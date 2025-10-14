¥È¥è¥¿¡¢9·î¤ÎÃæ¹ñÈÎÇä1¡ó¸º¡¡8¥«·î¤Ö¤ê¡¢Æü»º¤ÏÈùÁý
¡¡¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡ÛÆü·Ï¼«Æ°¼ÖÂç¼ê3¼Ò¤Ï14Æü¡¢Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤Î9·î¤Î¿·¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ1.0¡ó¸º¤Î15Ëü8900Âæ¤Ç¡¢8¥«·î¤Ö¤ê¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ËÅ¾¤¸¤¿¡£¥Û¥ó¥À¤Ï13.1¡ó¸º¤Î5Ëü4544Âæ¤È¶ìÀï¡£Æü»º¼«Æ°¼Ö¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë¥×¥é¥¹¤ò¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥è¥¿¤Ï10·î¤Î¹ñ·ÄÀá¡Ê·ú¹ñµÇ°Æü¡Ë¤ËÈ¼¤¦Âç·¿Ï¢µÙ¤Î³ä°ú¤ò´üÂÔ¤·¤¿Çã¤¤¹µ¤¨¤ä¡¢Êä½õ¶âÀ¯ºö¤Î°ìÉôÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤òÈÎÇä¸º¤ÎÍýÍ³¤Ëµó¤²¤¿¡£
¡¡Æü»º¤ÏÃæ¹ñÀ½¤ÎÉôÉÊ¤òÂ¿¤¯»È¤Ã¤Æ²Á³Ê¤òÍÞ¤¨¤¿ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¡ÖN7¡×¤Î¥Ò¥Ã¥È¤¬°ìÉþ¤·¡¢0.3¡óÁý¤Î6Ëü1552Âæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÈÎÇäÂæ¿ô¤ÎÁ°Ç¯Æ±·îÄ¶¤¨¤Ï4¥«·îÏ¢Â³¡£¥Û¥ó¥À¤Ï20¥«·îÏ¢Â³¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£