¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¹¥È¥¢¡Ø¤¯¤Þ¤Î¥×¡¼¤µ¤ó¡Ù¤Î¥È¥é¥Ù¥ë¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡3ÅÀ¥»¥Ã¥È¤Î¡È¥Ý¥±¥Ã¥¿¥Ö¥ë¥Ð¥Ã¥°¡É¤Ê¤ÉÅ¸³«
¡¡¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¹¥È¥¢¡×¤Ï10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é¡¢¡Ø¤¯¤Þ¤Î¥×¡¼¤µ¤ó¡Ù¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥È¥é¥Ù¥ë¥°¥Ã¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊØÍø¤Ê3ÅÀ¥»¥Ã¥È¡ª ¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥¿¥Ö¥ë¥Ð¥Ã¥°¡×¤Ê¤É¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó°ìÍ÷
¢£¤ä¤µ¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
¡¡º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡ÖPOOH TRAVEL¡×¤Ï¡¢½©¤Î¹Ô³Ú¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥×¡¼¤µ¤ó¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥È¥é¥Ù¥ë¥°¥Ã¥º¤¬¤½¤í¤¦¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢¾åÉÊ¤ÇÍ¥¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î¥Ù¡¼¥¸¥å¥Ü¥Ç¥£¤Ë¡¢ÀµÌÌ¤Ë¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥×¡¼¤µ¤ó¥Õ¥§¥¤¥¹¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢µ¡Æâ»ý¤Á¹þ¤ß²ÄÇ½¥µ¥¤¥º¤Î¡Ö¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÁíÊÁ¥Ü¥¹¥È¥ó¥Ð¥Ã¥°¤È¥Ý¡¼¥Á¡¢¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Î3ÅÀ¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥¿¥Ö¥ë¥Ð¥Ã¥°¡×¤âÍÑ°Õ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢°ÜÆ°Ãæ¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢À¸ÃÏ¤ò¤¯¤ë¤ê¤È¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¤È¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤«¤é¥Í¥Ã¥¯¥Ô¥í¡¼¤Ø¤ÈÊÑ¿È¤¹¤ë¥é¥ó¥Ô¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¥Í¥Ã¥¯¥Ô¥í¡¼¡×¤ä¡¢¥«¥ó¥¬¤ÎÂ©»Ò¤Î¥ë¡¼¤¬¤Ô¤¿¤Ã¤È¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤Ì¤¤¤°¤ë¤ßÉÕ¤¥Ý¡¼¥Á¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡Ö¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡×¤âÊÂ¤Ö¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥Ñ¥Ã¥¥ó¥°¤ËÊØÍø¤Ê¼ýÇ¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤âËÉÙ¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢Âç¿Íµ¤¤Î¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡Ö¥é¥²¥Ã¥¸¥¿¥°¡×¤âÃç´ÖÆþ¤ê¤·¡¢½©¤ÎÎ¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤¯ºÌ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
