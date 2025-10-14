Ì¾¸Å²°Ž¥±É¤Ë2026Ç¯¤Î²Æ³«¶ÈÍ½Äê ¾¦¶È»ÜÀß¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡ÄŽ¢HAERA¡Ê¥Ï¥¨¥é¡ËŽ£ ¡È³¹¤Î¿·¤·¤¤Æø¤ï¤¤¤ä»þÂå¤ò¤Ä¤¯¤ëµ¯ÅÀ¤Ë¡É Ìó65Å¹ÊÞ¤¬½¸·ë
2026Ç¯¤Î²Æ¡¢Ì¾¸Å²°¡¦±É¤Ë³«¶ÈÍ½Äê¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤ÎÌ¾Á°¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ²¼4³¬¡¢ÃÏ¾å41³¬·ú¤Æ¡£±ÉÃÏ¶è¤ÇºÇ¤â¹â¤¤¡Ö¥¶¡¦¥é¥ó¥É¥Þー¥¯Ì¾¸Å²°±É¡×¤Ï¡¢5³¬～9³¬¤Ë¡ÖTOHO¥·¥Í¥Þ¥º¡×¤Î¥·¥Í¥³¥ó¡¢31³¬～41³¬¤Ë¥Ò¥ë¥È¥ó¤ÎºÇ¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥³¥ó¥é¥Ã¥É¥Û¥Æ¥ë¥º¡õ¥ê¥¾ー¥Ä¡×¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÏ²¼2³¬～ÃÏ¾å4³¬¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤ÎÌ¾Á°¤Ç¡¢¡ÖHAERA(¥Ï¥¨¥é)¡×¤È·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±É¤ÎÃÏÌ¾¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö±É¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¡¢»þÂå¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë±Ñ¸ì¡Öera¡×¤ò¤«¤±¡¢³¹¤Î¿·¤·¤¤Æø¤ï¤¤¤ä»þÂå¤ò¤Ä¤¯¤ëµ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖHAERA¡×¤Ï¡¢Âç´Ý¡¦¾¾ºä²°¤ä¥Ñ¥ë¥³¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ëJ.¥Õ¥í¥ó¥È ¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¥°¥ëー¥×¤¬¼ê¤¬¤±¡¢À¤³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÂç·¿Å¹ÊÞ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥¹¥¤ー¥ÄÅ¹¤Ê¤ÉÌó65¤ÎÅ¹¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£³«¶È¤Ï2026Ç¯²Æ¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
