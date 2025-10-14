¹âÃÎ¸©Ì±¤Î·Ý½Ñ¤Îº×Åµ¡Ø¸©Å¸¡ÙÉ½¾´¼° 85¿Í¤¬½ÐÀÊ¡Ú¹âÃÎ¡Û
¹âÃÎ¸©Ì±¤Î·Ý½Ñ¤Îº×Åµ¡Ö¸©Å¸¡×¤ÎÉ½¾´¼°¤¬¡¢¹âÃÎ¸©¹âÃÎ»Ô¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Å¸¤Î²ñ¾ì¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡¢¹âÃÎ»ÔÊ¸²½¤«¤ë¤Ýー¤È¤Ç¡¢10·î14Æü¤ËÉ½¾´¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢8¤Ä¤ÎÉôÌç¤ÇÆÃÁª¤äË«¾õ¤Ê¤É¤Ëµ±¤¤¤¿107¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢85¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃÁª¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï18¿Í¤Ç¡¢¤¦¤Á11¿Í¤¬½é¤ÎÆÃÁª¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ì¿Í°ì¿Í¤ËÉ½¾´¾õ¤ÈµÇ°¤Î½â¤¬¼êÅÏ¤µ¤ì¡¢¼õ¾Þ¼Ô¤¿¤Á¤ÏÀ²¤ì¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¡¢ÍÎ²èÉôÌç¤ÇÆÃÁª¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¹âÃÎ¹ñºÝ¹â¹»3Ç¯À¸¤ÎºäËÜºÌ²ê¤µ¤ó¤Ï¡¢2023Ç¯¤ÏÆþÁª¡¢µîÇ¯¤Ï¿·¿Í¾Þ¤Ç¡¢º£²ó¡¢Ç°´ê¤ÎÆÃÁª¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÃÎ¤Î·Ý½Ñ¤Îº×Åµ¡Ö¸©Å¸¡×¤Ï10·î19Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£