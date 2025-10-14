³°¹ñ¾Ú·ô¡¡ÀèÊª¼è°ú¹â¾ðÊó¤Þ¤È¤á¡Ê10·î14Æü¡¦ÆüÃæ¡Ë
¡¡ÆüËÜ¼è°ú½ê¤¬¸øÉ½¤·¤¿ÀèÊª¼ê¸ý¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢10·î14Æü¤ÎÆüÃæ¼è°ú¤Ë¤ª¤±¤ë³°¹ñ¾Ú·ô³Æ¼Ò¤ÎÇäÇãÆ°¸þ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢þABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 34368(¡¡ 32243)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 207(¡¡¡¡ 107)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 44086(¡¡ 43603)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡11·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 46615(¡¡ 41115)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡462717(¡¡462717)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 1·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 400(¡¡¡¡ 400)
¢þ¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 29729(¡¡ 26964)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 475(¡¡¡¡ 375)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 50656(¡¡ 46416)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡11·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 26284(¡¡ 22284)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡292251(¡¡292251)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 1·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 392(¡¡¡¡ 392)
¢þBNP¥Ñ¥ê¥Ð¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡2537(¡¡¡¡1398)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡2149(¡¡¡¡1800)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡11·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡5500(¡¡¡¡¡¡ 0)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 14911(¡¡ 14911)
¢þ¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 10664(¡¡¡¡3673)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 7(¡¡¡¡¡¡ 7)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 13812(¡¡¡¡8795)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡11·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1000(¡¡¡¡¡¡ 0)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡9089(¡¡¡¡9005)
¢þJP¥â¥ë¥¬¥ó¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡8652(¡¡¡¡4195)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 7(¡¡¡¡¡¡ 7)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 20742(¡¡ 11406)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡11·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1096(¡¡¡¡¡¡96)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 16004(¡¡ 16004)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 1·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 7(¡¡¡¡¡¡ 7)
¢þ¥â¥ë¥¬¥óMUFG¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡3385(¡¡¡¡2856)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡6752(¡¡¡¡6512)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 13580(¡¡ 13526)
¢þ¥Ðー¥¯¥ì¥¤¥º¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡5317(¡¡¡¡5119)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 9(¡¡¡¡¡¡ 5)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡9347(¡¡¡¡9198)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡11·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1561(¡¡¡¡1495)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 57371(¡¡ 56502)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 1·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡29(¡¡¡¡¡¡ 0)
¢þUBS¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡2128(¡¡¡¡ 966)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1068(¡¡¡¡1008)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡11·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1000(¡¡¡¡¡¡ 0)
¢þ¥·¥Æ¥£¥°¥ëー¥×¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 464(¡¡¡¡¡¡ 0)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡2616(¡¡¡¡1411)
¢þ¥É¥¤¥Ä¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 892(¡¡¡¡ 738)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 6(¡¡¡¡¡¡ 6)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1063(¡¡¡¡1063)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡11·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 215(¡¡¡¡ 215)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 1·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 5(¡¡¡¡¡¡ 5)
¢¨¿ôÃÍ¤ÏÆüÃæ¤ÎÎ©²ñÆâ¼è°ú¤ÈÎ©²ñ³°¡ÊJ-NET¡Ë¼è°ú¤Î¹ç·×¤Ç¤¹¡£
¢¨¥«¥Ã¥³Æâ¤ÏÎ©²ñÆâ¼è°ú¤Î¿ôÃÍ¤Ç¤¹¡£
¢¨¿ôÃÍ¤ÏÆüÃæ¤ÎÎ©²ñÆâ¼è°ú¤ÈÎ©²ñ³°¡ÊJ-NET¡Ë¼è°ú¤Î¹ç·×¤Ç¤¹¡£
¢¨¥«¥Ã¥³Æâ¤ÏÎ©²ñÆâ¼è°ú¤Î¿ôÃÍ¤Ç¤¹¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹