¹âÃÎ¸©µÄ²ñ Æ¯¤Êý²þ³×¤Î´ØÏ¢µÄ°Æ¤ä¸©Î©Ê¸²½»ÜÀß¤Î¸øÊç²½¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëµÄ°Æ¤Ê¤É¤ò²Ä·è¤·ÊÄ²ñ¡Ú¹âÃÎ¡Û
10·î14Æü¤ËºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¹âÃÎ¸©µÄ²ñ9·îÄêÎã²ñ¤Ï¡¢¸©¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×¤Î´ØÏ¢µÄ°Æ¤ä¸©Î©Ê¸²½»ÜÀß¤Î¸øÊç²½¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëµÄ°Æ¤Ê¤É¤ò²Ä·è¤·ÊÄ²ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©µÄ²ñ9·îÄêÎã²ñ¤Ï14Æü¤¬ºÇ½ªÆü¤Ç¡¢Áí³Û10²¯8200Ëü±ßÍ¾¤ê¤Î°ìÈÌ²ñ·×ÊäÀµÍ½»»¤ä¡¢¸©¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×¤Î°ì´Ä¤Ç»þ´Ö³°¶ÐÌ³¼êÅö¤Î³äÁýÎ¨¤ò°ú¤¾å¤²¤ëÁ´¹ñ½é¤Î¾òÎã¤Ê¤É17µÄ°Æ¤ò²Ä·è¤·¤Æ¡¢ÊÄ²ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¦¤Á9·îµÄ²ñ¤ÇµÄ°÷¤«¤é¼ÁÌä¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡¢¸©Î©Ê¸²½»ÜÀß¤Î»ØÄê´ÉÍý¼Ô¸øÊç²½¤Î´ØÏ¢¤Ç¤Ï¡¢¶¦»ºÅÞ¤ÎµÄ°÷¤«¤é»ÜÀß¤Î±¿±Ä·×²è¤ÎºöÄê¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÍ¼±¼Ôº©ÃÌ²ñ¤ÎÀßÃÖÍ½»»¤òºï½ü¤¹¤ë½¤Àµ°Æ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»¿À®¾¯¿ô¤ÇÈÝ·è¡£
¤Þ¤¿2026Ç¯ÅÙ¤«¤é»ØÄê´ÉÍý¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¡¢¹âÃÎ¾ëÎò»ËÇîÊª´Û¤Ç³Ø·Ý¶ÈÌ³¤ò½ü¤¯»ö¶È¤Î´ë²è¤ä¡¢»ÜÀß´ÉÍý¶ÈÌ³¤Î¤ß¤ò¸øÊç¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾òÎã¤Î²þÀµ°Æ¤Ï»¿À®Â¿¿ô¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
茺ÅÄÃÎ»ö¡Ö¸©Î©»ÜÀß¤Ê¤É¤¬¸©Ì±¤äÍøÍÑ¼Ô¤ÎÀ¼¤Ë°ìÁØ¼ª¤ò·¹¤± ¤è¤êÎÉ¼Á¤ÇËþÂ¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹âÃÎ¾ëÎò»ËÇîÊª´Û¤Î»ö¶È¤Î´ë²è¤ä»ÜÀß´ÉÍý¶ÈÌ³¤Î»ØÄê´ÉÍý¼Ô¤Î¸øÊç¤Ï¡¢10·îÃæ¤Ë³«»Ï¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£