CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë15Æü³«Ëë¤Ø¡¡¥Ûー¥¯¥¹¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡Ö¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¤¡×ÀèÈ¯¤Ï¥â¥¤¥Í¥íÅê¼ê
¥×¥íÌîµå¤Ï15Æü¤«¤é¡¢ÆüËÜ¥·¥êー¥º¿Ê½Ð¤ò¤«¤±¤¿¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥êー¥º¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æー¥¸¤¬³«Ëë¤·¤Þ¤¹¡£¥êー¥°²¦¼Ô¤Î¥Ûー¥¯¥¹¡¦¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡¢2°Ì¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¡Ö¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤ë»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤Ø¡£15Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥êー¥º¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æー¥¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ûー¥¯¥¹¤ÏÁ°ÆüÎý½¬¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£µÜÁª¼ê¤Ï¡ÖÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ÇÁ´ÎÏ¤Ç·ë²Ì¤òµá¤á¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼þÅìÁª¼ê¤Ï¡Ö´µÉô¤Î¹Å¤µ¤Ï¼è¤ì¤Æ¤¤¿¡£½àÈ÷¤À¤±¤Ï¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È·èÀï¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤ÎÁ°Æü²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÌøÄ®Ã£Áª¼ê¤È¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÌøÄ®Ã£Áª¼ê
¡ÖÊ¡²¬¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÇ®¤¤»î¹ç¡¢ ËÍ¤¿¤Á¤¬¾¡¤Á¤¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¢£¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ
¡Ö¥Ûー¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ËÇ®¤¤»î¹ç¡¢¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡¢15Æü¤ÎÀèÈ¯¤Ï¥â¥¤¥Í¥íÅê¼ê¤ÈÌÀ¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£2Ç¯Ï¢Â³ºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡ÖÂÎ¤â¥á¥ó¥¿¥ë¤â½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èµ¤¹ç¤¤½½Ê¬¤Îº¸ÏÓ¤Ë¡¢Âç»ö¤Ê½éÀï¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤òÂ÷¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ
¡Ö¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¡Ë¤Û¤Ü°ìµ³ÂÇ¤Á¤ÎÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¿Áê¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢²æ¡¹¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¡£¤É¤¦»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤«¤è¤ê¡¢¤É¤¦½ª¤ï¤Ã¤¿¤«¤¬Âç»ö¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥Ñ¡¦¥êー¥°¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¡×
ÆüËÜ¥·¥êー¥º¿Ê½Ð¤ØÂç»ö¤Ê½éÀï¡£»î¹ç³«»Ï¤Ï15Æü¸á¸å6»þ¤Ç¡¢FBS¤Ç¤Ï¸á¸å6»þ15Ê¬¤«¤éÀ¸Ãæ·Ñ¤·¤Þ¤¹¡£