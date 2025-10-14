·éÊÊ¾É¤ÎV·Ï¥Ð¥ó¥É¥Þ¥óàÉ¡¥Á¥åá¤µ¤ìà¾×·â´éÌÌá¤Ë¡Ä¡Ö´é¡ª¡ª¡ª¤«¤ª¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤É½¾ð¤¹¤®¤Æ¿·Á¯¡×È¿¶ÁÂ³¡¹
¡¡·éÊÊ¾É¤Î¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤¬»£±ÆÃæ¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤ËÁø¶ø¡£¤½¤ÎºÝ¤Îà¾×·âá¤Î´éÌÌ¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÆø¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö·éÊÊ¾É¤ÈÆàÎÉ¸ø±à¤Î¼¯¤µ¤ó¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢Æ°²è¤Ç»ö¤ÎÅ¿Ëö¤òÀâÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢4¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡ÖAm Amp¡×¤Î¥Ù¡¼¥·¥¹¥ÈÌðÂô¤â¤È¤Ï¤ë¡£
¡¡¼¯¤È°ì½ï¤Ë»£±Æ¤ò¤·¤è¤¦¤È¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤òº¹¤·½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¼¯¤ËÉ¡¤Ç¿¨¤é¤ì¡¢¶ÃØ³¤ÎÉ½¾ð¤ò¤ß¤»¤ëÌðÂô¤Î´é¤¬¥¢¥Ã¥×¤Ç±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö´é¡ª¡ª¡ª¤«¤ª¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª¡ª¾Ð¡×¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤É½¾ð¤¹¤®¤Æ¿·Á¯¡×¡Ö¼¯¤µ¤ó ¤ªÉ¡¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤òÁàºî¤·¤Þ¤·¤¿¤«Ž¥Ž¥Ž¥¡©¡ª¡×¡Ö¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤«¤é¤ÎÌÜ¤ò¥¬¥ó³«¤¤ÎÉ½¾ð¤È¤¤¤¦¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¿¤Þ¤é¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡4¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡ÖAm Amp¡×¤ÏÇÐÍ¥¡¢¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¡¢¥í¥Ã¥¯¤Ê¤É°Û¤Ê¤ë·ÐÎò¤ò»ý¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢ÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¥ì¥¹¤Ê²»³Ú¤òÅ¸³«¡£ÌðÂô¤Ï6·î20Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡ÖËÍ¤Ï2Ç¯Á°¡¢Â¾¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ë1¿Í¤À¤±V·Ï¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¿°¤¬¿¿¤Ã¹õ¤Ç¡¢¥É¥ó°ú¤¤·¤¿¿Í¤âÂ¿¤¯µï¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£