¥¤¥®¥ê¥¹¤ÇÂçÁêËÐ¤Î¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤¬34Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÅÚÉ¶ºî¤ê¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬º£¡¢¸½ÃÏ¤ÏÁêËÐ¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¤ËÊ¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÎÏ»Î¤¿¤Á¤Î¡È¤¢¤ë¤â¤Î¡É¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Î¾²£¹Ë¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¼èºàÂÐ±þ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥í¥ó¥É¥ó¡£
²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤´Ø¡Ê25¡Ë¡§
¤¤Î¤¦¤âÄ®¤Ë½Ð¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤â¤¹¤´¤¤¡Ö¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¡¢ÅöÆü¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¡Ê26¡Ë¡§
¡Ê¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤Û¤Ü¡Ë´°Çä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¡£
15Æü¤«¤é¡¢34Ç¯¤Ö¤ê¤ËÂçÁêËÐ¤Î¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤¬³«Ëë¤·¤Þ¤¹¡£
º£¤«¤é34Ç¯Á°¤Î1991Ç¯¡£
Åö»þ¡¢¼ãµ®¥Ö¡¼¥à¤ËÊ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿ÂçÁêËÐ¡£
¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¤âÂç´¿·Þ¤µ¤ì¡¢¶õ¹Á¤ÏÂçº®»¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¥í¥ó¥É¥ó´Ñ¸÷¤ÎÄêÈÖ¡¢2³¬·ú¤Æ¥Ð¥¹¤Ç¥Ó¥Ã¥°¥Ù¥ó¤Ê¤É´Ñ¸÷Ì¾½ê¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥ó¥É¥ó¤ÎµÒ¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢Åö»þ¤Î¼ã²ÖÅÄ´Ø¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆüËÜ¤È°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¡Ê¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¡©¡Ë¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅê¤²¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ»¤¬¹¥¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¡Ä¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¤Î¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤Ï¡¢5Æü´ÖÏ¢Â³¤ÇÎ©¤Á¸«ÀÊ¤â´°Çä¤È¤Ê¤ëÂçÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡£
µ¢¹ñ¤·¤¿°ì¹Ô¤Ï¡Ä¡£
¾®¶Ó´Ø¡ÊÅö»þ¡Ë¡§
¡Ê¥í¥ó¥É¥ó¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡¢ÂçÀ®¸ù¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö»þ¡¢¼èÁÈ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÎÏ»Î¤¿¤Á¤Î¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤Ç¤·¤¿¡£
ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤ÎÈ¬³ÑÍý»öÄ¹¤â34Ç¯Á°¤Î¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤Ë²£¹Ë¡¦ËÌ¾¡³¤¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¡£
¥í¥ó¥É¥ó¤Ã»Ò¤«¤é¡Ö¥Ö¥ë¥É¥Ã¥°¡×¤Î¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¡¦È¬³ÑÍý»öÄ¹¡Ê62¡Ë¡§
¡Ê¥Ö¥ë¥É¥Ã¥°¤Ë¡Ë´é¤¬»÷¤Æ¤¤¤ëÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ö¥ë¥É¥Ã¥°¾·³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¾·³¤¬Í¦ÌÔ²Ì´º¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ê¤é¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£´é¤â»÷¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¼ã´³¡£
¥Ö¥ë¥É¥Ã¥°¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¾®¶Ó´Ø¤Ë¤Ï¡Ö¥À¥ó¥×¥È¥é¥Ã¥¯¡×¡¢¹ë²÷¤Ê±ö¤Þ¤¤ÇÍÌ¾¤À¤Ã¤¿¿å¸ÍÀô´Ø¤Ï¡Ö¥½¥ë¥È¥·¥§¡¼¥«¡¼¡×¤È¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ë34Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¡£
¤½¤Î²ñ¾ì¤Ï1871Ç¯³«¾ì¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤Îò»Ë¤ò¸Ø¤ë¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥Û¡¼¥ë¡×¤Ç¤¹¡£
¥í¥ó¥É¥óÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ÈµÇ°»£±Æ¤Ë±þ¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ç¤ËÁêËÐ¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¤ËÊ¨¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
34Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥í¥ó¥É¥ó¤Ë¾åÎ¦¤·¤¿¡ÖSUMO¡×¡£
15Æü¤«¤é19Æü¤Þ¤Ç¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£