²¬»³¸©¤Ç2025Ç¯½é¡¡ÆÇ¥¥Î¥³¤Ë¤è¤ë¿©ÃæÆÇ¤¬È¯À¸¡¡¿¿Äí»Ô
¥Ä¥¥è¥¿¥±¡¡Äó¶¡¡§²¬»³¸©ÇÀÎÓ¿å»ºÁí¹ç¥»¥ó¥¿ー¿¹ÎÓ¸¦µæ½ê
¡¡²¬»³¸©¤Çº£Ç¯½é¤á¤Æ¡¢ÆÇ¥¥Î¥³¤Ë¤è¤ë¿©ÃæÆÇ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²¬»³¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿¿Äí»Ô¤Î80Âå¤ÎÃËÀ¤¬10·î11Æü¡¢»ÔÆâ¤Î»³¤Ë¼«À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¥¥Î¥³¤òºÎ¼è¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍâÄ«¡¢¤ß¤½½Á¤ËÆþ¤ì¤Æ²ÈÂ²2¿Í¤È°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢Ìó2»þ´ÖÈ¾¸å¤ËÅÇ¤¯¤Ê¤É¿©ÃæÆÇ¾É¾õ¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£1¿Í¤¬Æþ±¡¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢14Æü¤ËÂà±¡¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¿¿ÄíÊÝ·ò½ê¤¬¡¢²¬»³¸©ÇÀÎÓ¿å»ºÁí¹ç¥»¥ó¥¿ー¿¹ÎÓ¸¦µæ½ê¤Ë´ÕÄê¤ò°ÍÍê¤·¡¢ÆÇ¥¥Î¥³¤Î¥Ä¥¥è¥¿¥±¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÎ¼è¤·¤¿ÃËÀ¤Ï¡Ö¥Ò¥é¥¿¥±¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡²¬»³¸©¤Ç¤ÎÆÇ¥¥Î¥³¤Ë¤è¤ë¿©ÃæÆÇ¤Ï¡¢2025Ç¯½é¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£²áµî10Ç¯´Ö¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤ò´Þ¤á¤Æ9·ï¡Ê´µ¼Ô26¿Í¡ËÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¥Î¥³¤Ë¤è¤ë¿©ÃæÆÇ¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢¡¡²¬»³¸©¤Ï¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¥¥Î¥³¤ò¡Ö¼è¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¿©¤Ù¤Ê¤¤¡×¡ÖÇä¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¿Í¤Ë¤¢¤²¤Ê¤¤¡×¤è¤¦¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£