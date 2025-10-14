Äá²¬»Ô¤Ç¥¯¥Þ¤¬½»Âð¤Î¥¬¥é¥¹¤òÆÍ¤ÇË¤êÄí¤Ë¿¯Æþ¡¡»³·Á»Ô¤Ç¤ÏÇÏ¸«¥±ºêÀî±è¤¤¤ÇÌÜ·â
¥¬¥é¥¹¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê·ê¤¬¤¢¤¡¢Ìµ¿ô¤ÎÇËÊÒ¤¬ÃÏÌÌ¤Ë»¶¤é¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ï¢Æü¡¢¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ëÄá²¬»Ô¤Ç¤Ï14Æü¡¢¥¯¥Þ¤¬½»Âð¤Î¥¬¥é¥¹¤òÆÍ¤ÇË¤êÄí¤Ë¿¯Æþ¤¹¤ëÈï³²¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Äá²¬»Ô¤È·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¸áÁ°7»þ¤´¤í¡¢Äá²¬»ÔÆ»ÅÄÄ®¤Î½»Âð³¹¤ÇÂÎÄ¹¤ª¤è¤½1¥áー¥È¥ë¤Î¥¯¥Þ1Æ¬¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ä®Æâ¤ò»¶Êâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¶á½ê¤Î¿Í¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È½»ÂðÃÏÏÆ¤Ë¹¤¬¤ëÅÄ¤ó¤Ü¤Ë¥¯¥Þ¤¬¤¤¤ë¤Î¤òÌÜ·â¡£¥¯¥Þ¤Ï½»ÂðÃÏ¤ÎÏ©¾å¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥¯¥Þ¤Ï½»Âð¤Î¼Ö¸Ë¤ËÆþ¤ê¡¢¼Ö¸Ë¤ÈÄí¤ò¤Ä¤Ê¤°Èâ¤Î¥¬¥é¥¹¤òÆÍ¤ÇË¤ê¡¢Äí¤Ë¿¯Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÎÙ¤Î²È¤ÎÄí¤ËÄ¥¤é¤ì¤¿ÌÖ¤ò²õ¤·¤Æ¿¯Æþ¤·ºÆ¤Ó½»ÂðÃÏ¤ÎÏ©¾å¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼þÊÕ¤Î½»Ì±¤«¤é¤ÏÄí¤Ë¤¤¤ë¥¯¥Þ¤ä²È¤È²È¤Î´Ö¤ÎÏ©ÃÏ¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯»Ñ¤ò¸«¤¿¤È¤¤¤¦Ê£¿ô¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬¤¢¤¬¤ê¡¢¥¯¥Þ¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¡¢½»ÂðÃÏ¤òÅ¾¡¹¤È°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢Æ»ÅÄÄ®¤ÎÀ¾Â¦¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÄá²¬»Ô»ûÅÄ¤Î»³·Á¼«Æ°¼ÖÆ»ÏÆ¤Î¤Î¤êÌÌ¤òÆî¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¥¯¥Þ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ7»þ29Ê¬¤´¤í¡¢Äá²¬»Ô°æ²¬¤Î¸©Î©Äá²¬¹âÅùÍÜ¸î³Ø¹»¤«¤éÀ¾¤Ë¤ª¤è¤½500¥áー¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿Æ»Ï©¾å¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤Î¤òºÇ¸å¤Ë¹ÔÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿Í¤Ø¤ÎÈï³²¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¥¯¥Þ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿±Æ¶Á¤Ç¼þÊÕ¤ÎÄá²¬»ÔÎ©Ä«ÚøÂèÏ»¾®³Ø¹»¤ÏÎ×»þµÙ¹»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Äá²¬»Ô¤Ç¤Ï13Æü¤âÆ»ÅÄÄ®¤ÎÎÙ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÍäÀîÄ®¤Î½»ÂðÃÏ¤Ç¤â¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬¤¢¤ê¡¢»Ô¤ÏÆ±¤¸¸ÄÂÎ¤¬14Æü¤â¸½¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¤Î¹Êó¼Ö¡Ö²ÏÀîÉß¶áÊÕ¤Ë¤Æ¥¯¥Þ¤¬Ê£¿ô²óÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
»³·Á»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢14Æü¸áÁ°1»þ25Ê¬¤´¤í¡¢»³·Á»ÔÀôÄ®¤Î»ÔÎ©Åì¾®³Ø¹»À¾Â¦¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢ÇÏ¸«¥öºêÀî¤Î²ÏÀîÉß¤ÎÊý¸þ¤ËÊâ¤¯¥¯¥Þ1Æ¬¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¸áÁ°2»þ15Ê¬¤´¤í¡¢ÀôÄ®¤ÎÌÜ·â¸½¾ì¤«¤éÆî¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë»³·Á»Ô°õÌòÄ®°ìÃúÌÜ¤ÎÇÏ¸«¥öºê¶¶¤«¤éËÌ¤Ë¤ª¤è¤½160¥áー¥È¥ë¤ÎÄéËÉ¤Ç¡¢ÇÏ¸«¥öºêÀî¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¯¥Þ1Æ¬¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¥¯¥Þ¤ÏÆ±¤¸¸ÄÂÎ¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ô¤ä·Ù»¡¤¬¼þÊÕ¤ò¥Ñ¥È¥íー¥ë¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤Ê¤É¤Ø¤ÎÈï³²¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¸½¾ì¶á¤¯¤Î½»Ì±¤Ïー¡£
¡Û½»Ì±¡Ö¡Ê¤³¤³¤é¤Ø¤ó¤Ç¥¯¥Þ¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤Ï¡©¡Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥¯¥Þ¤Î¶á¤¯¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£»ä¤â°ÊÁ°¤Ï¥¦¥©ー¥¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¥¯¥Þ½ÐË×¤Çº£¤Ï¶á½ê¤Î¿Í¤ÏÃ¯¤âÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¤ò¼õ¤±¡¢¸½¾ì¶á¤¯¤ÎÅì¾®³Ø¹»¤äÎëÀî¾®¡¢»ÔÎ©Âè»ÍÃæ³Ø¹»¤Ç¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤ËÁ÷·Þ¤ò°ÍÍê¤·ÅÐ¹»¤¹¤ëÂÐ±þ¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»³·Á»Ô¤Ç¤Ï10·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥¯¥Þ¤Î»Ô³¹ÃÏ¤ä½»ÂðÃÏ¤Ø¤Î½ÐË×¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢9Æü¤Ë¤ÏÆ¼Ä®2ÃúÌÜ¤ÎÆó¸ý¶¶¼þÊÕ¤Ç¡¢10Æü¤Ë¤ÏÁÐ·îÄ®¤Î½»Âð³¹¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢13ÆüÌë¤ÏÇò»³1ÃúÌÜÉÕ¶á¤ÎÏ©¾å¤Ç¥¯¥Þ¤Î¤è¤¦¤ÊÌÄ¤À¼¤ò¶á¤¯¤Î½»Ì±¤¬Ê¹¤¡¢·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£