¡¡³¤³°¤Ø¤ÎÈÎÏ©³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹¾¦ÃÌ²ñ¤¬¼¯»ùÅç»Ô¤Ç³«¤«¤ì¡¢30¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ËÈÎÏ©¤ò»ý¤Ä¥Ð¥¤¥äー¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¸»ºÎÌÆüËÜ°ì¤Î¤ªÃã¤ËÌµ·ÁÊ¸²½°ä»ºÅÐÏ¿¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¾ÆÃñ¡£¥Ð¥¤¥äー¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¼¯»ùÅç¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤Ï¡£
¡¡¼¯»ùÅç»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿Í¢½Ð¾¦ÃÌ²ñ¤Ë¤ÏÇÀÃÜ»ºÉÊ¤ä¾ÆÃñ¤Ê¤É60¼Ò¤¬½ÐÅ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»³²¼¹á¿¥¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡Ö²ñ¾ì¤ÇÆÃ¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬À¸»ºÎÌÆüËÜ°ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ªÃã¤Ç¤¹¡£½ÐÅ¸¼ÔÁ´ÂÎ¤Î2³ä¤Ë¤¢¤¿¤ë12¼Ò¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¼¯»ùÅç¤Î¤ªÃã¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤éÇä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê¥é¥ª¥¹¡¦¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¤Î¥Ð¥¤¥äー¡Ë
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¡ÊÃãä¦¡Ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ëー¥º¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ÖÀ¸»ºÃÏ¤È¤·¤Æ¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¤¤¤µ¡²ñ¡£¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¤Ç¤âÆÃ¤ËËõÃã¤ÏÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¼¯»ùÅç¤ÎÍ¢½ÐÀè¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤äEU¡¢Ãæ¹ñ¤Ê¤ÉÅì¥¢¥¸¥¢¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¾¦ÃÌ²ñ¤Ë¤Ï30¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ËÈÎÏ©¤ò»ý¤Ä¥Ð¥¤¥äー¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¥¤¥ó¥É¤Î¥Ð¥¤¥äー¡Ë
¡ÖÇò¹í¤ò»È¤¦¤È»À¤Ã¤Ñ¤¯¤Ê¤ë¡©¡×
¡Ê½ÐÅ¸¼Ô¡Ë
¡Ö»À¤Ã¤Ñ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡Çò¹í¤ò»È¤Ã¤¿´Å¼ò¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÎÍÍ»Ò¡£ÊÆ¤òµíÆý¤Ç¿æ¤¤¤Æº½Åü¤ò²Ã¤¨¤¿¥¤¥ó¥É¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤ÈÌ£¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ê¥¤¥ó¥É¤Î¥Ð¥¤¥äー¡Ë
¡ÖÆî¥¤¥ó¥É¤Î¥Ñ¥ä¥µ¥à¤È¤¤¤¦¤ª²Û»Ò¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Æ¤·¤«¤âµíÆý¤âº½Åü¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Æ±¤¸Ì£¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤ªÊÆ¤À¤±¤ÇÈ¯¹Ú¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¶Ã¤¡£·ò¹¯¿©ÉÊ¤È¤«È¯¹Ú¤·¤Æ´Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀëÅÁ¤¹¤ë¤È¶½Ì£¤òÆÀ¤ë¤È»×¤¦¡×
¡Ê½ÐÅ¹¼Ô¡¦¸»¹í¸¦µæ½ê¡¡»³¸µÊ¸À²¼ÒÄ¹¡Ë
¡Ö¡Ê¥¤¥ó¥É¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤È¡ËÌ£¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÍ¤â½é¼ª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤â³Ø¤Ù¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¹í¤ÎÎÉ¤µ¤ò³¤³°¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¥Ð¥¤¥äー¤Ï15Æü¤ËÀ¸»ºÃÏ¤Î»ë»¡¤â¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£