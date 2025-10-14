¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡¡ÆüËÜÀï¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½¡¡¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¡¢¥«¥¼¥ß¥í¤é¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤º¤é¤ê
¡¡¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¡ÆüËÜ¡¼¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ê2025Ç¯10·î14Æü¡¡Åìµþ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡ÊFIFA¥é¥ó¥¯19°Ì¡Ë¤Ï14Æü¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡ÊÆ±6°Ì¡Ë¤È¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤ËÎ×¤à¡£»î¹ç¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÎÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¢¦¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÀèÈ¯
GK¥¦¡¼¥´¡¦¥½¥¦¥¶¡Ê¥³¥ê¥ó¥Á¥ã¥ó¥¹¡Ë
DF¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥·¥ª¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Î¡Ê¥¯¥ë¥¼¥¤¥í¡Ë¡¢¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¡Ê¥Ð¥¹¥³¡¦¥À¡¦¥¬¥Þ¡Ë¡¢¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ù¥é¥¦¥É¡Ê¥Ñ¥ê¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡Ë¡¢¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥¢¥¦¥°¥¹¥È¡Ê¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥ß¥é¥Î¡Ë
MF¥«¥¼¥ß¥í¡Ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡Ë¡¢¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ñ¥±¥¿¡Ê¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¡Ë¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥®¥Þ¥é¥ó¥¤¥¹¡Ê¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¡Ë
FW¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ë¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¡Ê¥¼¥Ë¥È¡Ë¡¢¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Á¥Í¥ê¡Ê¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡Ë