤È¡¢ËÜÅö¤ÏÍÉ¤é¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£º¸±¦¡¢3¹Ô¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÍÉ¤ì¤Æ¤â°ì¤Ä¤Ë¸«¤¨¤ëÍÉ¤ìÊý¡£ÌµÍý¤ËÍÉ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤É¤Ã¤Á¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÅÁÅýÅª¤Ê½ñ¤Êý¡×
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¶ÌÌÚÎï¹È¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¡ÖÁðÌî¿´Ê¿¤Î»í¡×¡£¶áÂåÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë»í¿Í¡¦ÁðÌî¿´Ê¿¤Î»í¤òÊ¸»ú¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¹©É×¤·¤Æ½ñ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£½ñ²È¡¦ÏÂÀôÁóµí¤µ¤ó
¡ÖËÏ¤Î²ô¤òºî¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Çò¤¤½ê¤¬¿¿¤ÃÇò¤¯¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦·×»»¤ò¤·¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¡£¡Ê±¦Â¦¤Î¡Ë¤³¤Î1¹Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Êº¸Â¦¤Î¡Ë¤³¤ÎºÙ¤¤2¹Ô¡£¤³¤ì¤¬Èó¾ï¤Ë¾å¼ê¤¯½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î2¹Ô¤¬ºÇ½é¤Î1¹Ô¤ò»Ù¤¨¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£µ»½Ñ¤¬¤Ê¤¤¤È¤³¤ì¤Ï½ñ¤±¤Ê¤¤¡×
ºÇ¸å¤ÏÄ«ÁÒ´õÂå»Ò¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¡ÖÊÉ¡×¡£¡ÖÊÉ¡×¤Î´Á»ú°ìÊ¸»ú¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ë¡¢¤«¤Ä¡¢Á¡ºÙ¤Ë°ìËç¤Î»æ¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯Ç¼¤á¤¿ÎÏºî¤Ç¤¹¡£
¢£½ñ²È¡¦ÏÂÀôÁóµí¤µ¤ó
¡Ö1²è¡¢2²èÌÜ¡¢¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¶¯¤¯¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¤³¤ì¤ÇÆÍ¤¿Ê¤à¤ÈÍðË½¤Ê»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤±¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤³¤Î¿Í¤Ï¡¢ÎÏ¤ò´Ë¤á¤Æ·Ú¤¯É®¤¬Åö¤¿¤ë¤«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤¦¤¤¤¦½ê¤ÇÉ®¤ò·Ú¤¯¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¥®¥å¥Ã¤È¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÄù¤á¤Æ¤ë¡£¤³¤Î¿Í¤Ï¡¢¤³¤³¡Ê1²èÌÜ¡Ë¤ò½ñ¤¯»þ¤«¤é¡¢¤³¤ÎÉ½ÌÌ¤Î¤É¤ÎÉôÊ¬¤ò¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡ÊÉ®¤¬¡ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·×»»¤òÁ´ÉôÆ¬¤Ç½Ö´ÖÅª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×
ºÇ¸å¤Ë¡¢ÏÂÀô¤µ¤ó¤«¤é¡¢½é¿´¼Ô¸þ¤±¤Ë½ñÆ»¤ÎºîÉÊ¤ò´Õ¾Þ¤¹¤ë¾å¤Ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£½ñ²È¡¦ÏÂÀôÁóµí¤µ¤ó
¡Ö½ñ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤¬½é¤á¤Æ¸«¤ë»þ¤Ë¡¢¡È¤³¤ì¤Ï²¿¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤éÆþ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢Èó¾ï¤ËÆñ¤·¤¯´¶¤¸¤ë¡£³¨¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£Á´ÂÎ¤Ç¥Ñ¥Ã¤È¸«¤Æ¡¢¡È¤¢¡¢Èþ¤·¤¤¡É¤È´¶¤¸¤ë¡£¤¸¤ã¤¢¡¢¤É¤³¤¬Èþ¤·¤¤¤«¤È¤¤¤¦¡¢°ì¤ÄÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×
Âè79²ó¸©Å¸¤Ï10·î19Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸©Î©Èþ½Ñ´Û¤ÇÍÎ²è¡¦ÆüËÜ²è¡¦ÀèÃ¼Èþ½Ñ¤ò¡£¤«¤ë¤Ýー¤È¤ÇÄ¦¹ï¡¦¹©·Ý¡¦½ñÆ»¡¦¼Ì¿¿¡¦¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£