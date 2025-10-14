¼çÍ×¹ñÆâ¾Ú·ô¡¡ÀèÊª¼è°ú¹â¾ðÊó¤Þ¤È¤á¡Ê10·î14Æü¡¦ÆüÃæ¡Ë
¡¡ÆüËÜ¼è°ú½ê¤¬¸øÉ½¤·¤¿ÀèÊª¼ê¸ý¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢10·î14Æü¤ÎÆüÃæ¼è°ú¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×¹ñÆâ¾Ú·ô³Æ¼Ò¤ÎÇäÇãÆ°¸þ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢þÌîÂ¼¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡4466(¡¡¡¡1700)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡2096(¡¡¡¡1282)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡3988(¡¡¡¡3882)
¢þÂçÏÂ¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1323(¡¡¡¡1142)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1200(¡¡¡¡1188)
¢þSMBCÆü¶½¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1007(¡¡¡¡¡¡ 0)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 999(¡¡¡¡ 615)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡11·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡16(¡¡¡¡¡¡16)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 7(¡¡¡¡¡¡ 0)
¢þ¤ß¤º¤Û¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡3794(¡¡¡¡2227)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡2327(¡¡¡¡2281)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡6182(¡¡¡¡6175)
¢þ»°É©UFJ¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 915(¡¡¡¡ 685)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 400(¡¡¡¡¡¡ 0)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡11·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 396(¡¡¡¡ 396)
¢þÅì³¤Åìµþ¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡11·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡50(¡¡¡¡¡¡50)
¢þSBI¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 10435(¡¡¡¡5457)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡48(¡¡¡¡¡¡36)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 886(¡¡¡¡ 744)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡11·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡6199(¡¡¡¡2411)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡149207(¡¡ 75091)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 1·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 136(¡¡¡¡¡¡74)
¢þ³ÚÅ·¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1572(¡¡¡¡1142)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡14(¡¡¡¡¡¡10)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡11·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡5276(¡¡¡¡2326)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 72707(¡¡ 36281)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 1·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡64(¡¡¡¡¡¡16)
¢þ¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡10(¡¡¡¡¡¡10)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡11·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 449(¡¡¡¡ 449)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡6752(¡¡¡¡6752)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 1·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡15(¡¡¡¡¡¡15)
¢þ¾¾°æ¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1496(¡¡¡¡1496)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡30(¡¡¡¡¡¡30)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡11·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 556(¡¡¡¡ 556)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 42669(¡¡ 42669)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 1·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡28(¡¡¡¡¡¡28)
¢¨¿ôÃÍ¤ÏÆüÃæ¤ÎÎ©²ñÆâ¼è°ú¤ÈÎ©²ñ³°¡ÊJ-NET¡Ë¼è°ú¤Î¹ç·×¤Ç¤¹¡£
¢¨¥«¥Ã¥³Æâ¤ÏÎ©²ñÆâ¼è°ú¤Î¿ôÃÍ¤Ç¤¹¡£
