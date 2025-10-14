ÈþËâ½÷¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¥°¥é¥ó¥×¥ê49ºÐÊì¡ÖÄ¶Àä¥¤¥±¥á¥ó¡×àÂ©»Ò´é½Ð¤·2¥·¥ç¥Ã¥Èá¡ÖÂ©»Ò¤µ¤ó¥Ï¥ó¥µ¥à²á¤®¡×¡Ö¤ªÊìÍÍ¤¬¤ª¼ã¤¯¤ÆÈà½÷¤µ¤ó¤«¤È¡Ä¡×¤ÎÀ¼
¡ÖÄ¶Àä¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡¡¡ÖÂè6²ó¹ñÌ±ÅªÈþËâ½÷¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×(¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Î¾®µÜ»³½ç»Ò(49)¤ÎÂ©»Ò¤È¤Î¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÂ©»Ò¤¬NY¤ËÎ¹Î©¤Ã¤Æ10Æü¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤½Ð¤·¡¢Â©»Ò¤Î¸ª¤Ë¾Ð´é¤Ç¤â¤¿¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£2¿Í¤È¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹õ¿§¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ß»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤´Ø·¸À¤Ç¤¹¤Í ¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¤¥±¥á¥ó¡ÖÂ©»Ò¤µ¤ó¡¢¥Ï¥ó¥µ¥à²á¤®¤Ç¤¹¤·¡¢¤ªÊìÍÍ¤¬¤ª¼ã¤¯¤ÆÈà½÷¤µ¤ó¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÄ¶Àä¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£