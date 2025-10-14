¼çÍ×¹ñÆâ¾Ú·ô¡¡ÀèÊª¼è°ú¹â¾ðÊó¤Þ¤È¤á¡Ê10·î14Æü¡¦Ìë´Ö¡Ë
¡¡ÆüËÜ¼è°ú½ê¤¬¸øÉ½¤·¤¿ÀèÊª¼ê¸ý¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢10·î14Æü¤ÎÌë´Ö¼è°ú¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×¹ñÆâ¾Ú·ô³Æ¼Ò¤ÎÇäÇãÆ°¸þ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢þÌîÂ¼¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 418(¡¡¡¡ 366)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1122(¡¡¡¡1122)
¢þÂçÏÂ¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 200(¡¡¡¡ 200)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡2350(¡¡¡¡2350)
¢þ¤ß¤º¤Û¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 8(¡¡¡¡¡¡ 0)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1439(¡¡¡¡1439)
¢þSBI¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 13216(¡¡¡¡8158)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡90(¡¡¡¡¡¡68)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1985(¡¡¡¡1751)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡11·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 17328(¡¡¡¡7106)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡332457(¡¡158081)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 1·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 434(¡¡¡¡ 200)
¢þ³ÚÅ·¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡3848(¡¡¡¡2510)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 477(¡¡¡¡ 365)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡11·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 10421(¡¡¡¡4619)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡176445(¡¡ 88417)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 1·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 276(¡¡¡¡ 164)
¢þ¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 482(¡¡¡¡ 482)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡13(¡¡¡¡¡¡13)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡11·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 980(¡¡¡¡ 980)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 16979(¡¡ 16979)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 1·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡73(¡¡¡¡¡¡73)
¢þ¾¾°æ¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡2706(¡¡¡¡2706)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡55(¡¡¡¡¡¡55)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡11·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1539(¡¡¡¡1539)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 85036(¡¡ 85036)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 1·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡90(¡¡¡¡¡¡90)
¢¨¿ôÃÍ¤ÏÌë´Ö¤ÎÎ©²ñÆâ¼è°ú¤ÈÎ©²ñ³°¡ÊJ-NET¡Ë¼è°ú¤Î¹ç·×¤Ç¤¹¡£
¢¨¥«¥Ã¥³Æâ¤ÏÎ©²ñÆâ¼è°ú¤Î¿ôÃÍ¤Ç¤¹¡£
