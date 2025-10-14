¹õÂôÇ¯Íº¡¢º®ÌÂ¤ÎÀ¯¶É¤Ë»ä¸«¡ÖÌîÅÞ¤ÏºÇÂç¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¥Ð¥«¼Ô¡ª¡ª¤ÈÅÜ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦¹õÂôÇ¯Íº¡Ê81¡Ë¤¬14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡¢º®ÌÂ¤¹¤ëÀ¯¶É¤Ë»ä¸«¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¹õÂô¤Ï¡ÖËÜÊª¤ÎÀ¯¼£²È¤¬¤¤¤Ê¤¤ÆüËÜ!?¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Öº£¤ÎÆüËÜ¡ÄÁ´¤Æ¤Ë1ËÜ¤Î¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¿Ä¤¬¤¢¤ëÀ¯¼£²È¤¬Íß¤·¤¤!ËÍ¤¬Í½ÁÛ¤·¤¿ÁÛÄê³°¤¬¸øÌÀÅÞ¤ÎÎ¥Ã¦¤À!¡×¤È¤·¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÇÈÍð¤¬µ¯¤¤ë¡ÄÌîÅÞ¤ÏºÇÂç¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¥Ð¥«¼Ô!!¤ÈÅÜ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë!¡×¤È¡¢À¯¼£²È¤¿¤Á¤ò°ì³å¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö°ìËÜ¤Î¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¿Ä¤Î¤¢¤ë»äÍø»äÍß¤Î¤Ê¤¤À¯¼£²È¤Î½Ð¸½¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÄÌµÍý¤«¤Ê?Á´¤Æ¤Ï´±Î½Ç¤¤»¤«!?µã¤±¤Æ¤¯¤ë!¡×¤ÈÃ²¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£