¡¡²¬»³¸©¤Ï14Æü¡¢¸©¤ÎÊ£¿ô¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡ÊHP¡Ë¤ËÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¸Ä¿Í¾ðÊó¤ÎÎ®½Ð¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£°ìÉô¤Î¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï²þ¤¶¤ó¤Î·ÁÀ×¤¬¤¢¤ê¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ò¶¦Í¤¹¤ëÈ¬¤Ä¤Î¥µ¥¤¥È¤Î¸ø³«¤òÄä»ß¤·¤¿¡£Éüµì¤Î»þ´ü¤ÏÌ¤Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸©¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿¦°÷¤¬11Æü¡¢º§³è»Ù±ç»ö¶È¤Î¥µ¥¤¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ä¤Ê¤¬¤é¤º¡¢´ÉÍý¶È¼Ô¤¬Ä´ºº¤·¤¿¤È¤³¤íÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤È²þ¤¶¤ó¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£Æ±¤¸¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤¢¤ëÂ¾¤Î¥µ¥¤¥È¤âÄ´ºº¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë6¥µ¥¤¥È¤Ç²þ¤¶¤ó¤ò³ÎÇ§¡£³ÎÇ§¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥µ¥¤¥È¤â´Þ¤á¤Æ¸ø³«¤òÄä»ß¤·¤¿¡£Â¾¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¤ß¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£