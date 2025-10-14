ËüÇî¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Î¡É¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¡É¤Ï¹ñÆâºÇÂ¿¤Î3,000µ¡¡ªÎß·×Èô¹Ô¿ô¤Ï¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤Ë¡ª¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤¬ÂçºåŽ¥´ØÀ¾ËüÇî ºÇ¸å¤ÎÌë¤ËÅÐ¾ì
2025Ç¯10·î13Æü¤ËÊÄËë¤ò·Þ¤¨¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÌë¶õ¤ò¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¤¬ÁÔÂç¤ËºÌ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥ì¥Ã¥É¥¯¥ê¥Õ¤Ï¡¢2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¡ÊÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ë¤ÎÊÄËëÆü¤Ç¤¢¤ë10·î13Æü¤Ë¡¢¹ñÆâºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë3,000µ¡¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥·¥ç¡¼¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËüÇî¤Î²ñ´üÃæ¡Ê½àÈ÷´ü´Ö¤ò´Þ¤à¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Îß·×140,194µ¡¥É¥í¡¼¥ó¤òÈô¹Ô¤µ¤»¡¢¡Ö°ìÇ¯´Ö¤ËÈô¹Ô¤µ¤»¤¿¥Þ¥ë¥Á¥í¡¼¥¿¡¼/¥É¥í¡¼¥ó¤ÎºÇÂ¿¿ô¡×¤È¤·¤Æ¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤Ë¤âÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£È¾Ç¯´Ö¤ÎËüÇî¤ÎºÇ¸å¤ÎÌë¶õ¤òºÌ¤Ã¤¿µðÂç¤Ê¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î»Ñ¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤¬Ì¥Î»¤µ¤ì¡¢´¶Æ°¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËüÇî¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Ë3,000µ¡¤¬°ìÀÆ¤Ë¡ª¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤â¡ª
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÊÄËëÆü¡¢¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Î¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë3,000µ¡¤¬Ìë¶õ¤òºÌ¤ë°µ´¬¤Î¸÷·Ê¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¥·¥ç¡¼¤Ï¡¢ËüÇî¤Î²ñ´ü¤ò»Ù¤¨¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿ÆÃÊÌ¤Ê±é½Ð¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²Ö²Ð¤òÅëºÜ¤·¤¿¥É¥í¡¼¥ó¤ä¡¢½¾ÍèÉÊ¤è¤êÌó6ÇÜ¤âÌÀ¤ë¤¤¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÅëºÜ¤·¤¿µ¡ÂÎ¤âÅêÆþ¤µ¤ì¡¢ÃÏµå¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÌ¿¤¬¶Á¤¹ç¤¦»Ñ¤òÉÁ¤½Ð¤·¡¢ËüÇî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡ÖOne World, One Planet.¡×¤ò¾ÝÄ§Åª¤ËÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥ì¥Ã¥É¥¯¥ê¥Õ¤Ï¡¢ËüÇî¤Î²ñ´üÃæ¡Ê½àÈ÷´ü´Ö¤ò´Þ¤à¡Ë¤ËÎß·×140,194µ¡¤â¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤òÈô¹Ô¤µ¤»¡¢¡Ö°ìÇ¯´Ö¤ËÈô¹Ô¤µ¤»¤¿¥Þ¥ë¥Á¥í¡¼¥¿¡¼/¥É¥í¡¼¥ó¤ÎºÇÂ¿¿ô¡×¤È¤·¤Æ¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ÍÍ¡¢¶õ¤«¤é¹ßÎ×¡ªÎ©ÂÎ¥É¥í¡¼¥ó¥¢¡¼¥È¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤¬°Û¼¡¸µ
¥·¥ç¡¼¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤¬Ìë¶õ¤ËµðÂç¤Ê»Ñ¤Ç½Ð¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£2,220µ¡¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÁ¤«¤ì¤¿¡ÖµðÂç¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤Ï¡¢½ÄÌó215m¡¢²£Ìó185m¡¢±ü¹Ô¤Ìó60m¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤ÊÎ©ÂÎ¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç¡¢´ÑµÒ¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Ê±é½Ð¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢È¾Ç¯´ÖÂ³¤¤¤¿¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤ÆÍè¾ì¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö°ìÇ¯´Ö¤Ë¸µ¤âÂ¿¤¯¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤òÈô¤Ð¤·¡×¥®¥Í¥¹Ç§Äê¡ª
¥ì¥Ã¥É¥¯¥ê¥Õ¤Ï¡¢ËüÇî¤Î½àÈ÷´ü´Ö¤ò´Þ¤à2025Ç¯3·î17Æü¡ÁÊÄËëÆü¤Î10·î13Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ë¡¢Îß·×¤Ç140,194µ¡¤â¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤òÈô¹Ô¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¼ÂÀÓ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¡ÖMost multirotors/drones launched in a year ¡Ê°ìÇ¯´Ö¤ËÈô¹Ô¤µ¤»¤¿¥Þ¥ë¥Á¥í¡¼¥¿¡¼/¥É¥í¡¼¥ó¤ÎºÇÂ¿¿ô¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤ËÀµ¼°Ç§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎµÏ¿¤Ï¡¢´ûÂ¸¤ÎµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿·¤¿¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¤Î½é¤á¤Æ¤ÎÇ§Äê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³«ËëÆü¤Ë¤â¥®¥Í¥¹µÏ¿¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿
¥ì¥Ã¥É¥¯¥ê¥Õ¤¬ËüÇî´ü´ÖÃæ¤Ë¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ïº£²ó¤¬2ÅÙÌÜ¤Ç¤¹¡£
³«ËëÆü¤Ç¤¢¤ë4·î13Æü¤Ë¤Ï¡¢2,500µ¡¤Î¥·¥ç¡¼¤ÎÃæ¤Ç1,749µ¡¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¡ÖLargest aerial display of a tree formed by multirotors/drones ¡Ê¥Þ¥ë¥Á¥í¡¼¥¿¡¼/¥É¥í¡¼¥ó¤Ë¤è¤ëºÇÂç¤ÎÌÚ¤Î¶õÃæ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤ò¡¢Ã£À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò¾þ¤Ã¤¿¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¤Ï¡¢¹ñÆâºÇÂ¿¤Î3,000µ¡¤Ë¤è¤ë°µ´¬¤Î¸÷·Ê¤È¡¢Îß·×Èô¹Ô¿ô14Ëüµ¡¤Ë¤è¤ë¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¼ùÎ©¤È¤¤¤¦¡¢Æó½Å¤Î°Î¶È¤Ç¤½¤ÎËë¤òÊÄ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥Ã¥É¥¯¥ê¥Õ¤Ë¤è¤ë¤³¤Î°Î¶È¤Ï¡¢ËüÇî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤¤¤Î¤Áµ±¤¯Ì¤Íè¼Ò²ñ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤òÌë¶õ¤ËÉÁ¤½Ð¤·¡¢ÆüËÜ¤Îµ»½Ñ¤ÈÁÏÂ¤À¤òÀ¤³¦¤Ë¶¯¤¯°õ¾Ý¤Å¤±¤Þ¤·¤¿¡£
