¤«¤ï¤¤¤¤¤È»×¤¦¡ÖÎòÂå½÷»Ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª ¡ÖÀõÅÄ¿¿±û¡×¤ò1É¼º¹¤ÇÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï9·î11¡Á12Æü¡¢Á´¹ñ¤Î10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷250¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤È»×¤¦ÎòÂå½÷»Ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú8°Ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
ÀõÅÄ¿¿±û¤µ¤ó¤¬2°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤«¤éµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¿ÀõÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¿¿±û¤Á¤ã¤ó¡×¤Î°¦¾Î¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½Ìò»þÂå¤ÏÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç3ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¡¢2010Ç¯¤Î¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¥¹¥±¡¼¥Èµ»½Ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ë¤«¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤ÇÆüËÜ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë1¿Í¤È¤·¤Æ³èÌö¤·Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤É¤±¤Ê¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ²Ä°¦¤¤¡£±éµ»Ãæ¤È±éµ»¸å¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡ÖÆüËÜ¿ÍÅª¤Ê²Ä°¦¤é¤·¤¤¾Ð´é¤Ïº£¤Ç¤âËº¤ì¤ë»ö¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿Ê¡²¬¸©¡Ë¡¢¡Ö¾Ð´é¤ä»ÅÁð¤¬¼«Á³¤Ç¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢²Ä°¦¤é¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¶¥µ»Ãæ¤âÑÛ¤È¤·¤¿Èþ¤·¤µ¤È½À¤é¤«¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢¸«¤Æ¤¤¤Æ±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿ÍÊÁ¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ë±éµ»¤ä¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤â¡¢¤½¤Î²Ä°¦¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ëÅÀ¤âÍýÍ³¤Ç¤¹¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿½©ÅÄ¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ï¤º¤«1É¼º¹¤Ç1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜÅÄ¿¿ô¥¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¸½Ìò»þÂå¤ÎËÜÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢2016Ç¯¤ÎÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢¤Ç¶â¥á¥À¥ë¡¢Íâ2017Ç¯¤ÎÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢¤Ç¤â¶ä¥á¥À¥ë¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯¤Ë¸½Ìò¤òÂà¤¯¤È¡¢¥×¥í¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Î¤Û¤«¡¢¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤äÇÐÍ¥¶È¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¡£¥¢¥¤¥É¥ë´éÉé¤±¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¡¢2025Ç¯8·î¤Ë¤Ï½é¤Î¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¿¿ô¥¤Á¤ã¤ó¤Î´é¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¡¢¹¥¤¤Ê´é¤Ç¤¹¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤¬ÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¥ë¥Ã¥¯¥¹¤È¡¢É¹¾å¤Î¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¡×¡Ê60ÂåÃËÀ¡¿¹áÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê²Ä°¦¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÁª¼ê¤Ç¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¤ÇÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿ÀÅ²¬¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§
Í§Ìî ¥«¥¤
¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼µÚ¤ÓÊÔ½¸Êäº´¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¸½¾ì¤ò¼èºà¤¹¤ëËµ¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó¹¥¤¤¬¹â¤¸¤ÆÊ£¿ô¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¼¹É®¡£Ãæ¤Ç¤â¤ª¾Ð¤¤¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤òÌÖÍåÅª¤Ë»ëÄ°¤·¡¢¥¨¥ó¥¿¥á´ØÏ¢¤Î¾ðÊó¼ý½¸¸»¤âÂçÈ¾¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¡£ÀëÅÁ²ñµÄ¡ÖÊÔ½¸Ž¥¥é¥¤¥¿¡¼ÍÜÀ®¹ÖºÂ Áí¹ç¥³¡¼¥¹¡×½¤Î»¡£
(Ê¸:Í§Ìî ¥«¥¤)
