ÁÐ»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿²Î¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¡¢ÁÐ»Ò½Ð»º¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¡É¿ÍÂÎ¤Î¤Õ¤·¤®¡É¤ò³¨Æüµ¤Ë¤·¤ÆÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÃæÀîæÆ»Ò¡ÛÁÐ»Ò¤Î¹ç·×5kg°Ê¾å¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ö½Ð»ºÍâÆü ¤Ê¤¼¤«3kg¤·¤« Íî¤Á¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡¡ÁÐ»Ò½Ð»º¤Î¤Õ¤·¤®¤ò³¨Æüµ¤ËÄÖ¤ë
ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¿ÍÂÎ¤Î¤Õ¤·¤®¡×¤ÈÂê¤·¤Æ³¨Æüµ¤òÅê¹Æ¡£
¡ÖÇ¥¿±9¤«·î¤«¤éÆÍÁ³¡¡ÂÎ½Å¡õ¤à¤¯¤ß¤¬°ìµ¤¤Ë¤¤¿¡×¤Èµ¤·¡¢¿©Íß¤¬ÇÜÁý¤·¡¢´é¤¬ÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¤à¤¯¤ó¤À¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÁÐ»Ò¤ÎÂÎ½Å¤¬¹ç¤ï¤»¤Æ5kg°Ê¾å¤¢¤ë¤Î¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¡Ö½Ð»ºÍâÆü¡¡¤Ê¤¼¤«3kg¤·¤«¡¡Íî¤Á¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢½Ð»º¤«¤é13Æü¤¬·Ð¤Á¡¢ÂÎ½Å¤Ï17kgÍî¤Á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Â¤Î¤à¤¯¤ß¤¬¤Þ¤À¤¹¤´¤¤¤³¤È¤ä¡¢¤ªÊ¢¤ä¶»¤ËÄË¤ß¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Çº¤ß¤òÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÀî¤µ¤ó¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢¥Ù¥Ó¡¼Éþ¤Î²èÁü¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡¡¥Ù¥Ó¡¼adidas¡¡Ãå¤é¤ì¤ë¥µ¥¤¥º¤Þ¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤òÁÛÁü¤·¤¿¤éÎÞ¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢ÁÐ»Ò¤ÎÀ®Ä¹¤ò´ê¤¦Êì¿Æ¤Î»×¤¤¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
