¿Üºê»Ô¤Ë¿·¤¿¤ÊÌ¾Êª¤¬ÅÐ¾ì¡ª¥ß¥ç¥¦¥¬¤ò»È¤Ã¤¿¡È¥Ô¥ó¥¯¡É¤Î¥Óー¥ë!µ¤¤Ë¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ï¡Ä¡ª¡©¡Ú¹âÃÎ¡Û
¹âÃÎ¸©¿Üºê»Ô¤ÇÁ´¹ñ°ì¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤ò¸Ø¤ë¡¢¥ß¥ç¥¦¥¬¡£¤½¤Î¥ß¥ç¥¦¥¬¤ò»È¤Ã¤¿Èþ¤·¤¤¿§¹ç¤¤¤Î¤´ÅöÃÏ¥Óー¥ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³ò»³²ÆÈÁ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÂçÀµ»þÂå¤«¤é¿Üºê¤Ç100Ç¯°Ê¾å°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö´Ý¶¦Ì£Á¹¾ßÌý¡×¡£
4ÂåÌÜ½÷¾¤ÎÃÝÃæ²ÂÀ¸»Ò¤µ¤ó¤¬¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¿·¤·¤¯ÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¤ß¤ç¤¦¤¬PINK¥¨ー¥ë¡×¡£
¥Óー¥ë¤Ë¤Ï¡¢À¸»ºÎÌÆüËÜ°ì¤ò¸Ø¤ë¿Üºê¤ÎÆÃ»º¡¦¥ß¥ç¥¦¥¬¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ÆÁ¯¤ä¤«¤Ê¿§¤¢¤¤¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤¼¾ßÌý¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢º£²ó¥Óー¥ë¤ò¡©¡×
¢£´Ý¶¦Ì£Á¹¾ßÌý¡¦4ÂåÌÜ½÷¾ ÃÝÃæ²ÂÀ¸»Ò¤µ¤ó
¡Ö¿Ü粼¤ËU¥¿ー¥ó¤¹¤ëÁ°¡¢¤â¤È¤â¤È²£ÉÍ¤ÎÃÏ¥Óー¥ë²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£Ì£Á¹¾ßÌý¤âÆ±¤¸È¯¹Ú¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çµ¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Õ¤Ä¤Õ¤Ä¤È¤Þ¤¿¥Óー¥ë¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ20Ç¯²á¤´¤·¤¿¡×
ÃÝÃæ¤µ¤ó¤ÏÂç³Ø¤òÂ´¶È¡¢²£ÉÍ¤Ë¤¢¤ë¥Óー¥ë¾úÂ¤²ñ¼Ò¤ÇÌó4Ç¯´Ö¡¢Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¤ËÌá¤ê¡¢²È¶È¤ò·Ñ¤¤¤À¤¢¤È¤â¿Üºê¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¾Êª¤È¤·¤Æ¥Óー¥ë¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÃÝÃæ¤µ¤ó
¡ÖÀÎ¤Ï¿Üºê¤âÆüËÜ¼òºî¤ê¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬º£¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£°û¤à¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ë¤³¤Î¥Óー¥ë¤¬ÆÃ»º¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¥Óー¥ë¤Å¤¯¤ê¤ò¤¹¤ë¤¦¤¨¤ÇÃÝÃæ¤µ¤ó¤¬¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¿§¡×¡£
¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥Óー¥ë¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¤È¥ß¥ç¥¦¥¬¤ò»È¤¦¤³¤È¤ò»×¤¤¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Óー¥Ä¤äÀÖ¤¤¿§¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤Çþ²ê¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÈ¾Ç¯¶á¤¯»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÃÝÃæ¤µ¤ó
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¡¢½÷À¤Ë´èÄ¥¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Î¤´Ë«Èþ¤È¤·¤Æ¿§¤â¹á¤ê¤â³Ú¤·¤á¤ë¥Óー¥ë¤òºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×
ÃÝÃæ¤µ¤ó¤Ï2024Ç¯4·î¡¢¿Üºê½Ð¿È¤ÎÍ§¿Í¤é6¿Í¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤¹¤µ¤¥·¥§¥¢¥Ö¥ë¥ï¥êー¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢À¸»ºÎÌ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Ê¸Ã¶¤ä¥¥ó¥«¥ó¤Ê¤É¹âÃÎ»º¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¤ò»È¤Ã¤¿¥Óー¥ë¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ß¤ç¤¦¤¬PINK¥¨ー¥ë¡×¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¿Üºê¤Îµû¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î°û¿©Å¹¡Ö¿Ü粼¤Î¥µ¥«¥ÊËÜÊÞ¡×¡£
Å¹Æâ¤Ë¤Ï¥Óー¥ë¤ò¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤ËÌ£¤ï¤¦¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬¡£
¢£ÍèÅ¹µÒ
¡Ö¥Õ¥ëー¥Æ¥£ー¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¡¢°û¤ß¤ä¤¹¤¤¡×
¡Ö½é¤á¤Æ°û¤ó¤ÀÈþÌ£¤·¤¤¡£¤ªÅÚ»º¤Ë´î¤Ð¤ì¤½¤¦¡£¤³¤ì¤ÇÈè¤ì¤È¤ì¤ë¡×
³ò»³¥¢¥Ê¤â¤ß¤ç¤¦¤¬PINK¥¨ー¥ë¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¢£³ò»³¥¢¥Ê
¡Ö¥ß¥ç¥¦¥¬¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤Æ°û¤ß¤ä¤¹¤¤¡£¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿É¤ß¤â¤¢¤ë¡£¸åÌ£¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¡×
¥Óー¥ë¤Ï»³Ü¥¤ä¥·¥ç¥¦¥¬¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÏÂÉ÷¥Æ¥¤¥¹¥È¡£ÏÂ¿©¤ä¡¢¿Üºê¤Î¿·Á¯¤Êµû¤È¹ç¤¦¤è¤¦¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÝÃæ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï11·î24Æü¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÅ¹ÊÞ¡ÖBeer Cafe SunGo¡×¤ò¥ªー¥×¥óÍ½Äê¤Ç¡¢¥Óー¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿Üºê¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤É¤ó¤ÊÅ¹¤Ë¤·¤¿¤¤¤«¡¢ÃÝÃæ¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÃÝÃæ¤µ¤ó
¡Ö½÷À¤¿¤Á¤¬»Å»ö½ª¤ï¤ê¡¢º£Æü¤â¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿¤Í¤È½¸¤¨¤ë¾ì½ê¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¤ß¤ç¤¦¤¬PINK¥¨ー¥ë¤Ï·î¤Ë150ËÜÄøÅÙ¤·¤«À½Â¤¤Ç¤¤º¡¢¤Þ¤À¿Üºê»ÔÆâ¤Ç¤·¤«Î®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢£ÃÝÃæ¤µ¤ó
¡Ö¥ß¥ç¥¦¥¬¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Óー¥ë¤ÏÍ£°ìÌµÆó¤Ç¡¢¿Üºê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£¿Ü粼¤Î¼«Á³¡¢É÷·Ê¡¢³Ú¤·¤¤¿Í¤¿¤Á¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¥Óー¥ë°ìÇÕ¤Ç¤Þ¤ë¤´¤È¿Üºê¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¿©Íß¤Î½©¡¢¿Üºê¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¡Ö¥ß¥ç¥¦¥¬PINK¥¨ー¥ë¡×¤ò¿Üºê¥°¥ë¥á¤È¤È¤â¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£