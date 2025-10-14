ÃæÀîæÆ»Ò¡¢ÂçÊªÇÐÍ¥¤«¤é¤Î¡È½Ð»º½Ë¤¤¡É¤Ë´¶¼Õ¡Ö¤ª¼ê»æ¤Ä¤¤Ç¡Ä¤Ê¤ó¤ÆÍ¥¤·¤¤¡×
¡¡ÁÐ»ÒÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¡Ê40¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÂçÊªÇÐÍ¥¤«¤é¤Î¡È½Ð»º½Ë¤¤¡É¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÀî¤Ï¡Ö¥Ï¥ï¥¤¤Î¥Þ¥¤µ¤ó¡¡Ìîµå¤Î¾®³Þ¸¶¤µ¤ó¡¡¾®ÌîÍµ¿Í¤µ¤ó¤¬»º¸å¥±¥¢¤Ë¤ª¸«Éñ¤¤¤Ë¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¥Ï¥ï¥¤¤Î¥Þ¥¤µ¤ó¤Ï¤ï¤¿¤·¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼Ä¾¸å¤«¤é¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂç²¸¿Í¤µ¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤âÂÀÍÛ¤ß¤¿¤¤¤ËÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢º£²ó¤â¥Þ¥¤µ¤ó¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Èµ¤¸¯¤¤¤¬¤¦¤ì¤·¤¯¤ÆÎÞ¤¬¤Ç¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿ÅÙ¤â½õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¡ª¤È¤¤¤¦¤«¥Þ¥¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤«¤éÁÐ»Ò¤¬¤¤¤ë¡ª´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¤Æ¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤·¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤ÁÐ»ÒÍÎÉþ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ë¥Ã¥È¤È¤«¤¿¤Þ¤é¤ó¡£¥¢¥í¥Ï¥·¥ã¥Ä¤«¤ï¤Á¤¤¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¥¹¥¿¥¤¤á¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡ª¾®¤µ¤¤¡Á¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤ï¤¤¤¤¡£¤Ê¤ó¤È¿ûÌîÈþÊæ¤µ¤ó¤«¤é¤â¤ª¼ê»æ¤Ä¤¤ÇÁÐ»Ò¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤À¤¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡¢¤Ê¤ó¤ÆÍ¥¤·¤¤¡¢¡¢¡ªÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³§ÍÍ¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ë¤Ä¤Ä¤Þ¤ì¤Æ¡¢¡¢ËèÆü¤òÂçÀÚ¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæÀîæÆ»Ò¡¢ÂçÊªÇÐÍ¥¤«¤é¤Î¡È½Ð»º½Ë¤¤¡É¤Ë´¶¼Õ
