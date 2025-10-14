¼«Ì±¡ÈÎ¢¶â»ö·ï¡É²ÃÅÄÍµÇ·µÄ°÷¤Ë¡ÖÉÔµ¯ÁÊÉÔÅö¡×¡Ä¸¡»¡¿³ºº²ñ¡ÖµÄ°÷¤Ë´ÆÆÄµÁÌ³¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¡×¡¡ÆÃÁÜÉô¤Ï·ùµ¿ÉÔ½½Ê¬¤ÇÉÔµ¯ÁÊ
¼«Ì±ÅÞÇÉÈ¶¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤ÎÉÔµºÜ¤ò½ä¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÎ¢¶â»ö·ï¡É¤Ç¡¢ÉÔµ¯ÁÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿²ÃÅÄÍµÇ·»²µÄ±¡µÄ°÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸¡»¡¿³ºº²ñ¤Ï¡ÖÉÔµ¯ÁÊÉÔÅö¡×¤ÈµÄ·è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ÃÅÄÍµÇ·µÄ°÷¤Ï¡¢¼«¿È¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ëÀ¯¼£ÃÄÂÎ¤Î¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤Ëµì°ÂÇÜÇÉ¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿648Ëü±ß¤òµºÜ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢À¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç·º»ö¹ðÈ¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤Ï2025Ç¯2·î¡¢·ùµ¿ÉÔ½½Ê¬¤ÇÉÔµ¯ÁÊ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸¡»¡¿³ºº²ñ¤Ï¡Ö¸¡»¡¤Ï¶¡½ÒÆâÍÆ¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ëÁÜºº¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÖµÄ°÷¤Ë¤Ï¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤ÎµºÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ÆÆÄµÁÌ³¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢²ÃÅÄµÄ°÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÉÔµ¯ÁÊÉÔÅö¡×¤ÈµÄ·è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎµÄ·è¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÆÃÁÜÉô¤Ïµ¯ÁÊ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«²þ¤á¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£