¡ÚMLB¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥Ò¥ä¥Ò¥ä¾¡Íø¤ÇÀè¾¡¡¡¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤¬Å¨ÃÏ¤ÇÏ¢¾¡¾þ¤ë
MLB¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤¬ÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢µåÃÄ»Ë¾å½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤¬¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ò°µÅÝ¡£½é²ó¡¢¥Õ¥ê¥ª¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹Áª¼ê¤Î3¥é¥ó¤ÇÀèÀ©¡£¤·¤«¤·¡¢ÀèÈ¯¤·¤¿¥í¡¼¥¬¥ó¡¦¥®¥ë¥Ð¡¼¥ÈÅê¼ê¤¬2²ó¤Þ¤Ç¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â5²ó¤Ë¤Ï¥Û¥ë¥Ø¡¦¥Ý¥é¥ó¥³Áª¼ê¤Î3¥é¥ó¤Ç¾¡¤Á±Û¤¹¤È¡¢7²ó¤Ë¤Ï¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¦¥Í¡¼¥é¡¼Áª¼ê¤Î2¥é¥ó¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢10°ÂÂÇ10ÆÀÅÀ¤Ç¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤¬Å¨ÃÏ¤ÇÏ¢¾¡¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼¡Àï¤ÏÆüËÜ»þ´Ö16Æü¤Ë¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤ÎËÜµòÃÏT-¥â¥Ð¥¤¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤ÇÂè3Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤òÌÜ»Ø¤¹¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Å¨ÃÏ¤Ç¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¤ÈÂè1Àï¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£Î¾¼ÔÌµ¼ºÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿6²ó¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÁª¼ê¤¬¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢1ÅÀ¤òÀèÀ©¡£ÀèÈ¯¤·¤¿¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¦¥¹¥Í¥ëÅê¼ê¤¬8²ó¡¢1°ÂÂÇ¡¢10Ã¥»°¿¶¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Î²÷Åê¤ò¤ß¤»¤Þ¤¹¡£9²ó¤Ë¤â²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£9²ó¤Ïº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬1¥¢¥¦¥È2¡¢3ÎÝ¤«¤é¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¦¥Á¥ç¥¦¥ê¥ªÁª¼ê¤Ëµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤òÂÇ¤¿¤ì1ÅÀº¹¤Ø¡£¤Ê¤ª¤â¥Ô¥ó¥Á¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¦¥È¥é¥¤¥Í¥óÅê¼ê¤¬2¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤ÎµçÃÏ¤ò¤·¤Î¤®¡¢¿É¤¯¤âÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿
¢¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º ¢¨4ÀïÀè¾¡
¡Ú¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¡Û
Âè1Àï ¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º3-1¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º
Âè2Àï ¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º10-3¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º
Âè1Àï ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹2-1¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º