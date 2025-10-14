ÆüËÜ¥Ï¥à¿·¾±´ÆÆÄ¡Ö²¿¤Ç»î¹ç¤Ç¤ÏÉé¤±¤ó¤Í¤ó¡ª¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ò¡È¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÉÅÀ¤òÎÏÀâ¡¢CSÁ°Æü²ñ¸«
¡¡¡Ö2025¡¡¥Ñ¡¼¥½¥ë¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥Ñ¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÊS¡Ë¤ÎÁ°Æü²ñ¸«¤¬14Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈS¤òÆÍÇË¤·¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤ÏÁê¼ê¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤è¤ê¤â¡È¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¿·¾±´ÆÆÄ¤ÏÆ±¤¸ÉñÂæ¤Ç3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿ºòÇ¯¤«¤é¤ÎÀ®Ä¹¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¿ô»ú¤Ç¤Ï¤Û¤Ü¥¤¡¼¥Ö¥ó¡£¼ÂÎÏ¤Îº¹¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤ÎÁª¼ê¤ò¡¢À¶µÜ¡Ê¹¬¡Ë¤¯¤ó¡¢ËüÇÈ¤¯¤ó¡¢ÌîÂ¼¤¯¤ó¡¢¥ì¥¤¥¨¥¹¤ÈÊÂ¤Ù¤Æ¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÁª¼ê¤òÌîÂ¼¤¯¤ó¡¢º£µÜ¤¯¤ó¡¢ËÒ¸¶¡ÊÂç¡Ë¤¯¤ó¡¢ÃæÂ¼¤¯¤ó¤ÈÊÂ¤Ù¤Æ¡×¤ÈÎ¾¥Á¡¼¥à¤òÈæ³Ó¡£¤¹¤ë¤È¡Ö¿µ½Å¤Ç¤Ï¤â¤ÎÀ¨¤¯¾¡¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£²¿¤Ç»î¹ç¤Ç¤ÏÉé¤±¤ó¤Í¤ó¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤ä¤Ï¤ê·Ð¸³¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ìîµå¤ÎÀï¤¤Êý¤¬À¨¤¯¤¦¤Þ¤¤¡×¤È¡¢¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤òµö¤·¤¿Áê¼ê¤Ë·É°Õ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡15Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬1¾¡¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò»ý¤Á¡¢6»î¹çÀ©¤ÇÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤òÁè¤¦¡£