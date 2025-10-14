ÎëÌÚÊÝÆàÈþ¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¼«Á³¤òËþµÊ¡¡¥Ö¥É¥¦¼ý³Ï¡õÇÀºî¶È¸«³Ø¤Ê¤É³Ú¤·¤à¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö³Ê¹¥¤¤¤¤¡×¡Ö¤¤¤¤¤Ê¡¼¡¼³Ú¤·¤½¤¦¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÊÝÆàÈþ¡Ê59¡Ë¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö10·î½é½Ü¡¢Í§¿Í¤òÍ¶¤Ã¤ÆËÌ³¤Æ»Í¾»Ô¡¢¥Ë¥»¥³¤òÎ¹¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò³Ú¤·¤à¡È¼«Á³ÂÎ¡É¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö³Ê¹¥¤¤¤¤¡×¡È¼«Á³ÂÎ¡É¤Ê¾Ð´é¤Ç¥Ö¥É¥¦¼ý³Ï¤ò³Ú¤·¤àÎëÌÚÊÝÆàÈþ
¡¡ÎëÌÚ¤ÏÂ³¤±¤Æ¡ÖÉòÆº¼ý³Ï¤ò¼êÅÁ¤Ã¤¿¤ê¼«Á³ÇÀË¡¤ò¸«³Ø¤·¤¿¤êÈ¯¹Ú¶µ¼¼¤ÇÌ£Á¹¤ò»Å¹þ¤ó¤À¤ê¡£ÅÚ¤È¶õ¤È¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê¿Í¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£½Ð²ñ¤Ã¤¿¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£º£º¢¤Ï½éÁú¤¬¹ß¤ê¤Æ¤¤¤ë¤«¤·¤é¡×¤ÈÎ¹¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥é¥Õ¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç»þÀÞ¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤â¸«¤»¤ëÎ¹Àè¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËç¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤Ê¡¼¡¼³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ê¡¼¡×¡Ö³Ê¹¥¤¤¤¤¡×¡ÖÊÝÆàÈþ¤Á¤ã¤ó ¼«Á³¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¤¹¤Æ¤¤Ç¤¹ ËÌ³¤Æ»Î¹¹Ô¤¹¤Æ¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¥ì¥¤ Ìþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¥é¥Õ¤ÊÊÝÆàÈþ¤µ¤ó¡¢¤Ê¤ó¤«¿Æ¤·¤ß´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡ÖÈþ¤·¤µ¤ÎÈëÌ©¤ò³À´Ö¸«¤¿µ¤Ê¬¤Ç¤¹¡×¡ÖËô¡¢ËÌ³¤Æ»Íè¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
