¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛFACT¡¢Àµ¿¿ÀµÌÃ¤Î¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¡ãROCK-O-RAMA-THE END¡ä¤Ë2Ëü¿Í¤Î´¶¼Õ¡Ö²¶¤Î¸Ø¤ê¤Ç¤¹¡ª¡×
FACT¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãROCK-O-RAMA-THE END¡ä¤¬10·î5Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì9-11¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£2024Ç¯12·î¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãREDLINE ALL THE FINAL¡ä¤Ë¤Æ9Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤¿FACT¤Ï¡¢¡ãSATANIC CARNIVAL¡ä½Ð±é¤Û¤«¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ãFACT IS LIFE TOUR 2025¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤ÎÌó1Ç¯´Ö¡¢ÀºÎÏÅª¤ÊºÆ»ÏÆ°¤òÂ³¤±¡¢¤½¤·¤Æ¡ãROCK-O-RAMA-THE END¡ä¤¬Àµ¿¿ÀµÌÃ¤Î¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤Ë¤·¤ÆËÜÅö¤Î²ò»¶¤È¤Ê¤ë¡£
ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì9-11¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢UNITY STAGE¡¢ANARCHY STAGE¡¢TRUCK STAGE¤È¤¤¤Ã¤¿3¤Ä¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÀßÃÖ¡£UNITY STAGE¡¢ANARCHY STAGE¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò²£ÊÂ¤Ó¤ËÇÛÃÖ¤·¤Æ9-10¥Û¡¼¥ë¤ò¤Ö¤ÁÈ´¤¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Î²ÙÂæ¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤·¤¿11¥Û¡¼¥ë¤ÎTRUCK STAGE¤Ï¥Õ¥í¥¢¸åÊý¤Ë¥¹¥±¡¼¥È¥Ñ¡¼¥¯¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¥¹¥È¥ê¡¼¥È´¶¤¬±é½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
½Ð±é¤Ïteam GOOD SKATES¤ä¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥¢¥¯¥È´Þ¤à¡¢Á´19ÁÈ¡£FACT¤È¤È¤â¤Ë¥é¥¦¥É¥·¡¼¥ó¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿ÌÁÍ§¤ä¡¢³¤³°¤«¤éClosure In Moscow¤äYour Demise¤ò¾·æÛ¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤ò¤â¤Ã¤Æ²ò»¶¤¹¤ëFACT¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹1Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£UNITY STAGE¢ªANARCHY STAGE¤Î½çÈÖ¤Ç¸ò¸ß¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î³Æ¥Ð¥ó¥É¤ÎÇ®±é¤òºÙÉô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡£
¡ÚHEY-SMITH¡ÛUNITY STAGE
³«±é»þ¹ï¤ÎÀµ¸á12»þ¤ò·Þ¤¨¡¢¡Ö¤ª¤Ã¤Ï¤è¡¼¡ª¡×¤ÈÃö¼í½¨Ê¿(Vo/G)¤¬°§»¢¤·¤¿UNITY STAGE¤Î¥È¥Ã¥×¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏHEY-SMITH¤À¡£SE¤¬Î®¤ì¤¿ÅÓÃ¼¤Ë¥Õ¥í¥¢¤Î¡È¥ª¥¤¡ª¥ª¥¤¡ª¡É¥³¡¼¥ë¤ÏÌÄ¤ê»ß¤Þ¤º¡¢1¶ÊÌÜ¡ÖLiving In My Skin¡×¤«¤é´ÑµÒ¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¥Õ¥ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡£Â³¤¯¡ÖSay My Name¡×¤Ç¾ì¤ÎÇ®¤ò¤µ¤é¤Ë²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡ÖFog And Clouds¡×¤Ç¤ÏÌµÎà¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¶õ´Ö¤òºî¤ê¾å¤²¡¢¡ÖOVER¡×Ä¾¸å¤ËMC¤Ø¡£
¡Ö¿ë¤Ë¤³¤ÎÆü¤¬Íè¤¿¤ï¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¾Ð´é¤Ç¡ª ¼ä¤·¤¤¤±¤É¡¢FACT¤¬·è¤á¤¿¤³¤È¤ä¤«¤éÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤·¤¿¤¤¡£º£Æü¤Ï¸ÀÍÕ¤Ï¤¤¤é¤ó¤ï¡£²¶¤é¥Ð¥ó¥ÉÃç´Ö¡¢¥é¥¤¥ô¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¹ð¤²¡¢À¸Ì¿ÎÏÞý¤ë¡ÖBe The One¡×¤Ê¤É¥¢¥ó¥»¥à¶Ê¤ò¼¡¡¹¤ÈÅê²¼¡£
¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤éFACT¤Î¿Í´ÖÀÃÎ¤é¤ó¤ä¤í¤¦¤±¤É¡¢ºÇ¹â¤Î¿Í´Ö¤ä¤«¤é¡¢°Â¿´¤·¤í¡ª¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢¡ÖDon¡Çt Worry My Friend¡×¤Ø¡£¥é¥¹¥È¤Î¡ÖCome back my dog¡×±éÁÕ¸å¤â¡Öµ¤¤¬¸þ¤¤¤¿¤é¡¢Éü³è¤·¤Æ¤Í¡¼¡ª¡×¤ÈÌ¾»ÄÀË¤·¤½¤¦¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿Ãö¼í¡£FACT°¦°î¤ì¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç²ÐÉÕ¤±Ìò¤Î»ÈÌ¿¤ò¤·¤Ã¤«¤ê²Ì¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ú04 Limited Sazabys¡ÛANARCHY STAGE
15Ê¬´Ö¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¥ë¤ò¶´¤ó¤Ç¡¢ANARCHY STAGE¤Î°ìÈÖ¼ê¤Ï04 LIMITED SAZABYS¤¬Ì³¤á¤¿¡£¡ÖËëÄ¥¡¼¡ª¡×¤ÈRYU-TA (G/Cho)¤¬Íº¶«¤Ó¤ò¾å¤²¡¢Ëë³«¤±¤Ï¡Öfiction¡×¤«¤é¡£´ÖÈ±Æþ¤ì¤º¤Ë¡Ömonolith¡×¤Ë°Ü¤ë¤È¡¢ÌÀ¤ë¤¤¥á¥í¥Ç¥£¤¬¥Õ¥í¥¢¤ò¾È¤é¤·¤¿¡£¡È¢ö¤¤Ã¤È´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê ¥í¥Ã¥¯¥ª¡¼¥é¥Þ FACTºÇ¸å¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡É¤È²Î»ì¤òÊÑ¹¹¤·¤ÆÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¥Ñ¡¼¥È¤Ë´ÑµÒ¤â¶½Ê³¾õÂÖ¤À¡£
¡ÖFinder¡×¤ò·Ð¤Æ¡¢¡Ö¡È²¿¤Ç¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡È¤À¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡É¡×¤ÈFACT¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿GEN (Vo/B)¡£¡ÖAlien¡×¡ÖUtopia¡×¤Ç¥Õ¥í¥¢¤ò¥¬¥ó¥¬¥óÊ²¤ÉÕ¤±¤¿¸å¡¢FACT¤Ø´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö¥®¥êFACT¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿À¤Âå¡¢FACT¤ò´Ñ¤Æ¡¢¿·¤·¤¤°äÅÁ»Ò¤¬¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¥Ð¥ó¥É¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£FACT¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈGEN¤¬¹ð¤²¤ë¤È¡ÖSquall¡×¤Ø¡£¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤ò²ñ¾ì°ìÇÕ¤Ë¶Á¤«¤»¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ömagnet¡×¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÄù¤á³ç¤Ã¤¿¡£¡È¢ö¤µ¤è¤Ê¤é ·Ò¤¤¤À¼ê¤ò ÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë ²¿ÅÙ¤â·¯¤ò¸Æ¤Ö¡É¤È¤¤¤¦²Î»ì¤Î°ìÀá¤¬¡¢¤Þ¤ë¤ÇFACT¤ËÊû¤²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¶Á¤¤¤¿¤Î¤Ï¸¸ÁÛ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡ÚCLOSURE IN MOSCOW¡ÛUNITY STAGE
³¤³°¥Ä¥¢¡¼¤âÉÑÈË¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿FACT¤È¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¤³¤³°¥Ð¥ó¥É¤Î1ÁÈÌÜ¤Ï¡¢CLOSURE IN MOSCOW¤À¡£¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤«¤éÍèÆü¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¤Ê¥¤¥ó¥È¥í¤òÇÛ¤·¤¿¡ÖSweet#hart¡×¤ÇËë¤ò³«¤±¡¢¥á¥í¥Ç¥£¥¢¥¹¤«¤Ä¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤Ê±éÁÕ¤Ç¥Õ¥í¥¢¤ò¸£°ú¤¹¤ë¡£POLYPHIA¤ËÄÌ¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥×¥í¥°¥ì´¶¤âÌ¥ÎÏÅª¤À¡£
¡Ö15¥¤¥ä¡¼¥º¡¦¥Ð¥Ã¥¯¡ª ¥À¥ó¥·¥ó¥°OK!?¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡ÖA Night at the Spleen¡×¤Ø¡£¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼(Vo)¤Î¥½¥¦¥ë¥Õ¥ë¤Ê²ÎÀ¼¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢´ÑµÒ¤âÂÎ¤ò·ã¤·¤¯ÍÉ¤é¤¹¡£¡ÖBetter Way¡×¤Ç¤âÎàµ©¤Ê¤ë¥á¥í¥Ç¥£¤ÎÎÉ¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢Äù¤á¤Î¡ÖNeoprene Byzantine¡×¤Ç¤Ï´ÑµÒ¤È¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£15Ç¯¤Î¶õÇò¤òËä¤á¤ëÇ®±é¤ÇÄÞº¯¤ò»Ä¤·¡¢FACT¤È´ÑµÒ¤Ø´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òµî¤Ã¤¿¡£
¡ÚNOISEMAKER¡ÛANARCHY STAGE
¡Ö¹Ô¤¯¤¾¡¢ËëÄ¥¡ª¡×¤È¤¤¤¦AG(Vo)¤Î¶«¤Ó¤«¤éËë¤ò³«¤±¤¿NOISEMAKER¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢¡ÖLAST FOREVER¡×¤ÇËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ë½¸·ë¤·¤¿´ÑµÒ¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥¸¥ã¥ó¥×¤µ¤»¤ë¡£¥Ø¥ô¥£¤Ê¥®¥¿¡¼¥Õ¥ì¡¼¥º¤«¤é¹üÂÀ¤Ê¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¡ÖChange My Life¡×¤ÎÇúÈ¯ÎÏ¤âÀ¨¤Þ¤¸¤¤¸Â¤ê¤À¡£Â³¤¯¡ÖSomething New¡×¤Î¥µ¥Ó¤Ç¤ÏµðÂç¤Ê¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¤½¤Î°ìÂÎ´¶¤ËÄ»È©¤ò³Ð¤¨¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
´¿´î¤Î¥í¥Ã¥¯¥Á¥å¡¼¥ó¡ÖNAME¡×¤Ç´ÑµÒ¤ò¥Ö¥Á¾å¤²¤¿¸å¡¢¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡¢FACT¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÃ»¤¤MC¤ò¶´¤ß¡¢¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤Ê¡ÖSupernatural¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖWings (feat.Jesse)¡×¤Ç¤ÏThe BONEZ¤ÎJesse¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤ë¤Ê¤É²ñ¾ì¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬Ê¨ÅÀ¤ËÃ£¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¡ÖFACTºÇ¹â¡¼¡ª ²¶¤é¤Ï¤¢¤È30Ç¯Â³¤±¤Æ¡¢50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£²¶¤é¤¬»ß¤Þ¤ë¤È¤¤Ï¿´Â¡¤¬»ß¤Þ¤ë¤È¤¤Ê¤ó¤À¤è¡ª¡×¤ÈAG¤¬ËÊ¤¨¡¢¡ÖFlag¡×¤Ç¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¥Õ¥í¥¢¤Ë¹ß¤ê¤ÆµÒÀÊÆâÉô¤«¤é´ÑµÒ¤òÊ²¤ÉÕ¤±¤ë¡£²ñ¾ì¤òÊ¤¤¤¿Ô¤¯¤¹¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¤ÎÍò¤Ï°µ´¬¤Î°ì¸ì¤Ë¿Ô¤¤ë¡£
¡ÚYour Demise¡ÛUNITY STAGE
³¤³°¥Ð¥ó¥É2ÁÈÌÜ¤ÏUK¥Ï¡¼¥É¥³¥¢¤ÎÍº¡¢Your Demise¤À¡£Èà¤é¤â¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¡¢¡Ö¥µ¡¼¥¯¥ë¥Ô¥Ã¥È¡ª¡×¤È½é¤ÃÃ¼¤«¤é´ÑµÒ¤òÀú¤ê¡¢·ã¾ðíþ¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤òÃ¡¤¤Ä¤±¤¿¡£Â³¤¯¡ÖBurnt Tongues¡×¤âÇË²õÎÏÈ´·²¤Ç¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤·¤¿¾×Æ°¤Ç´ÑµÒ¤òÀ©°µ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÖTOKYO! Are you Ready?¡×¤È¥Õ¥í¥¢¤òÊ¨¤«¤»¡¢¡ÖBORN A SNAKE¡×¤Ç²ñ¾ì¤òÍÉ¤é¤¹¡£¶Ê¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¡¢¥Õ¥í¥¢¤Î²¹ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡ÖJAPAN is BEST!¡×¤ÈMC¤òÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¾åµ¡·ù¤À¡£¾®ºÙ¹©¤Ê¤·¤Î¡¢¥¹¥È¥í¥ó¥°¤ÊÏÓ¤ÃÀá¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚFC FiVE¡ÛANARCHY STAGE
ANARCHY STAGE¤Î¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¾å¤Ë¥¤¥é¥¹¥È¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥Ð¥ó¥ÉÏÈ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÈFC FiVE¤Ç¤¢¤ë¡£²ò»¶¤·¤¿ÌÁÍ§¤ËFACT¼«¤é½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¡¢¤½¤ì¤ò¾µÂú¤·¤¿FC FiVE¤ÎÃËµ¤¤Ë¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¤Ð¤«¤ê¡£¼Â¤Ë13Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉü³è¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï2012Ç¯5·î12Æü¤ËÅìµþ¡¦Âå´±»³UNIT¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²ò»¶¥é¥¤¥ôÆ±ÍÍ¡¢¡ÖENTER¡×¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿¡£TOMY(Vo)¡¢HIROTO(G)¡¢TOKU(B)¡¢KIMURA(Dr)¤Î4¿Í¤¬Â·¤¤¡¢¡ÖNEW GREED¡×¤«¤é¹ë²÷¤Ë»Â¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸Âµ¤ËÎë¤Ê¤ê¾õÂÖ¤Ç¸«¼é¤ë¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤â»þ¤Ë·ý¤ò¿¶¤ê¾å¤²¡¢»þ¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤Ç¥³¡¼¥é¥¹¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ê¤È¡¢FC FiVEÉü³è¤Ë¶½Ê³¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£Â³¤¯¡ÖJADED HOPE¡×¤Ç¤ÏFACT¤ÎAdam(G/Vo)¤¬»²Àï¤·¡¢Ç®ÎÌÁý¤·¤Þ¤·¤Î¥Ï¡¼¥É¥³¥¢¤Ç¹¶¤á¤Þ¤¯¤ë¡£¿ÞÂÀ¤¤¥Ù¡¼¥¹¥é¥¤¥ó¤¬¶Á¤¯¡ÖGENERATIONS¡×¡¢¡È»¨Áð¤Î¤´¤È¤¯í÷¤·¤¯À¸¤¤í¡ª¡É¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈë¤á¤¿¡ÖDANDELIONS BULES¡×¤Î¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¶ÊÅ¸³«¤â°µ´¬¡£¥é¥¹¥È¤Î¡ÖMY STRIFE¡×¤Ç¤ÏTOMY¤¬µÒÀÊ¥¨¥ê¥¢¤ËÆÍÆþ¤·¡¢ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤ò¥é¥¤¥ô¥Ï¥¦¥¹²½¤µ¤»¤ëÒöÓ¬¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡£
¡Údustbox¡ÛUNITY STAGE
¡ÖRight Now¡×¤«¤é¥Õ¥í¥¢¤òâÁ¤·¤¯¾È¤é¤·¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ïdustbox¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÖEmotions¡×¤ò·Ð¤Æ¡¢É¬»¦¤Î¡ÖTry My Luck¡×¤¬Áá¤¯¤âßÚÎö¤¹¤ëÅÜÅó¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡£SUGA(Vo/G)¡¢JOJI(B/Vo)¡¢COUNTRY YARD¤ÎShunichi Asanuma(Dr / support)¤Ë¤è¤ë»°°Ì°ìÂÎ¤ÎÆÍ¿ÊÎÏ¤¬È¾Ã¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ï¡¼¥É¥³¥¢¥Ð¥ó¥É¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¥¿¥Õ¤ÊÂ²ó¤ê¤òÄÉ¤¤É÷¤Ë³Ú¶Ê¤ÎÀª¤¤¤Ï°ìÃÊ¤È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÖBitter Sweet¡×¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤¿¸å¡¢¡Ö¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢ºÇ¸å¡¢Á´°÷¤Ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¤È¸À¤¨¤¿¤é¡Ä¡Äµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ï¡×¤È¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤ß´³¤¹JOJI¡£Âç¹ç¾§¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¡ÖHere Comes A Miracle¡×¡¢·ã¤·¤¤¥µ¡¼¥¯¥ë¥Ô¥Ã¥È¤ËÊ¨¤¯¡ÖHardle Race¡×¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö¡ÖTomorrow¡×¤ò¤ä¤í¤¦¤«¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ë¤¹¤ë¤ï¡×¤È¤¤¤¦MC¤ò¶´¤ß¡¢¡ÖNo More Tequi¡×¤ò¥×¥ì¥¤¡£FACT¤ÎKazuki¤¬¥·¥ã¥¦¥È¤·¤ÆÆ±¶Ê¤ËÆþ¤ëÎ®¤ì¤â´°àú¡¢ENTH¤Î¥Ê¥ª¥¤â¹çÎ®¤À¡£Ì¾¶Ê¡ÖJupiter¡×¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤È¡¢¡ÖFACT¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¼¡ª¡×¤ÈSUGA¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤´¶¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¡ÚSHANK¡ÛANARCHY STAGE
°Ã¸¶¾Ê¿(Vo/B)¤Î¿¤Ó¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤¬2Ëü¿Í¤ò°û¤ß¹þ¤ó¤À¾ìÆâ¤Ë¹¤¬¤ë¤È¡¢SHANK¤Ï¡ÖSet the fire¡×¤Ç¥·¥ç¥¦¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£»ý¤ÁÁ°¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤ÎÎÉ¤µ¤òÂ¸Ê¬¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¸å¡¢º£Ç¯8·î¤Ë½Ð¤¿ºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ÖCheap Rad Wine¡×¤òÈäÏª¡£
¤µ¤é¤Ë¥¹¥«¤Î¥ê¥º¥à¤òÍÑ¤¤¤¿¡ÖLife is¡Ä¡×¡¢¼ÀÁö´¶°î¤ì¤ë¡ÖWeather is Beautiful¡×¤È´ËµÞ¤ËÉÙ¤à¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ç´ÑµÒ¤òËÝÏ®¤¹¤ë¡£¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Õ¤«¤é¥¹¥«¥À¥ó¥¹¤Þ¤Ç¡¢¥Õ¥í¥¢¤ò¾¸°®¤¹¤ë±éÁÕÎÏ¤Ë¤âÓ¹¤é¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖExtreme¡×¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤¿¸å¡¢Crossfaith¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Ì¾¤òµó¤²¡¢¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ëµ§¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë°Ã¸¶¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡ÖMidnight Grow¡×¤Î°¥ÀÚ¤Ê²Î¥á¥í¤Ë¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¡ÚCrystal Lake¡ÛUNITY STAGE
SE¤¬¹â¤é¤«¤ËÌÄ¤ê¶Á¤¯¤È¡¢Crystal Lake¤ÎÅÐ¾ì¤À¡£¡Ö¥Ð¥¦¥ó¥¹¡ª¡×¤ÈJohn(Vo)¤¬Àú¤ë¤È¡ÖMatrix¡×¤ÇÈà¤é¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤ÎÅÓÃæ¤ÇHER NAME IN BLOOD¤ÎIKEPY(Vo)¤¬Èô¤ÓÆþ¤ê¤·¡¢Adam¤ÈÍí¤àÌî½Ã¥·¥ã¥¦¥È¤Ë´ÑµÒ¤â¾ºÅ·¾õÂÖ¤À¡£¡ÖSix Feet Under¡×¤Ç¤Ï¥µ¡¼¥¯¥ë¥Ô¥Ã¥È¤ò¤½¤³¤«¤·¤³¤Ëºî¤ê½Ð¤·¡¢¿·¶Ê¡ÖCrossing Nails¡×¤Ç¹ëÊü¤Ê¥á¥¿¥ë¥³¥¢¤òÃ¡¤¤Ä¤±¤ë¡£
¡ÖFACT¤ò¤Ö¤Ã²õ¤·¤Æ¡¢Áò¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤¼¡ª¡×¤È¤¤¤¦YD(G)¤é¤·¤¤MC¤ò¶´¤ß¡¢Prompts¤ÎPK(Vo)¤ò·Þ¤¨¤¿¡ÖLost In Forever¡×¤Ç¤ÏAdam¤¬¥±¡¼¥¿¥¤¤Î¥é¥¤¥È¤òÅô¤·¡¢ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤¬Ìµ¿ô¤Î¸÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¡ÖMercury¡×¤Ø¡£
¡Öº£Æü¡¢FACTºÇ¸å¤ÎÆü¤À¤±¤É¡¢²¶¤Î¿ÍÀ¸¡¢Èà¤é¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤³¤³¤Ë¤¤¤Ê¤¤¡£FACT¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¡¢¡Ö½Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Crossfaith¤ËÊû¤²¤Þ¤¹¡×¤È¹ð¤²¤ë¤È¡¢¡ÖApollo¡×¤òºÇ¸å¤Ë¥×¥ì¥¤¡£²»³Ú¤òÄÌ¤·¡¢Ãç´Ö¤È¤Îå«¤òÅÁ¤¨¤ëÈà¤é¤Î»ÑÀª¤ÏÂç¤¤Ê¶¦´¶¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡ÚThe BONEZ¡ÛANARCHY STAGE
¤¤¤è¤¤¤è¡Ö¡ãROCK-O-RAMA-THE END¡ä¤â»Ä¤ê2ÁÈ¡£FACT¤ËºÇ¹â¤Î¥Ð¥È¥ó¤òÅÏ¤¹¤Ù¤¯¡¢The BONEZ¤Ï¿À¤¬¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¾ðÇ®íþ¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£¡ÖWe are The BONEZ¡×¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿Èà¤é¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢KOKI(G)¤¬¼ê¤ò¾å²¼¤ËÆ°¤«¤·¤Æ´ÑµÒ¤ò¥¸¥ã¥ó¥×¤Ø¤ÈÍ¶Æ³¤¹¤ë¡£Â³¤¯¡ÖRusted Car¡×¤Ç¤ÏZAX(Dr)¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥É¥é¥à¤¬¶Ê¤ò¸£°ú¤·¡¢¥Õ¥í¥ó¥È3¿Í¤¬Æ±»þ¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ëÍÍ¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£
¡ÖCrossfaith¤Ç¤¹¡¢¤è¤í¤·¤¯¡ª ¤Ê¤ó¤Àº£Æü¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Í¤¨¤Ê¡×¤ÈJESSE¤ÏÊ£»¨¤Ê¿´¾ð¤òÀÖÍç¡¹¤ËÅÇÏª¤·¤¿¤¬¡¢±²´¬¤¯´¶¾ð¤ò²»³Ú¤Ç¸«»ö¤Ë¥¹¥Ñ¡¼¥¯¤µ¤»¤ëÁ´¿ÈÁ´Îî¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬À¨¤Þ¤¸¤¤¡£¡ÖLove Song¡×¤ò·Ð¤Æ¡¢Â³¤¯¡ÖNew Original¡×¤Ç¤ÏT$UYO$HI¤Î¥Ù¡¼¥¹¤¬¤¦¤Í¤ê¤ò¾å¤²¡¢´ÑµÒ¤¬º¸±¦¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ë¥Ô¡¼¥¹¥Õ¥ë¤Ê·Ê¿§¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ÖROCK-O-RAMA¡¢FACT¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª ¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¡ª¡×¤ÈZAX¤¬¶«¤Ó¡¢¥é¥¤¥ô´¶°î¤ì¤ë¿·¶Ê¡ÖSo Fucking What¡×¤Ø¡£¤½¤ì¤«¤é¡ÖThread & Needle¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡ÖFACT¤Ë·Ò¤²¤ë¤¼¡ª¡×¤È¸À¤¤Êü¤Á¡¢2Ëü¿Í¤ÎÂç¹ç¾§¤Ë¥Õ¥í¥¢¤¬ÍÉ¤ì¤¿¡ÖSUNTOWN¡×¤òÈäÏª¡£·ã¤·¤¯Ë½¤ì²ó¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢²Î¤Ëº²¤ò¹þ¤á¤ëJESSE¤Î»Ñ¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Å£ÉÕ¤±¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚFACT¡ÛUNITY STAGE
¸á¸å8»þ¤ò²ó¤Ã¤¿º¢¡¢¤Ä¤¤¤Ë6¿Í¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£¡Ö¥é¥¹¥È¤À¡¢Í·¤ó¤Ç¤±¡ª¡×¤ÈHiro(Vo)¤¬¶«¤Ö¤È¡¢Âç¥È¥ê¤ÎFACT¤Î¥é¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£¡Öslip of the lip¡×¤Ç¤½¤Î²Ð³¸¤òÀÚ¤ë¤È¡¢ò¿µÍ¤á¾õÂÖ¤ÎËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤¬´¿´î¤Î¥¯¥é¥Ã¥×¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£Â³¤¯¡ÖLos Angels¡×¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥È¥í¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¤À¤±¤ÇÂç´¿À¼¤¬Ê¨¤¯¤Ê¤É¡¢Èà¤é¤Î³Ú¶Ê¤¬¤É¤ì¤À¤±°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÄË´¶¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Öpurple eyes¡×¤Ë·Ò¤®¡¢¥Ð¥ó¥É¤ÎÀª¤¤¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Hiro¤Î¿¤Ó¤ä¤«¤Ê¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¥Ü¥¤¥¹¤ò¼´¤Ë¡¢Adam(G/Vo)¡¢Takahiro(G)¡¢Kazuki(G)¤Î¥·¥ã¥¦¥È¤¬±ç¸î¼Í·â¡¢²Î¤Î½Å¸ü¤µ¤âFACT¤ÎÂç¤¤ÊÉð´ï¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¤³¤ì¤ò¸À¤¦¤Î¤âºÇ¸å¤«¡£FACT¤Ç¤¹¡ª¤³¤³(ËëÄ¥¥á¥Ã¥»)¤ÇFACT¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ë¡£¸÷±É¤Ç¤¹¡ª ¤³¤ó¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤°ìÆü¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë´¶¼Õ¡ª¡×¨¡¨¡Hiro
¡Ö¤ä¤Ù¤§¡¢¤ª¤Þ¤¨¤é¤ß¤ó¤Ê¥¾¥ó¥Ó¤ß¤¿¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¨¡¨¡Kazuki
¤³¤³¤«¤é¸Å¤¤¶Ê¤Ø¤ÈÁÌ¤ê¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º»þÂå¤Î¡ÖStart From Here¡×¡ÖDeviation¡×¡ÖManic¡×¤ÈÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥×¥ì¥¤¡£¥¨¥Ã¥¸ºÝÎ©¤Ä¥Ï¡¼¥É¥³¥¢¤ÎÀÚ¤ìÌ£¤Ï¡¢º£¤âÊÑ¤ï¤é¤º½½ÆóÊ¬¤Ë»É·ãÅª¤À¡£Tomohiro(B)¤ÈEiji(Dr)¤Î¥ê¥º¥àÂâ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¶¯ÎÏ²á¤®¤Æ¥Õ¥í¥¢¤ò¾å¤Ø²¼¤Ø¤ÈÇÈÂÇ¤¿¤»¤ë¡£
¡Ö³Ú¤·¤¤¤Î¤«¡¢Èá¤·¤¤¤Î¤«¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢º£Æü¤ÏÁ´ÎÏ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤ë¤Ê¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Í¡ª¡×¨¡¨¡Adam
¥°¥é¥ó¥¸·ÐÍ³¤Î¥Ø¥ô¥£¥ê¥Õ¤òÍÑ¤¤¤¿¡Öthe way down¡×¤Ç´ÑµÒ¤ò²£¤ËÍÉ¤é¤·¡¢¸åÈ¾¤Ë¡È¢ö¥¢¡¼¥Ñ¥Ä¡¢¥¢¥Ñ¥Ä¡É(¡ÖAPT. (ROSÉ ¡õ Bruno Mars)¡×)¤ÈAdam¤¬²Î¤¦¤Ê¤É¡¢¤ªº×¤ê´¶¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤ë¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ë²ñ¾ì¤âÊ¨¤¯¡£ºÆ¤Ó¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥ô¤Ê¡Öwait¡×¡Önew element¡×¡Ödrag¡×¤È¾ö¤ß¤«¤±¤¿¤ê¤È¡¢Îý¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ÎÎ®¤ì¤Ë¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤Ï½Ð¤ÃÊü¤·¤À¡£¤Þ¤¿¡¢Adam¤Î¥é¥Ã¥×¤¬ßÚÎö¤·¤¿¡Öape¡×¤â¶Ë¾å¤Îº¹¤·¿§¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö²¿¤«ÏÃ¤½¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Æ¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤â¤¦¥Ð¥°¥Ã¤Æ¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¨¡¨¡Eiji
¡Ö¥Ð¥°¤ë¤è¤Í¡© ¥Ð¥ó¥É¤Ã¤Æ¤µ¡¢°ì²ó5Ç¯¤°¤é¤¤¤ä¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£²¶¤é10Ç¯½ÏÀ®¤µ¤»¤¿¤«¤é¤Ê¡¢ÈþÌ£¤¤¤À¤í¡ª¡×¨¡¨¡Kazuki
¡Ö´¶¼Õ¤·¤Æ¤ë¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤·Ê¿§¤À¤è¡ª¡×¨¡¨¡Tomohiro
¤³¤³¤Ç¤Þ¤¿¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º»þÂå¤Î¡ÖPressure¡×¤Ø¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖWe Do It In Our Way All The Way¡×¤ÈÂ³¤±¡¢STRUNG OUT¤Ð¤ê¤Î¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥Ï¡¼¥É¥³¥¢¤ÇÇúÁö¡£¤·¤«¤·¤Þ¤À¤Þ¤ÀÈà¤é¤Î¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¼ÀÁö¤¬»ß¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ÖËëÄ¥¡¢¼¡¤Î¶Ê¤Ï¡¢¤ªÁ°¤é¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤¤¿¤¤¤ó¤À¡£°ì½ï¤Ë²Î¤¦ºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤¾¡ª À¼Ê¹¤«¤»¤Æ¤ä¡¼¡ª¡×¤ÈHiro¤¬¹ð¤²¤Æ¡ÖFOSS¡×¤Ø¡£FACT¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥À¥Ã¥Á¥ï¥¤¥Õ¤¬´ÑµÒ¤ÎÆ¬¾å¤òÈô¤Ó¸ò¤¦Ãæ¡¢Hiro¤Ï¿¶¤ê¹Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¾ðÇ®Åª¤Ê²Î¾§¤ò¶Á¤«¤»¡¢´ÑµÒ¤â¤½¤ì¤ËÂ³¤¯·Á¤ÇÂç¹ç¾§¤¹¤ë¡£¤È¤ê¤ï¤±¥µ¥Ó¤ÎÆÍ¤È´¤±¤Ö¤ê¤ÏÂ¾¤ÎÄÉ¿ï¤òµö¤µ¤Ê¤¤¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤µ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖCrossfaith¤ÈHER NAME IN BLOOD¤Ï½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢°ì½ï¤Ë¤³¤Î¥Õ¥§¥¹¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¨¡¨¡Hiro
¡Ö¤ªÁ°¤é¸«¤¿¤¤¤À¤í¡© ½Ð¤Æ¤¤ÆÍß¤·¤¤¤è¤Ê¡© ¤ß¤ó¤Ê¤Ç¸Æ¤ÓÌá¤½¤¦¤¼¡ª¡×¨¡¨¡Kazuki
»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡ãROCK-O-RAMA-THE END¡ä¤Ø¤Î½Ð±é¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¡¢¥·¥ç¥¦¤Ï¸åÈ¾¤Ø¡£¡Öworm¡×¡Ölook away¡×¡Ödisclosure¡×¡Ömiles away¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¥é¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¤ÎÏ¢È¯¤¬Â©¤â¤Ä¤«¤»¤Ê¤¤¡£
¡Ö10Ç¯Á°¤Ë²ò»¶¤¹¤ë¤È·è¤á¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤é1Ç¯´Ö¥Ä¥¢¡¼¤·¤Æ¡£¤½¤Î1Ç¯´Ö¡ÄËÜ²»¤ò¸À¤¦¤È¡¢²áµî¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¿É¤¯¤ÆÈá¤·¤¤»þ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤Î¿É¤«¤Ã¤¿1Ç¯¤ò¼è¤êÌá¤»¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡£ºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤¤10¥«·î¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Ê¡ª¡×¨¡¨¡Hiro
¤½¤¦¸ì¤Ã¤¿¸å¤ËÌÜÆ¬¤ò²¡¤µ¤¨¤ÆÎÞ¤°¤àHiro¡£¤¹¤ë¤È¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤Ï¡¢´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤¿Tomohiro¤ÎÉ½¾ð¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£´¶Æ°¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤À¡£¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð10Ç¯Á°¤Î²ò»¶¥é¥¤¥ô¡ãROCK-O-RAMA 2015¡ä¤Ç¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ösunset¡×¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¶Ê¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë±éÁÕ¤Ë¾è¤»¤ÆHiro¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ð¥ó¥É¿ÍÀ¸¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡Ö3¿Í¤Ç¥Ð¥ó¥É¤ò»Ï¤á¤Æ¡£½é¤á¤Æ¹Ô¤Ã¤¿ÀéÍÕ¥ë¥Ã¥¯¤ÇTomohiro¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£°ìÅÙÄü¤á¤¿¥Ð¥ó¥É¤È¤¤¤¦Ì´¤ò3¿Í¤¬²¶¤Ë¡Ö²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤Ã¤Æ¡£¤¨¤Ã¤¯¤ó(Eiji)¤¬Æþ¤Ã¤Æ¡¢Adam¤âÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë´Ñ¤é¤ì¤ë¥Ð¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¹¤²¤¨ºÇ¹â¤Î¸÷·Ê¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£²¶¤¿¤Á¤Ï¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤ë¤±¤É¡¢FACT¤È¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¤¬²¶¤Î¸Ø¤ê¤Ç¤¹¡ª ¤³¤ì¤«¤é¤âFACT¤È¤¤¤¦²»³Ú¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç·Ò¤²¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¿Ê¤àAdam¡¢Tomohiro¡¢¤¨¤Ã¤¯¤ó¡¢²¶¤¿¤ÁSHADOWS¤Î3¿Í¡¢¤è¤í¤·¤¯¤Ê¡ª µã¤¤¤Æ¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤â¼¡¤Î¶Ê¤ÇºÇ¸å¤À¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤ëÁ´°÷¡¢¤«¤«¤Ã¤ÆÍè¤¤¡ª¡×¨¡¨¡Hiro
ºÇ¸å¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¤³¤Î¶Ê¤·¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£ÆüËÜ¤Î¥é¥¦¥É¥í¥Ã¥¯¥·¡¼¥ó¤Ë³×Ì¿¤òµ¯¤³¤·¤¿¥¢¥ó¥»¥à¡Öa fact of life¡×¤À¡£¥ï¡¼¥ß¡¼¥®¥¿¡¼¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤¬»É·ãÅª¤Ê¥¤¥ó¥È¥í¤«¤é¡¢ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ï°ú¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ë¤è¤¦¤ÊÁû¤®¤Ã¤×¤ê¡£±Ñ¸ì¤Î²Î»ì¤òÌó2Ëü¿Í¤Î´ÑµÒ¤¬²Î¤¤¾å¤²¤ëÌ¤Á½Í¤Î·Ê¿§¤òºî¤ê¾å¤²¡¢Á´24¶ÊÌó1»þ´ÖÈ¾¤Ë¤ª¤è¤ÖFACTºÇ¸å¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬Ëë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£¤½¤Î¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï½Ð±é¥Ð¥ó¥ÉÁ´°÷¤ÇµÇ°»£±Æ¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ËÀªÂ·¤¤¤·¤¿¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤ÎÎÞ¤È¾Ð´é¤¬ÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
º£¤µ¤é¤Ê¤¬¤é¡¢FACT¤¬ºî¤ë¥Ð¥ó¥É¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ÎÀ¨Ì£¤òºÆÇ§¼±¤µ¤»¤é¤ì¤¿1Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2024Ç¯12·î¤Î¡ãRED LINE ALL THE FINAL¡ä¤Ç9Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉü³è¤ò¿ë¤²¡¢2025Ç¯¤Ë¥Ä¥¢¡¼¤ò²ó¤ê¡¢ºÆ¤ÓËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¥Ô¥ê¥ª¥É¤òÂÇ¤Ã¤¿FACT¡£°ìÅÙÌÜ¤Î²ò»¶¤«¤é10Ç¯¤¬²á¤®¡¢ÆóÅÙÌÜ¤Î²ò»¶¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢FACT¤ÏÅÁÀâ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¥Ð¥ó¥É¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤âÀ¸¤Â³¤±¤ë¡£ÂèÆó¤ÎFACT¤¬¸½¤ì¤ëÆü¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ý¹Ó¶âÎÉ²ð
»£±Æ¡ýÀ¾ô¢ÂÀ°ì¡¿SHOTARO¡¿¾®¿ùÊâ¡¿Taka¡Énekoze photo¡É
¢£¡ãFACT presents¡ÖROCK-O-RAMA-THE END¡×¡ä2025Ç¯10·î5Æü(Æü)¡÷ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì9-11¥Û¡¼¥ë SETLIST
¡ÚHEY-SMITH¡ÛUNITY STAGE
01 Living In My Skin
02 Say My Name
03 Into The Soul
04 Endless Sorrow
05 Fog And Clouds
06 OVER
07 Be The One
08 Radio
09 Inside Of Me
10 We sing our song
11 Don¡Çt Worry My Friend
12 Come back my dog
¡Ú04 Limited Sazabys¡ÛANARCHY STAGE
01 fiction
02 monolith
03 Finder
04 mottö ¢¨JUDY AND MARY¥«¥Ð¡¼
05 GATE
06 Alien
07 Utopia
08 Squall
09 magnet
¡ÚClosure In Moscow¡ÛUNITY STAGE
01 Sweet#hart
02 A Night at the Spleen
03 Primal Sinster
04 Better Way
05 Jaeger Bomb
06 The Church of theTechnocrist
07 Neoprene Byzantine
¡ÚNOISEMAKER¡ÛANARCHY STAGE
01 LAST FOREVER
02 Change My Life
03 Something New
04 NAME
05 Supernatural
06 Wings (feat.Jesse)
07 Flag
¡ÚYour Demise¡ÛUNITY STAGE
01 MMX
02 Burnt Tongues
03 FORGET ABOUT ME
04 Karma
05 BORN A SNAKE
06 PUSH ME UNDER
07 The Golden Age
08 SCARED OF THE LIGHT
09 MILES AWAY
10 The Kids We Used To Be¡Ä
¡ÚFC FiVE¡ÛANARCHY STAGE
01 ENTER
02 NEW GREED
03 JADED HOPE
04 GENERATIONS
05 DANDELIONS BULES
06 MY STRIFE
¡Údustbox¡ÛUNITY STAGE
01 Right Now
02 Emotions
03 Try My Luck
04 Bitter Sweet
05 Riot
06 Here Comes A Miracle
07 Hurdle Race
08 No More Tequila
09 Jupiter
¡ÚSHANK¡ÛANARCHY STAGE
01 Set the fire
02 Cheap Rad Wine
03 Life is¡Ä
04 Weather is Beautiful
05 620
06 Hope
07 Wall Ride
08 Extreme
09 Midnight Grow
10 Departure
11 Good Night Darling
12 submarine
¡ÚCrystal Lake¡ÛUNITY STAGE
01 Matrix
02 Six Feet Under
03 Crossing Nails
04 Lost In Forever
05 Mercury
06 Beloved
07 Apollo
¡ÚThe BONEZ¡ÛANARCHY STAGE
01 We are The BONEZ
02 Rusted Car
03 Love Song
04 New Original
05 So Fucking What
06 Thread & Needle
07 SUNTOWN
¡ÚFACT¡ÛUNITY STAGE
01 slip of the lip
02 Los Angels
03 purple eyes
04 the shadow of envy
05 Start From Here
06 Deviation
07 Manic
08 error
09 the way down
10 wait
11 new element
12 drag
13 ape
14 Pressure
15 We Do It Our Way All The Way
16 FOSS
17 tonight
18 eighty six
19 worm
20 look away
21 disclosure
22 miles away
23 sunset
24 a fact of life
