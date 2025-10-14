¡Ö²»¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ»ß¤Þ¤Ã¤¿¤é¿Í¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¡¡ÆüÃÖ»Ô¤ÇÃËÀ¤¬·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì»àË´
¡¡ÆüÃÖ»Ô¤Ç14ÆüÌë¡¢¹âÎð¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ¤¬·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ï¥»¥ó¥¿ー¥é¥¤¥ó¤Î¤Ê¤¤Æ»Ï©¤Ç»ö¸ÎÅö»þ¤Ï°Å¤¯¸«ÄÌ¤·¤¬°¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢13Æü¸á¸å7»þÈ¾¤´¤í¡¢ÆüÃÖ»ÔÅì»ÔÍèÄ®ÍÜÊì¤ÎÆ»Ï©¤Ç¡¢¹âÎð¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ¤¬·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤ÏÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìó2»þ´Ö¸å¤Ë»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£»à°ø¤Ï³°½ýÀ½Ð·ì»à¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¶á¤¯¤Î65ºÐ¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃËÀ¤Ë¥±¥¬¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö²»¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ»ß¤Þ¤Ã¤¿¤é¿Í¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½¾ì¤Ï¥»¥ó¥¿ー¥é¥¤¥ó¤Î¤Ê¤¤Éý3¥áー¥È¥ë¤Û¤É¤ÎÆ»Ï©¤Ç³¹Åô¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢»ö¸ÎÅö»þ¡¢¸«ÄÌ¤·¤¬°¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï»àË´¤·¤¿ÃËÀ¤Î¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£