¡È¹â»Ô¥È¥ìー¥É¡É°ìÅ¾¡¢³ô²Á²¼Íî¡¡ÉÔ°ÂÄê¤ÊÀ¯¶É¤ËÉÔ°Â¤ÎÀ¼¡Ö¼óÁê¤¬Ã¯¤Ë¤Ê¤ë¤«ÈùÌ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×ÂçÊ¬
Àè½µ¡¢»Ô¾ì¤¬Ê¨¤¤¤¿¡Ö¹â»Ô¥È¥ìー¥É¡×¤¬°ìÅ¾¡£
14Æü¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÀè½µËö¤«¤éÂçÉý¤Ë²¼Íî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸øÌÀÅÞ¤¬Ï¢Î©À¯¸¢¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤â°ì°ø¤È¸«¤é¤ì¡¢ÉÔ°ÂÄê¤ÊÀ¯¼£¾õ¶·¤Ë³¹¤Î¿Í¤«¤é¤ÏÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
3Ï¢µÙÌÀ¤±¤Î14Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¡£
Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï°ì»þ¡¢Àè½µËö¤è¤ê1500±ß°Ê¾åÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¡¢½ªÃÍ¤Ï4Ëü6847±ß¤Þ¤Ç²¼Íî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¸øÌÀ¡¦ÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½
¡Ö¼«¸øÏ¢Î©À¯¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤óÇò»æ¤È¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´Ø·¸¤Ë¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤È¤·¤¿¤¤¡×
¢¡¼«Ì±¡¦¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ
¡Ö°ìÊýÅª¤ËÏ¢Î©À¯¸¢¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡×
³ô²Á²¼Íî¤ÎÍ×°ø¤Î1¤Ä¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬Ï¢Î©À¯¸¢¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁíºÛ¤¬ÁíÍýÂç¿Ã½¢Ç¤¤Ç¤¤ë¤«ÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬Áý¤·¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ÊºâÀ¯À¯ºö¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤Ç³ô²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡Ö¹â»Ô¥È¥ìー¥É¡×¤¬´¬¤Ìá¤µ¤ì¤¿·Á¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ë³¹¤Î¿Í¤«¤é¤ÏÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤¬¡£
¢¡²ñ¼Ò°÷ 30ÂåÃËÀ
¡Ö¡Ê³ô¤ò¡ËÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡Ê¹â»Ô¥È¥ìー¥É¤Ç¡Ë¾å¤¬¤Ã¤Æº£²ó¡¢²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·ÐºÑ¤È³ô²Á¤¬¸«¹ç¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤¬°ì¤Ä¤¢¤ë¤¬Êª²Á¤À¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤³¤ÎÀèÉÔ°Â¡×
¢¡²ð¸î»Î 50Âå½÷À
¡ÖÆüËÜ¤È¤¤¤¦¹ñ¤¬¤Þ¤ÀÄê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È°ìÈÖ»×¤¦¡×
¢¡¶âÍ»¶È 60ÂåÃËÀ
¡Ö¡Ê¹â»ÔÁíºÛ¤¬¡Ë¼óÈÉ»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«ÈùÌ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Þ¤¿¡Ê³ô²Á¤¬¡ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Çº£¸å¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¤È¡×
¼¡¤ÎÁíÍý¤Ë¤ÏÃ¯¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤Î¤«¡£
»Ô¾ì¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëÀ¯¶É¤Îº®Íð¡£
Íè½µÁ°È¾¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¡¢Î×»þ¹ñ²ñ¤Ç¤ÎÁíÍýÂç¿Ã»ØÌ¾Áªµó¤Ë¸þ¤±¤¿Í¿ÌîÅÞ¤ÎÆ°¤¤ËÃí»ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¦¼«¸øÏ¢Î©²ò¾Ã ÃÏÊýÁÈ¿¥¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡ÖÀÄÅ·¤Î¤Ø¤¤ì¤¤ÇÂ¿Æñ¤ÊÁ¥½Ð¡×¡ÖÌîÅÞ¤ÎÁí°Õ¤Î¿Í¤ò¼óÁê¤Ë¡×ÂçÊ¬
¡¦¹â»Ô¥È¥ìー¥É ÃÏÊý·ÐºÑ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¡©¡Ö¿·Ê¬Ìî¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ç¤Ï²¸·Ã¡×¡ÖNISA¤ÎÌÃÊÁ¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤â
