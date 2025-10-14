¹â»Ô¡Ö£³ÆüÂÔ¤Ã¤Æ¡×ÀÆÆ£¡Ö¤³¤Î¾ì¤Ç·è¤á¤Æ¡×¡Ä¡È²¼ÂÌ¤ÎÀã¡É¸øÌÀÅÞ¤¬¥Ö¥Á¤®¤ì¤¿26Ç¯ÌÜ¤Î½ÏÇ¯Î¥º§¤Î¿¿Áê¡Ö²¶¤¿¤Á¤Ï·Ú¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡×
¡Ö26Ç¯ÌÜ¤Î½ÏÇ¯Î¥º§¡×――¡£¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬»ÍÈ¾À¤µªÂ³¤¤¤¿Ï¢Î©À¯¸¢¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¡£ÆÍÁ³¤Î¡ÖÎ¥º§·à¡×¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÄ¹Åç½Å¼£»á¤¬¿¿Áê¤òÃµ¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¸øÌÀÅÞ¤¬¥Ö¥Á¤®¤ì¤¿¤â¤Î
¹â»Ô¡Ö3ÆüÂÔ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡¢ºØÆ£¡Ö¤³¤Î¾ì¤Ç·è¤á¤Æ¡×
¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤óÇò»æ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´Ø·¸¤Ë¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤ë¡×
10·î10Æü¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ï¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç1»þ´ÖÈ¾Â³¤¤¤¿¡£²ñÃÌ¸å¡¢ÀÆÆ£»á¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢Ï¢Î©Î¥Ã¦¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£26Ç¯´ÖÂ³¤¤¤¿¼«¸ø¤Ë¤è¤ëÏ¢Î©À¯¸¢¤ÎÊø²õ¤¬³ÎÄê¤·¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£À¯¼£»Ë¤ÎÂç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤Î1¥Úー¥¸¤Ç¡¢±ÊÅÄÄ®¤Ë·ã¿Ì¤¬Áö¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Ï¢Î©Î¥Ã¦¤ò¡Ö°ìÊýÅª¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÃ²¤¯¹â»Ô»á¡£²ñÃÌ¤ÇÀÆÆ£»á¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬Äó¼¨¤·¤¿À¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡¤Î²þÀµ°Æ¤ò¡Ö´Ý¤Î¤ß¡×¤¹¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤¿¡£
¡Ö3ÆüÂÔ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¤¹¤¬¤ë¹â»Ô»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤³¤Î¾ì¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È°ìÊâ¤â¾ùÊâ¤Î»ÑÀª¤ò¤ß¤»¤Ê¤¤ÀÆÆ£»á¡£¹â»Ô»á¤¬Ç´¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢²ñÃÌ¼«ÂÎ¤Ï90Ê¬¤È¤¤¤¦Ä¹Ãú¾ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎµÄÏÀ¤ÏÊ¿¹ÔÀþ¤À¤Ã¤¿¡£
ÁÏ²Á³Ø²ñ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢10Æü¤Î¶¨µÄ¤Ï¡ÖÇËÃÌ¡×¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£·Ð°Þ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¹â»Ô»á¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¾¡Íø¤Ë¸øÌÀÂç¹²¤Æ
4Æü¤Î¼«Ì±ÁíºÛÁª¤Ç¤ª¤ª¤«¤¿¤ÎÍ½ÁÛ¤ËÈ¿¤·¤Æ¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤òÂÇ¤ÁÇË¤Ã¤Æ¾¡Íø¤·¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸øÌÀ¡¦ÁÏ²Á³Ø²ñÆâÉô¤Ï¤³¤Î»þÅÀ¤ÇÂç¹²¤Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤âÂ¿¤¯¤ÎÀ¯¼£¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤é¤ÎÍ½ÁÛ¤ÈÆ±¤¸¤Ç¸øÌÀÆâÉô¤â¾®Àô»á¤Î¾¡Íø¤ò³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¾®Àô»á¤Î¸å¸«Ìò¤Ç¤¢¤ë¿ûµÁ°Î¸µ¼óÁê¤Ï¸øÌÀ¡¢³Ø²ñ¤È¤â¤ËÂÀ¤¤¥Ñ¥¤¥×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾®Àô»á¤â¸øÌÀ¤ÇÆ±¤¸¿ÀÆàÀî¤Î»°±º¿®Í´ÁªµóÂÐºö°Ñ°÷Ä¹¡Ê50¡Ë¤È¤ÏÆ±Ç¯Âå¤ÇÄê´üÅª¤Ë¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É´Ø·¸¤ÏÎÉ¹¥¤À¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÁíºÛÁª¤Î½ªÎ»Ä¾¸å¤Ë¤Ï¾®Àô»á¤¬¸øÌÀÅÞËÜÉô¤òË¬¤ì¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¸ò¤ï¤¹Í½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢10Æü¸á¸å2»þ²á¤®¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿·ë²Ì¤Ï°ã¤Ã¤¿¡£
¹â»Ô»á¤¬¿·ÁíºÛ¤Ë·è¤Þ¤ë¤È¡¢µÄ°÷²ñ´Û¤Î¼«¼¼¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤½¤Î½Ö´Ö¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¤È¤¤¤¦ÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯¤Ü¤¦¤¼¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¾®Àô»á¤òÁÛÄê¤·¤ÆÁíºÛÁª·èÄêÄ¾¸å¤ËÀßÄê¤·¤¿¼«¸øÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¹â»Ô»á¤Ë°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¸øÌÀ¤Ï¹²¤Æ¤Æ»°¤Ä¤Î¾ò·ï¤òÀ°Íý¤·¤¿¡£①À¯¼£¤È¥«¥Í②Ì÷¹ñ¿À¼Ò¤ò´Þ¤àÎò»ËÇ§¼±③³°¹ñ¿Í¤È¤Î¶¦À¸¤À¡£②¤È③¤Ç¤ÏÀÞ¤ê¹ç¤¨¤¿¤¬¡¢①¤ÎÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡¢¸øÌÀ¤¬µá¤á¤ë´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶â¤Îµ¬À©¤ò¹â»Ô»á¤ÏÆÝ¤à¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌµÍý¤À¡¢ÆÝ¤á¤Ê¤¤¡£ÃÏÊý¤ÇË½Æ°¤¬µ¯¤¤ë¤¾¡×
¸øÌÀ¤¬µá¤á¤¿´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶â¤Îµ¬À©----¤³¤ì¤Ï¡¢¸½ºß¤ÏÀ¯ÅÞËÜÉô¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢¡¢¤µ¤é¤ËÀ¯¼£²È¸Ä¿Í¤ÎÃÏÊý»ÙÉô¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶â¤Î¼õ¤±Æþ¤ìÀè¤òÀ¯ÅÞËÜÉô¤ÈÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢¤À¤±¤Ë¸ÂÄê¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¼«Ì±¤ÏÃÏÊýµÄ°÷¤¬3Àé¿ÍÁ°¸å¤â¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹â»Ô»á¤Ï¸øÌÀ¤ò¤Ä¤Ê¤®¤È¤á¤ë¤¿¤á¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤ÇÀ¯¼£²þ³×¤ò¥êー¥É¤¹¤ëÅÏ³¤µª»°Ï¯¸µÀ¯Ä´²ñÄ¹¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¡£ÅÏ³¤»á¤Ï¤³¤¦Åú¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÌµÍý¤À¡¢ÆÝ¤á¤Ê¤¤¡£ÃÏÊý¤ÇË½Æ°¤¬µ¯¤¤ë¤¾¡×
¸¥¶â¤Î¼õ¤±Æþ¤ìÀè¤òÅÞËÜÉô¤ÈÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢¤Ë¹Ê¤ë¸øÌÀ°Æ¤ÏÆ©ÌÀ²½¤òÂ¥¤¹¤â¤Î¤À¡£¼«Ì±¤ÎÃÏÊýµÄ°÷¤Ï¼«¤é¤ÎÀ¯ÅÞ»ÙÉô¤È¤¤¤¦¡ÖÂè2¤ÎºâÉÛ¡×¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¹ñ²ñµÄ°÷¤ÏÎÉ¤¯¤Æ¤âÃÏÊýµÄ°÷¤¬ÀäÂÐ¤ËÆÝ¤á¤Ê¤¤°Æ¤À¡£
Á´¹ñ3Àé¿Í¤ÎÃÏÊýµÄ°÷¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¼«Ì±ÅÞ¤¬ÀäÂÐ¤Ë¾µÂú¤Ç¤¤Ê¤¤°Æ¤À¤Ã¤¿¡£¹â»Ô»á¤Ï¡ÖÁíºÛ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¤³¤ì¤Ï°ì¿Í¤Ç·è¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀÆÆ£»á¤Ï°ìÊâ¤â¾ù¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÎáÏÂ¤Î¥Ï¥ë¥Îー¥È¤À¤è¡£ºÇ½é¤«¤é¼«Ì±¤¬ÆÝ¤á¤Ê¤¤°Æ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¡£¸øÌÀ¤ÏºÇ½é¤«¤é¹â»Ô»á¤È¸ò¾Ä¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ï¢Î©Î¥Ã¦¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×
¹â»Ô»á¼þÊÕ¤Ï¤½¤¦¸À¤Ã¤ÆÅÜ¤ê¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÁÏ²Á³Ø²ñ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÏ¢Î©²ò¾Ã¤ÎÍýÍ³¤Ï¼ç¤ËÆó¤Ä¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
³Ø²ñ´Ø·¸¼Ô¤¬¸ì¤ëÏ¢Î©²ò¾Ã£²¤Ä¤ÎÍýÍ³
°ì¤Ä¤Ï¹â»Ô»á¤¬7Æü¤Ë·è¤á¤¿ÅÞÌò°÷¿Í»ö¤À¡£ËãÀ¸ÂÀÏºÉûÁíºÛ¡¢ÎëÌÚ½Ó°ì´´»öÄ¹¡¢ÍÂ¼¼£»ÒÁíÌ³²ñÄ¹¡¢¾®ÎÓÂëÇ·À¯Ä´²ñÄ¹¡¢¸Å²°·½»ÊÁªµóÂÐºö°Ñ°÷Ä¹¡£¤½¤·¤ÆÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì´´»öÄ¹Âå¹Ô¡£
¡Ö¤³¤ÎÃæ¤Ç¸øÌÀ¤ÎÁªµó±þ±ç¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¾®ÎÓ¤µ¤ó¤À¤±¤À¡£ÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÀÐÇË¤µ¤ó¤ä¾®Àô¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë¤è¤¯¸øÌÀ¤Î±þ±ç¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¸øÌÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÁªµó¤Î¾¡Íø¤³¤½¤¬¿®¶Ä¿´¤Î¾Ú¤·¡×¤À¡£³Ø²ñ´´Éô¤¿¤Á¤Ï¼«¸øÏ¢Î©¤ÎºÇÂç¤ÎÌÜÅª¤ÏÁªµó¶¨ÎÏ¤À¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»Ù»ýÊìÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¸øÌÀ¤Î±þ±ç¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤µÄ°÷¤¬ÊÂ¤ó¤À¹â»Ô¼¹¹ÔÉô¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤·¤Æ¤ä¸øÌÀ´´Éô¤äÁÏ²Á³Ø²ñ¤òÌ¾»Ø¤·¤·¤Æ¡Ö¤¬¤ó¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿ËãÀ¸»á¤¬ÉûÁíºÛ¡£À¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡°ãÈ¿¤ÇÀ¯ºöÈë½ñ¤¬º£Ç¯8·î¤ËÎ¬¼°µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÇëÀ¸ÅÄ»á¤âÆþ¤Ã¤¿¡£
ÊÌ¤Î³Ø²ñ´´Éô¤Ï¡ÖÇëÀ¸ÅÄ¤µ¤ó¤¬Æþ¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¹â»Ô¼«Ì±¤È¤ÎÏ¢Î©°Ý»ý¤ÎÁªÂò»è¤ÏÉ÷Á°¤Î¤È¤â¤·¤Ó¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢5Æü¤Ë¹â»Ô»á¤¬¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏº»á¤È¶ËÈë¤Ç²ñÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£ËãÀ¸»á¤â6Æü¤Ë¹ñÌ±Ì±¼ç¤Î¿ºÍÕ´´»öÄ¹¤È²ñÃÌ¤·¤¿¡£
¡Ö²¶¤¿¤Á¤Ï·Ú¤¯¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡×
¸øÌÀ¤È¤ÎÏ¢Î©¶¨µÄ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ëÁ°¤«¤é¹ñÌ±Ì±¼ç¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤ËÁö¤Ã¤¿¤³¤È¤â¸øÌÀÂ¦¤òÅÜ¤é¤»¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¯ºöÅª¤Êµ÷Î¥¤¬À¸¤¸¤Æ¤âºÇ¸å¤Ï¼«Ì±¤Ë¾ùÊâ¤ò½Å¤Í¤¿¸øÌÀÅÞ¡£
¡ÖÆ§¤Þ¤ì¤Æ½³¤é¤ì¤Æ¤â ¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹²¼ÂÌ¤ÎÀã¡×
¤É¤ó¤Ê¤ËÂÐÎ©¤·¤Æ¤âºÇ¸å¤Ï¸øÌÀ¤¬¥Ù¥¿¹ß¤ê¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»Ñ¤òÙèÙé¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤â±ÊÅÄÄ®¤Ç¤Ï¤È¤¤ª¤ê½Ð²ó¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Ï°ã¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¿åÌÌ²¼¤Ç¼«¸ø´Ø·¸¤ò»Ù¤¨¤¿¥Ñ¥¤¥×Ìò¤¬ÉÔºß¤Î¿·¤·¤¤ÅÞ¼¹¹ÔÉôÂÎÀ©¡¢À¯¼£¤È¥«¥Í¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ò¼õ¤±¤Æ¤âÀ¯¼£»ñ¶â¤Îµ¬À©¶¯²½¤Ë¸å¤í¸þ¤¤ÊÀ¯¼£»ÑÀª¡¢¤½¤·¤Æ¸øÌÀ¤ò¥¹¥ëー¤·¤Æ¤Î¹ñÌ±Ì±¼ç¤È¤ÎÏ¢Î©¶¨µÄ¡£´®Ç¦ÂÞ¤Î½ï¤¬ÀÚ¤ì¤ÆÎ¥º§ÆÏ¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¿¿Áê¤À¤í¤¦¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿É½¤ÎÆ°¤¤ÈÏ¢Æ°¤·¤Æ¡¢¼«¸øÏ¢Î©¤Î¡Öº¬´´¡×¤¬Êø¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤ÎÊø²õÍýÍ³¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¡ÖÁªµó¶¨ÎÏ¤Îµ¡Ç½ÉÔÁ´¡×¤À¡£¤½¤â¤½¤â¼«¸øÏ¢Î©¤Ï1999Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÁ°¤ËÊ¿À®¤ÎÀ¯¼£²þ³×¤Ç¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î½°±¡¤ÎÁªµóÀ©ÅÙ¤¬¾®Áªµó¶èÈæÎãÂåÉ½ÊÂÎ©À©¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¾®Áªµó¶è¤Ç¤Ï°ì¤Ä¤ÎÁªµó¶è¤«¤é°ì¿Í¤·¤«ÅöÁª¤·¤Ê¤¤¡£°ì¤Ä¤ÎÁªµó¶è¤«¤é£³～£µ¿Í¤ÈÊ£¿ô¿Í¤¬ÅöÁª¤¹¤ëÃæÁªµó¶è¤Ê¤é¸øÌÀÅÞÃ±ÆÈ¤Ç¤âÅöÁª²ÄÇ½¤À¡£
¡ÖÁªµó¡á¿®¶Ä¿´¤Î¾Ú¤·¡×¤Ê¤Î¤ËÉé¤±¤¿¤é°ÕÌ£¤Ê¤¤
¤·¤«¤·¡¢¾®Áªµó¶èÀ©¤Ç¤Ï°ì¿Í¤·¤«ÅöÁª¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÂçÀ¯ÅÞ¤ËÂÀÅáÂÇ¤Á¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¾®Áªµó¶è¤Ç¤ÏÁ´¹ñ289¤Î¤¦¤Á¸øÌÀ¤ÏÍÊÎ©¤ò11¤ËÍÞ¤¨¡¢»Ä¤ê278Áªµó¶è¤Ç¤Ï¼«Ì±¤ò±þ±ç¤¹¤ëÁê¸ß¿äÁ¦¤È¡¢¥Ðー¥¿ー¤Ç¼«Ì±¤«¤é¸øÌÀ¤ËÈæÎãÉ¼¤ò²ó¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡¢¤È¤¤¤¦Áªµó¶¨ÎÏ¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤¬µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Îµì°ÂÇÜÇÉ¤Ê¤ÉÇÉÈ¶¤òµ¯ÅÀ¤Ë¤·¤¿À¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡¤ÎÉÔµºÜÌäÂê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÎ¢¶â¡×»ö·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«¸øÏ¢Î©¤Ø¤Î¿®Íê¤Ï¼ºÄÆ¤·¤¿¡£ºòÇ¯½©¤Î½°±¡Áª¤Ç¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤¬»´ÇÔ¤·¤¿¤¬¡¢¸øÌÀ¤â11Áªµó¶è¤Î¤¦¤Á¡¢ÀÐ°æ·¼°ìÂåÉ½¤ò´Þ¤à£·Áªµó¶è¤ÇÍîÁª¤·¤¿¡£
ÂåÉ½¤Þ¤ÇÍîÁª¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ë¸øÌÀ¡¦³Ø²ñÆâ¤Ë¤Ï¾×·â¤¬Áö¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Îº£Ç¯6·î¤ÎÅÔµÄÁª¡¢7·î¤Î»²±¡Áª¤ÈÏ¢ÀïÏ¢ÇÔ¤ò½Å¤Í¤ë¡£
¸øÌÀ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁªµó¤Ï¡Ö²ñ°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿®¶Ä¿´¤Î¾Ú¤·¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢½¡¶µÃÄÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ø¾¡Íø¤Î¾Ú¤·¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê³Ø²ñ´´Éô
1999Ç¯¤Ë¼«¸øÏ¢Î©¤òÁÈ¤ó¤Ç¡¢2005Ç¯¤Ë¤ÏÈæÎã¤Ç900ËüÉ¼¤Þ¤ÇÌö¿Ê¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬ºòÇ¯¤Î¡ÖÎ¢¶â»ö·ï¡×°ÊÍè¡¢µÞ¹ß²¼¤·¡¢¸øÌÀ¤ÎÈæÎãÉ¼¤Ï500Ëü¤ò¤ä¤Ã¤ÈÄ¶¤¨¤ëÄøÅÙ¤Þ¤ÇÄã²¼¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢²ñ°÷¤Î¹âÎð²½¤Ê¤É¤âÌµ´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¶â¤ÎÀÚ¤ìÌÜ¤Ê¤é¤ÌÉ¼¤ÎÀÚ¤ìÌÜ¤Ï±ï¤ÎÀÚ¤ìÌÜ
¤¿¤À¡¢Ç®¿´¤ËÁªµó±þ±ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤à²ñ°÷¤¿¤Á¤Ï¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤¬¤ª¶â¤Ë±ø¤¤¤»¤¤¤Ç»ä¤¿¤Á¤Þ¤Ç´¬¤Åº¤¨¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡£
Áªµó¤ËÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¹½ÃÛ¤·¤¿¼«¸øÏ¢Î©¤¬µ¤¤Å¤±¤Ð¡¢Áªµó¤ÎÂ¼ê¤Þ¤È¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤µ¤Ë¶â¤ÎÀÚ¤ìÌÜ¤Ê¤é¤ÌÉ¼¤ÎÀÚ¤ìÌÜ¤Ï±ï¤ÎÀÚ¤ìÌÜ¤À¡£
¡Ö¤³¤ì¤ÏÃ±½ã¤ËÉ¼¿ô¤À¤±¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¯¥êー¥ó¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¦¤Á¤Î½÷ÀÉô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÀäÂÐ¤Ë¾ù¤ì¤Ê¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢À¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤ÇÄÀ¤ß¤æ¤¯¼«Ì±¤È°ì½ï¤ËÄÀ¤à¤Î¤Ï¤´¤á¤ó¤À¡×
¤³¤ì¤¬º£²ó¤Î·èÃÇ¤ÎËÜÅö¤ÎÍýÍ³¤À¡¢¤È³Ø²ñ´Ø·¸¼Ô¤¬ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¤â¤¦°ì¤ÄÂç¤¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï2023Ç¯11·î¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡¦ÃÓÅÄÂçºîÌ¾ÍÀ²ñÄ¹¤Î»àµî¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¼«¸øÏ¢Î©¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¤Î¤ÏÃÓÅÄ»á¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃÓÅÄ»á¤¬»àµî¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢Ï¢Î©Î¥Ã¦¤òÀÚ¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤ÏÃ¯¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÃÓÅÄ»á¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿Âç¤¤ÊÀ¯¼£È½ÃÇ¤ò½¸ÃÄ»ØÆ³ÂÎÀ©¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¤¤Þ¤Î¼¹¹ÔÉô¤Ç¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
26Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¸øÌÀ¤ÏÌî¤Ë²¼¤ë¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÈÁÈ¤àÁ°¤Î¸øÌÀ¤ÏºÙÀîÏ¢Î©À¯¸¢¤ä¿·¿ÊÅÞ¤Ø»²²Ã¤·¤¿Í¿ÅÞ»þÂå¤ËÌîÅÞ¼«Ì±ÅÞ¤«¤é·ã¤·¤¤¡ÖÀ¯¶µÊ¬Î¥¡×¤Î¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£
ÃÓÅÄÂçºîÌ¾ÍÀ²ñÄ¹¤Î¹ñ²ñ¾·Ã×¤Ø¤ÎÆ°¤¤Ê¤É¤Ç¸øÌÀ¤òÍÉ¤µ¤Ö¤êÂ³¤±¤¿¡£¸øÌÀ¤Ï¤½¤Î¤È¤¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤¬¤¢¤ê¡¢¼«Ì±¤ËÀÜ¶á¡£¤½¤·¤Æ¼«¸øÏ¢Î©¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ìî¤Ë²¼¤Ã¤Æ¤â¼«Ì±¤äÀ¯¸¢Í¿ÅÞ¤È¤Î´Ø·¸¤Ï°ìÄêÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë
¡ÖÌîÅÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¡Ê¼«Ì±¤ËÂÐ¤·¡ËÅ¨Êý¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
ÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï¤½¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÌîÅÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¼«Ì±¤ËÂÐ¤·¡¢´°Á´¤ËÅ¨ÂÐ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¸øÌÀ¡¦³Ø²ñ¤Ï¡¢ÁÏ²Á³Ø²ñ½éÂå²ñÄ¹¤ÎËÒ¸ý¾ï»°Ïº»á¤¬¼£°Â°Ý»ýË¡°ãÈ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¹öÃæ»à¡£2Âå²ñÄ¹¤Î¸ÍÅÄ¾ëÀ»»á¤âÅê¹ö¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Á¡¢3ÂåÌÜ¤ÎÃÓÅÄÂçºî»á¤âÂçºå¤ÎÁªµó°ãÈ¿¤ÇÂáÊá¡¦¸ûÎ±¡Ê¤½¤Î¸å¤ËÌµºá¡Ë¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£
3Âå¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÂåÉ½¤¬¹ñ²È¸¢ÎÏ¤Ë¡ÖÇ÷³²¡×¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤ò»ý¤Ä²ñ°÷¤Ï¼ç¤Ë¹âÎð¼Ô¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
Ìî¤Ë²¼¤Ã¤Æ¤â¼«Ì±¤äÀ¯¸¢Í¿ÅÞ¤È¤Î´Ø·¸¤Ï°ìÄêÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤À¡£¤½¤ì¤Ï¸øÌÀ¡¦ÁÏ²Á³Ø²ñ¤ÎËÉ±ÒËÜÇ½¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¼«Ì±¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡£¸øÌÀ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁªµó¶¨ÎÏ¤ò²ò¾Ã¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¼«Ì±¤Ï¼¡¤ÎÁªµó¤Ç50µÄÀÊ¤Û¤É¸º¤é¤¹¤È¤¤¤¦»î»»¤â°ìÉô¤Ç¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸øÌÀ¤Ï¼«Ì±¤È¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤â¤¹¤Ù¤ÆÇò»æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸øÌÀ¤ÎÁªµó¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¤«¤é¶¨ÎÏÅÙ¹ç¤¤¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
»Ï¤Þ¤ê¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ï½ª¤ï¤ê¤¬É¬¤º¤¢¤ë¡£¡Ö26Ç¯ÌÜ¤Î½ÏÇ¯Î¥º§¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆüËÜ¤âËÜ³ÊÅª¤ÊÂ¿ÅÞÀ©¤Î»þÂå¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
Àï¹ñ»þÂå¤Î¤è¤¦¤Ê·²Íº³äµò¤Î¤Ê¤«¡¢ÁªµóÀ©ÅÙ²þ³×¤Ê¤É¿·¤¿¤ÊÀ¯¼£¥·¥¹¥Æ¥à¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¡¢¤¿¤Àº®ÌÂ¤¬¿¼¤Þ¤ë¤Î¤«¡£ÆüËÜÀ¯¼£¤ÏÂç¤¤Ê»þÂå¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤µ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£
