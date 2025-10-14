¡Öº£½Ð¤»¤ëºÇ¹â²ÐÎÏ¡×¡Ö¥¬¥Á¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¡×²¦¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ëÁê¼ê¤Ë½é¾¡Íø¤Ê¤ë¤«¡ª µ×ÊÝ¡¢Ã«¸ý¤éÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔÇúÈ¯¡Ö»Ë¾å½é·âÇË¤ÎÌÜ·â¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï10·î14Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÅìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÂÐÀï¡£19»þ30Ê¬¤Î¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡¡¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£GKÎëÌÚºÌ±ð¡Ê¥Ñ¥ë¥Þ¡¿¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë DFÅÏÊÕ ¹ä¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡¿¥ª¥é¥ó¥À¡ËÃ«¸ý¾´¸ç¡Ê¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡¿¥Ù¥ë¥®¡¼¡ËÎëÌÚ½ßÇ·²ð¡Ê¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¡¿¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡Ë MF¡¿FWÆ²°Â Î§¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ëº´Ìî³¤½®¡Ê¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ë³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡ËÃæÂ¼·ÉÅÍ¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥É¥¥¡¦¥é¥ó¥¹¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ëµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¡ËÆîÌîÂó¼Â¡Ê¥â¥Ê¥³¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¾åÅÄåºÀ¤¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡¿¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¹µ¤¨¥á¥ó¥Ð¡¼¡ËGKÁáÀîÍ§´ð¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡ËÂçÇ÷·É²ð¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡ËDFÀ¥¸ÅÊâÌ´¡Ê¥ë¡¦¥¢¡¼¥Ö¥ë¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡ËÄ¹Í§Í¤ÅÔ¡ÊFCÅìµþ¡Ë°ÂÆ£ÃÒºÈ¡Ê¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¡Ë¶¶²¬Âç¼ù¡Ê¥¹¥é¥Ó¥¢¡¦¥×¥é¥Ï¡ËMF¡¿FWÁêÇÏÍ¦µª¡ÊFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡ËÄ®Ìî½¤ÅÍ¡Ê¥Ü¥ë¥·¥¢MG¡¿¥É¥¤¥Ä¡ËÀÆÆ£¸÷µ£¡ÊQPR¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡ËË¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¡ÊFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡ËÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡Ê¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¡¿¥É¥¤¥Ä¡ËÅÄÃæ ÊË¡Ê¥ê¡¼¥º¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë°ËÅì½ãÌé¡Ê¥Ø¥ó¥¯¡¿¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë¾®Àî¹Ò´ð¡ÊNEC¡¿¥ª¥é¥ó¥À¡Ë
¡¡¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤«¤éÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼£´Ì¾¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¤äÌó£±Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂåÉ½½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë34ºÐ¤ÎÃ«¸ý¾´¸ç¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£¡¡¤³¤ì¤Ë¤ÏSNS¾å¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Öº£½Ð¤»¤ëºÇ¹â²ÐÎÏ¤¸¤ã¤Í¡×¡Öº£²ó¤Î¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ê¤é¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¡ª¡×¡Ö³Ú¤·¤ß¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÍ½ÁÛÄÌ¤ê¡ª¡×¡Ö¥¬¥Á¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¡×¡Ö»Ë¾å½é¥Ö¥é¥¸¥ë·âÇË¤ÎÌÜ·â¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï½Ð¾ì17Áª¼ê¡õ´ÆÆÄ¤ÎÀ£É¾¡¦ºÎÅÀ¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª£¶¿Í¤¬£µÅÀÂæ¤Î¸·¤·¤¤É¾²Á¡£ºÇ¹âÅÀ¤Ï°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¥Ü¥é¥ó¥Á